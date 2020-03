Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Coronavirus: Zweiter Todesfall in den USA ++ Chef-Virologe der Charité in Berlin mit erschreckender Prognose ++ Jetzt ist der Erreger auch HIER angekommen

Das Coronavirus hat weitere Bundesländer Deutschland erreicht

Mindestens 100 Menschen haben sich hierzulande nachweislich infiziert

In Europa gibt es immer weitere Fälle, die Zahl der Toten in Italien steigt

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Kampfs gegen das Coronavirus.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus steigt jeden Tag weiter. Auch in Deutschland breitet sich der Erreger immer weiter aus. Mindestens 135 Menschen haben sich aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten von ihnen in NRW. Jetzt ist das Coronavirus auch in der Hauptstadt angekommen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 im Norden Italiens hat sich die Bundesregierung auch auf eine gravierendere Lage in Deutschland vorbereitet und Anfang der Woche einen Krisenstab einberufen. „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag.

Über 135 Coronavirus-Fälle in Deutschland!

Montag, 2. März

07.01 Uhr: In Indonesien sind die ersten beiden Coronavirus-Fälle nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei laut Präsident Joko Widodo um eine Mutter und ihre Tochter. Beide hätten Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt.

06.46 Uhr: In den USA ist ein zweiter Patient ums Leben gekommen. Das hat die Gesundheitsbehörde im Bundesstaat Washington bekanntgegeben. Auch das erste Todesopfer in den Vereinigten Staaten kam aus dem Bundesstaat an der US-Westküste. Zudem wurde am Sonntag (Ortszeit) der erste Coronavirus-Fall im Bundesstaat New York bestätigt. Gouverneur Andrew Cuomo hat mitgeteilt, dass sich eine Frau im Alter von Ende 30 bei einer Iran-Reise angesteckt hatte. Sie würde jetzt zuhause unter Quarantäne stehen. Laut „New York Times“ lebt sie in Manhattan. Es sei laut Cuomo nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Virus auch in New York ausbrechen würde. Bislang gebe es in den USA mehr als 70 nachgewiesene Coronavirus-Fälle.

06.32 Uhr: Nun gibt es auch den ersten Coronavirus-Fall in Berlin. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Der Patient werde stationär behandelt und isoliert untergebracht. Nun muss geklärt werden, mit wem der infizierte Patient im Vorfeld in Kontakt stand. Damit stieg die Anzahl der bestätigten Infektionen in Deutschland auf mehr als 135.

Sonntag, 1. März

21.42 Uhr: Ökonom warnt: „Die größte Gefahr wäre Panik“

Jetzt hat sich Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), zu Wort gemeldet. Gegenüber der Passauer Neuen Presse sagte er, dass die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus' „völlig ungewiss“ seien.

Der Ökonom hält verbreitetes „Herdenverhalten“ für eine der größten Gefahren in der aktuellen Coronakrise. „Das ist meine große Sorge: Diese Panik, dieses Herdenverhalten von Finanzinvestoren“, sagte der Chef des Berliner DIW der „Passauer Neuen Presse“. „So etwas gibt es auch bei Unternehmen und Konsumenten. Das ist zum Teil sehr irrational.“

Fratzscher warnte vor einer „Teufelsspirale“, in der Firmen und Verbraucher auf die vielen Unsicherheiten mit Verhaltens- und Nachfrageänderungen reagieren. „Ein Abwärtsstrudel ist möglich. Die größte Gefahr wäre Panik.“

Der Ökonom illustrierte dies mit der aktuellen Entwicklung an den Börsen: „Über Wochen hinweg gab es dort völlige Ignoranz gegenüber den Folgen des Coronavirus mit einem Rekord nach dem anderen“, sagte Fratzscher. Erst vor knapp zwei Wochen hatte beispielsweise der Deutsche Aktienindex Dax ein Rekordhoch bei 13 795 Punkten erreicht, ungeachtet der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus. „Und auf einmal sorgt ein Anlass, in diesem Falle Italien, dafür, dass Panik an den Märkten ausbricht und sie in eine entgegengesetzte Richtung gehen.“

Nach mehreren Verlusttagen in Folge war der Dax am Freitag zeitweise mehr als 5 Prozent abgestürzt und schloss bei nur noch 11 890,35 Punkten. Mit einem Rutsch um letztlich 12,44 Prozent seit dem vergangenen Freitag erlebten die Anleger die schwärzeste Woche seit vielen Jahren.

20.49 Uhr: Die Zahl der Toten in Italien steigt auf 34

- In Italien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf 34 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom mit. Das waren fünf Verstorbene mehr als am Vortag. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.

Der Gesamtsumme war deutlich nach oben geschnellt, sie lag am Samstag noch bei 1128 Menschen.

Trotz der weiter stark steigenden Zahlen wollen die ersten Regionen ihre wegen der Coronavirus-Krise geschlossenen Schulen ab Montag wieder öffnen. Die Schüler in den drei am härtesten getroffenen Regionen - in der Lombardei, der Emilia-Romagna und Venetien - sollen aber weiter zu Hause bleiben - mindestens noch eine Woche.

Der Dom in Mailand sollte ebenfalls am Montag wieder für Besucher öffnen.

16.56 Uhr: Erste Coronavirus-Fälle in Tschechien

In Tschechien sind die ersten drei bestätigten Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Bei keinem der Patienten nehme die Erkrankung einen schweren Verlauf, teilte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Sonntag im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT mit. Es handele sich um zwei Tschechen, die in Italien gewesen seien, und eine US-Amerikanerin, die dort studiere.

Die Patienten befinden sich demnach aktuell auf Isolierstationen in Krankenhäusern in Prag sowie in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) nahe der deutschen Grenze.

16.06 Uhr: Louvre in Paris geschlossen

Aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus verkündet das weltberühmte Louvre-Museum in Paris, dass es „im Moment nicht öffnen kann.“

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.



The museum cannot open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

14.30 Uhr: Coronavirus: Chef-Virologe der Charité mit erschreckender Prognose

Es sind erschreckende Nachrichten, die Christian Drosten, der Chef-Virologe der Berliner Charité äußert. „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit“, so Drosten.

Allerdings, so der Virologe, kann dies rund zwei Jahre dauern, oder sogar noch länger. Zahlen aus China deuten laut Drosten darauf hin, dass es so kommen könnte wie bei den großen Grippe-Pandemien 1957 und 1968. „Dass es so wird wie die Spanische Grippe 1918, glaube ich nicht.“ Das Muster mit einem Rückgang der Zahlen im Sommer und einem Wiederauftreten danach könne aber ähnlich sein.

Deutschland sei hervorragend auf die Lungenkrankheit Covid-19 vorbereitet. „Wenn das ganze Pandemiegeschehen, bevor das Virus zu einem landläufigen Erkältungsvirus wird und nicht mehr weiter auffällt, sich so in zwei Jahren abspielt, da können wir damit umgehen“, sagte Drosten. „Wenn es ein Jahr ist, wird es deutlich schwerer, weil wir dann in derselben Zeit deutlich mehr Fälle haben.“ Er mahnte dennoch: Die benötigte Zahl der Therapiebetten auf den Intensivstationen könne man schwer vorhersagen, aber, „wenn wir jetzt nichts tun, dann werden die vielleicht nicht ausreichen“.

Das Virus vermehre sich im Rachen. Während ein Infizierter spreche oder huste, gebe er Tröpfchen von sich. „Die fliegen vielleicht so 1,5 Meter weit und fallen relativ schnell zu Boden. Es ist das Einatmen einer solchen Wolke, die einen infiziert in den meisten Fällen.“ Im Moment sei das Risiko, bei einem Kratzen im Hals eine Covid-19-Erkrankung zu haben, in Deutschland „unglaublich klein“.

„Ich glaube, dass wir das Virus hier bei uns auf sehr, sehr kleiner Flamme halten können, vielleicht sogar auf so kleiner Flamme, dass wir das kaum noch bemerken im Alltag“, so Drosten. „Das heißt aber deswegen nicht, dass es weg ist.“ Man müsse dann weiterhin gezielt danach suchen.

12.45 Uhr: Zwei deutsche Touristen in Österreich positiv getestet

In Österreich wurden zwei deutsche Touristen positiv auf das Coronavirus getestet. Wie ein Sprecher des Wiener Gesundheitsministers erklärt, würden die beiden 'nur' unter einer milden Form des Virus leiden.

11.15 Uhr: Irres Foto aufgetaucht – es zeigt...

Irres Foto aus China aufgetaucht. Ein Satelliten-Bild, das von der NASA über China aufgenommen wurde, zeigt ein krasses Bild. So wurde ein Foto, das vor den Coronavirus-Maßnahmen in China aufgenommen wurde, neben eines gestellt, das nun aufgenommen wurde. Es zeigt, dass die Umweltverschmutzung über China extrem angenommen hat. Das Bild kannst du hier sehen.

9.10 Uhr: Horst Seehofer macht drastische Ankündigung

Die ganze Welt ist wegen des Coronavirus in Sorge. Die USA und Australien haben ihre ersten Todesfälle zu verzeichnen. Für Deutschland macht Bundesinnenminister Horst Seehofer nun eine drastische Ansage. Der „Bild am Sonntag“ sagte der CSU-Politiker: „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben.“

Bis dahin, so Seehofer, müsse man das Coronavirus „mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen.“

7.05 Uhr: Experten warnen vor DIESER Aktion

Um das Coronavirus nachdrücklich zu bekämpfen, bitten Experten auch die Bevölkerung um MIthilfe. So warnen Experten ausdrücklich davor, sich gegenseitig die Hände zu reichen. Durch die Gegenseitige Berührung ist es für das Virus ein leichtes, auf einen neuen Wirt übertragen zu werden.

Auch Frankreich hat weitreichende Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. So ist die typische „Küsschen links, Küsschen rechts“-Geste vorerst verboten worden.

Samstag, 29. Februar:

22.37 Uhr: Zweiter Fall in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich am Samstagabend eine zweite Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Es handele sich um eine Person aus Lübeck, die sich wahrscheinlich auf einer Geschäftsreise in München angesteckt habe, teilten das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein und die Hansestadt am Samstagabend mit.

Behörden in Bayern hätten das Gesundheitsamt in Lübeck informiert. Die Person zeige bislang keine Symptome. Sie sei häuslich isoliert. Zuvor war bereits eine Infektion bei einem Kinderarzt des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) nachgewiesen worden, der in Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein lebt.

21.23 Uhr: Erster Todesfall in den USA

Die USA haben am Samstag ihren ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump sagte in der Hauptstadt Washington, es handele sich um eine Frau Ende 50 aus dem Landkreis King im Bundesstaat Washington, zu dem auch die 700.000-Einwohner-Stadt Seattle gehört.

21.16 Uhr: Weiterer Fall in Hessen

Zweiter Fall in Hessen bestätigt. In Gießen hat ein Mann infiziert. Er sei 1992 geboren und stamme aus dem Landkreis Gießen. Er sei der Mitbewohner der Erkrankten, deren Infektion am späten Freitagabend bestätigt wurde.

In Hessen gibt es damit insgesamt vier bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die anderen drei Betroffenen sind ein 31-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis, ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis sowie die 24-Jährige aus Gießen.

Der Mann, bei dem die Infektion nun neu bestätigt wurde, befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Landkreis weiter mit.

20.45 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Niedersachsen

in Niedersachsen gibt es nun die erste bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Ein 68 Jahre alter Mann aus der Region Hannover habe sich angesteckt, wie die Region Hannover und das niedersächsische Gesundheitsministerium am Samstagabend mitteilten.

Der Patient aus Uetze hielt sich zuletzt in Norditalien auf. Er wurde isoliert und befindet sich nach Angaben der Behörden in einem guten Zustand.

20.15 Uhr: USA verschärft Reisehinweise

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschärfen die USA ihre Reisehinweise für betroffene Regionen in Italien und in Südkorea auf die höchste Stufe. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Samstag im Weißen Haus in Washington, für diese Gebiete werde die Stufe vier gelten. Damit wird von Reisen abgeraten.

19.19 Uhr: Zahl der Toten in Italien steigt

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Italien ist auf 29 gestiegen. Seit Freitag seien acht weitere Infizierte gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Samstag mit.

Die Zahl der Infektionen stieg unterdessen weiter stark an. Nach 888 Fällen am Freitagabend gibt es nun laut Zivilschutz 1128 registrierte Fälle. 52 Prozent davon haben aber keine oder nur geringe Symptome.

18.58 Uhr: Erster Fall in Bremen

Auch in Bremen gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es handele sich um eine Frau, die sich noch bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat der Hansestadt am Samstagabend mit.

Die 1962 geborene Patientin werde derzeit in einer Klinik behandelt, sie zeige nur leichte Symptome. Das Gesundheitsamt sei in direktem Kontakt mit ihr. Ziel sei es, Kontaktpersonen zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.

18.09 Uhr: Zweiter Coronavirus-Fall in Hamburg

In Hamburg gibt es einen zweiten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Es handle sich um eine aus dem Iran stammende Frau, die in Hamburg gemeldet ist, teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Samstagabend mit.

Sie sei in der Nacht zum Samstag mit leichten Symptomen von der Feuerwehr in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht und dort isoliert medizinisch betreut worden. Mittlerweile befinde sie sich in häuslicher Isolation.

16.21 Uhr: Ebay mit drastischer Maßnahme

Ebay reagiert auf die wachsende Zahl an gemeldeten Corona-Infektionen. Pressesprecher Pierre Du Bois meldete sich auf Twitter zu Wort: „Täglich Meldungen zu weiteren Erkrankten in Deutschland und anderswo. Derweil versuchen einige Ruchlose Geschäfte mit der Angst zu machen. Wir haben uns deshalb gestern entschlossen, Angebote im Zusammenhang mit Corona auf Ebay konsequent zu löschen.“

Täglich Meldungen zu weiteren Erkrankten in Deutschland und anderswo. Derweil versuchen einige Ruchlose Geschäfte mit der Angst zu machen. Wir haben uns deshalb gestern entschlossen, Angebote im Zusammenhang mit #Corona auf @eBay_KA konsequent zu löschen. #COVID2019 — Pierre Du Bois (@pierre_dubois) February 28, 2020

15.47 Uhr: Frankreich verbietet Großveranstaltungen

In Frankreich werden Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen vorübergehend untersagt. Das gibt Gesundheitsminister Olivier Veran bekannt. Seinen Worten zufolge stieg die Zahl der bekannten Viruserkrankungen in dem Land auf 73.

15.37 Uhr: Zwei weitere Infizierte in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde zwei weitere Corona-Infizierte gemeldet. Bei ihnen soll es sich um zwei 32-jährige Männer handeln. Sie sollen aus dem Kreis der Kontaktpersonen des Mannes stammen, der am 27. Februar im Westpfalz-Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

13.19 Uhr: Ex-Bundesliga Star Heung-Min Son in Quarantäne

Offensivspieler Heung-Min Son (27) vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur (Champions-League-Gegner von RB Leipzig) muss für zwei Wochen in Quarantäne. Das bestätigte sein Trainer José Murinho. Weitere Details zu Sons Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

13.04 Uhr: Neue Infektionen in Österreich nachgewiesen

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Österreich teilte am Samstag mit, dass ein Ehepaar aus der Nähe von Wien positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde. Inzwischen sind insgesamt neun Corona-Erkrankungen in Österreich bestätigt worden. Die Fälle stammen dabei aus vier von neun Bundesländern.

12.59 Uhr: Serie A in Italien: Fünf Fußballspiele abgesagt

In der italienischen Fußball-Meisterschaft sind am Samstagmittag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus für dieses Wochenende die folgenden fünf Begegnungen abgesagt worden:

Juventus Turin gegen Inter Mailand

AC Mailand gegen CFC Genua

FC Parma gegen SPAL Ferrara

US Sassuolo gegen Brescia Calcio

Udinese Calcio gegen AC Florenz

Ursprünglich war geplant, die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

11.54 Uhr: Mehr Fälle in Südkorea als zunächst angenommen

Am Samstagmorgen sprachen die südkoreanischen Gesundheitsbehörden noch von 594 neuen Infektionen in den letzten 24 Stunden. Mittlerweile stieg die Zahl auf 813 neue Fälle an. Damit haben sich in Südkorea mehr als 3100 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

11.49 Uhr: Zahl der Corona-Toten und -Infizierten im Iran steigt an

Mittlerweile sind im Iran 43 Menschen am Coronavirus gestorben, teilte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde im Staatsfernsehen mit. Von insgesamt 593 seien inzwischen infiziert, das seien allein 205 neue Fälle an einem einzigen Tag.

08.30 Uhr: Zwei weitere Infizierte in Hessen

In Hessen sind zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einem 29-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit. Der Fall stehe in Zusammenhang mit dem ersten hessischen Coronavirus-Infizierten, einem 31-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Der Landkreis Gießen informierte ebenfalls am Freitagabend darüber, dass bei einer 1996 geborenen Frau das Virus nachgewiesen worden sei. Der Fall stehe im Zusammenhang mit einem Coronavirus-Fall in NRW. Die Frau zeige derzeit milde Krankheitszeichen und werde vom Gesundheitsamt betreut. Das Gesundheitsamt versucht zurzeit, ihre Kontaktpersonen zu ermitteln.

08.10 Uhr: Südkorea: Über Nacht fast 600 neue Infektionsfälle

Die Zahl der Infektionsfälle in Südkorea stieg in den letzten 24 Stunden dramatisch an. Die Gesundheitsbehörden registrierten innerhalb eines Tages 594 neue Fälle. Dies ist der höchste Anstieg seit Beginn der Krise. Insgesamt sind in Südkorea damit fast 3000 Infektionsfälle bestätigt. Die Zahl der Todesopfer stieg um drei auf 16.

Freitag, 28. Februar:

22.23 Uhr: Berliner Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt

Die weltgrößte Reisemesse ITB Berlin wurde abgesagtagt. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März stattfinden, war bereits komplett ausgebucht. Die verschärften Sicherheitsauflagen wegen des Coronavirus konnten von den Verantaltern nicht mehr eingehalten werden.

Von den insgesamt 10 000 erwarteten Ausstellern aus aller Welt wären 22 aus China gekommen, 25 weitere aus Hongkong und Taiwan. Die Organisatoren rechneten ursprünglich mit etwa 160 000 Besuchern.

16.05 Uhr: Kein Weihwasser in Kirchen wegen Coronavirus

Wegen des Coronavirus gibt es in einigen Kirchen kein Weihwasser mehr. Unter anderem ist der Dom im österreichischen Salzburg betroffen. In der Schale liegt ein Zettel mit den Worten: „Aus aktuellem Anlass bezüglich Corona Virus verzichten wir bis auf Weiteres auf die Verteilung von Weihwasser.“ Gleiches gilt für den Kölner Dom.

15.10 Uhr: Nigeria meldet ersten Fall im südlichen Afrika

In Europa sind mittlerweile auch Coronavirus-Fälle aus den Niederlanden, Litauen und Weißrussland bekannt. Mit Nigeria meldete erstmals auch ein Land im südlichen Afrika eine Erkrankung.

13.19 Uhr: Einheitliche Maßstäbe bei Krisenmanagement

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus strebt die Bundesregierung bundesweit einheitliche Maßstäbe. Unter anderem im Umgang mit Großveranstaltungen. Der in Berlin eingerichtete Krisenstab wolle Handlungsorientierung geben, damit die zuständigen Behörden in Ländern und Kommunen bei vergleichbaren Situationen auch vergleichbare Entscheidungen treffen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag.

Bei den Beratungen des Krisenstabs sollte es am Freitagnachmittag laut Gesundheitsministerium darum gehen, Kriterien zu Großveranstaltungen zu erarbeiten. Diese sollen örtlichen Behörden helfen, konkrete Maßnahmen zu treffen. „Eine Empfehlung wird es nicht geben“, sagte eine Sprecherin. „Die Entscheidung bleibt vor Ort.“ Dies gelte etwa auch für die Internationale Tourismusbörse (ITB), die in der kommenden Woche in Berlin ansteht.

12.05 Uhr: Details zum Patienten aus Hamburg

Bei dem bestätigten Infizierten aus Hamburg handelt es sich um einen Arzt der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE). Er ist bislang der einzige Krankheitsfall in der Hansestadt.

Der Arzt war bis zum Wochenende im Urlaub im italienischen Trentino. Am Montag kehrte er in den Dienst zurück. Erst nach anderthalb Tagen habe er Symptome verspürt und sei daraufhin getestet worden. Seit Donnerstagabend liegt ein postives Testergebnis vor. Kontaktpersonen befinden sich in teils häuslicher Quarantäne.

10.35 Uhr: Mehr als 83.000 Infizierte weltweit

In 52 Ländern gibt es mittlerweile mehr als 83.000 Fälle von Coronavirus, erklärt das Robert-Koch-Institut. Die Zahl der Erkrankten sei seit gestern um etwa 1000 gestiehen.

10.13 Uhr: Details zu Patient in Hessen bekannt

Seit Donnerstagabend ist bekannt: Auch in Hessen gibt es einen Infizierten. Bei einer Pressekonferenz am Freitag zum Coronavirus in Hessen wurden zu dem Patienten bekannt gegeben. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Wetzlar. Er war zuvor dienstlich in der Lombardei gewesen und am vergangenen Sonntag zurückgekehrt.

Er meldete sich beim hessischen Gesundheitsamt und wurde positiv getestet. Der Patient wird derzeit in Wetzlar in einem Klinikum behandelt. Er befindet sich auf einer Isolierstation, ist aber stabil. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

10.11 Uhr: Amazon geht drastischen Schritt

Amazon soll in den vergangenen Wochen eine Million Produkte aus dem Sortiment genommen haben. Das berichtet der Express. Dabei soll es sich um Ware handeln, die fälschlicherweise als Heilmittel gegen das Coronavirus verkauft worden sei. Darüber hinaus hat Amazon zig Angebote aufgrund von Preistreiberei gelöscht. Drittanbieter hätten die Preise der vermeintlichen Heilmittel teilweise sogar verdreifacht.

09.30 Uhr: Hund an Coronavirus erkrankt

In China sind Tausende Menschen am Coronavirus erkrankt. Nun gibt es auch den ersten Fall eines erkrankten Hundes. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die „New York Post“. Der Hund stammt aus Hongkong und wurde bereits am Mittwoch positiv getestet. Allerdings zeige das Tier keine Symptome - daher ist es möglich, dass der Hund das Virus lediglich in sich trage, aber nicht infiziert sei. Mehr zum Thema: "Wie gefährlich ist das Coronavirus für mein Tier?" findest du hier>>>

06.47 Uhr: Neue Fälle in Hessen und Norddeutschland

Das neuartige Coronavirus breitet sich nun auch in Deutschland immer stärker aus: Am späten Donnerstagabend wurden die ersten Fälle in Norddeutschland und in Hessen gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages um mehr als das Dreifache auf über 30. Ein Mann aus Hamburg, der auf das neuartige Coronavirus positiv getestet worden ist, arbeitet am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Kinder- und Jugendmedizin.

Das teilten die Klinik und die Behörde für Gesundheit mit. Alle Kinder und Eltern, die engen Kontakt mit dem Mitarbeiter hatten, gehen demnach nun 14 Tage in Quarantäne. Auch andere Mitarbeiter gehen in eine häusliche Isolation. Es war die erste nachgewiesene Infektion mit Sars-CoV-2 in Hamburg.

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handele sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt/dpa

Donnerstag, 27. Februar:

20.20 Uhr: Vier weitere Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich vier weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend in Stuttgart mit. Damit stieg die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen in dem Bundesland auf acht.

Bei drei der neuen Fälle handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie hatten an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert Koch-Institut zu 13 Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der in Italien positiv getestet worden war. Die drei Patienten sind in einer Klinik.

Ein weiterer bestätigter Fall wurde aus dem Landkreis Böblingen gemeldet. Dieser steht im direkten Zusammenhang mit einem 25 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich in Italien angesteckt hatte und dessen Fall am Dienstagabend bekanntgeworden war. Bei dem Mann aus dem Landkreis Böblingen handelt es sich um eine Kontaktperson der infizierten Reisebegleiterin des 25-Jährigen. Infiziert ist zudem der 60 Jahre alte Vater der Reisebegleiterin. Vater und Tochter werden in Tübingen isoliert behandelt.

Am Mittwochabend hatte das Ministerium zudem einen Fall in Rottweil mitgeteilt - dort wird ein infizierter 32-Jähriger beobachtet. Er hatte sich nach seiner Rückkehr aus Italien wegen grippeähnlicher Symptome beim Gesundheitsamt gemeldet.

19.49 Uhr: Facebook mit drastischen Maßnahmen

Facebook hat seine für Anfang Mai geplante Entwicklerkonferenz F8 wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt. Das Online-Netzwerk habe sich entschieden, der Gesundheit und Sicherheit von Partnern und Mitarbeitern den Vorrang einzuräumen, hieß es in einem Blogeintrag am Donnerstag.

Bei der F8 stellt Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg traditionell neue Produkte vor und gibt einen Ausblick auf die Strategie des Online-Netzwerk. Die diesjährige Auflage sollte am 5. und 6. Mai im kalifornischen San Jose stattfinden. Für die Woche darauf ist auch die Entwicklerkonferenz Google I/O im benachbarten Mountain View angesetzt. Allerdings warnte der Internet-Konzern bereits vor Einschränkungen für Besucher aus Regionen, in denen sich das neuartige Coronavirus Covid-19 ausgebreitet hat.

Facebook geht noch einen anderen drastischen Schritt: Werbung, die eine Heilung von Coronavirus-Erkrankten verspricht, verbannt das Netzwerk - um Fakenews und Gerüchten vorzubeugen. „Wir haben kürzlich eine Richtlinie implementiert, um Anzeigen zu verbieten, die auf das Coronavirus verweisen und ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen, wie etwa ein begrenztes Angebot oder die Gewährleistung einer Heilung oder Vorbeugung. Wir haben auch Richtlinien für Oberflächen wie Marketplace eingerichtet, die ein ähnliches Verhalten verbieten“, so ein Sprecher gegenüber dem "Business Insider".

19.27 Uhr: 14 neue Fälle in NRW

In NRW sind 14 neue Fälle von Coronavirus-Infizierten gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl auf 26 Erkrankte in Deutschland.

19.13 Uhr: Drei Coronafälle in Wien bestätigt

Das Coronavirus ist in der österreichischen Hauptstadt Wien angekommen. Dort wurden die ersten drei Erkrankungen bestätigt, zudem standen noch die Testergebnisse von zwei Kindern aus.

Beim ersten bestätigten Covid-19-Patienten in Wien handelt es sich laut den Behörden um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen mit Grippesymptomen im Krankenhaus lag. Auf das neue Coronavirus wurde er laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) routinemäßig getestet. Er sei „schwer erkrankt“ und werde künstlich beatmet, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Im Ausland sei der Mann nicht gewesen.

Am Abend wurden dann die Covid-19-Erkrankungen eines Ehepaars bestätigt, das mit seinen beiden Kindern im Urlaub in Norditalien gewesen sein soll. Die Kinder zeigten ebenfalls Krankheitssymptome, die Testergebnisse stünden aber noch aus, teilte der KAV der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Alle vier Familienmitglieder hätten leichte Symptome. Insgesamt wurden damit in Österreich seit dem Ausbruch des neuartigen Virus fünf bestätigte Fälle gemeldet.

18.02 Uhr: Elf Menschen in Deutschland infiziert

Die Zahl der in Deutschland Infizierten steigt auf elf. Am Donnerstagnachmittag wurde ein weiterer Fall aus Kaiserslautern bekannt. Der etwas über 30 Jahre alte Mann sei mit Symptomen am Donnerstag selbst in das Westpfalz-Klinikum gekommen. Er sei bis vor kurzem im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer „symptomatisch auffälligen Person“ gehabt, sagte die Ministerin.

16.17 Uhr: Apple rechnet mit Lieferengpässen

Wegen des Coronavirus' rechnet Apple mit Lieferengpässen. Zudem können Experten derzeit nicht an der Entwicklung des neuen iPhones arbeiten, da noch immer Reisebeschränkungen nach China gelten.

13.18 Uhr: Innenminister Seehofer mit deutlichen Worten

„Die Lage hat sich deutlich verschärft“, sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz. Man wolle beim kampf gegen das Coronavirus nun das Möglichste tun, „ohne dass wir den absoluten Schutz garantieren können.“

Zwei wichtige Punkte stünden laut Seehofer nun an wichtigster Stelle:

Infektionsketten in Deutschland zu unterbinden Infektionsketten nach Deutschland einzudämmen

Seehofer sieht die derzeitige Situation realistisch: „Es ist eine Epidemie, aber es wird auch eine deutliche Steigerung nach oben geben.“

12.44 Uhr: Kinderarzt warnt

Viele Eltern rennen mit ihren Kindern wegen der Coronavirus-Krise zum Arzt. Ein Kinderarzt aus München erklärt der „Süddeutschen Zeitung“, der Ansturm auf seine Praxis sei nicht mehr zu bewältigen gewesen. Philip Schoof macht sich eher Sorgen um das Verhalten der Bevölkerung als um das Coronavirus selbst.

Er rät besorgten Eltern: Statt einen Kinderarzt aufzususchen, sollen sie bei einer Telefon-Hotline des Gesundheitsreferats anrufen und sich informieren, sagt er der „SZ“

11.47 Uhr: Alle Schulen in Japan geschlossen

Wegen des Coronavirus hat der japanische Premierminister Shinzo Abe eine folgenreiche Entscheidung getroffen. Er hat veranlasst, dass alle Schulen im gesamten Land geschlossen werden. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die „New York Times“. „Die Regierung stellt die Gesundheit und Sicherheit der Kinder über alles andere.“ In Japan sind mindestens 186 Menschen infiziert.

11.04 Uhr: 15 Fälle in Großbritannien

Die Anzahl der Infizierten in Großbritannien hat sich auf 15 erhöht. Die zwei hinzugekommenen Personen hatten sich auf Teneriffa und Italien angesteckt. Sie werden in London beziehungsweise Liverpool behandelt.

In Buxton, Derbyshire, wurde indessen eine Grundschule geschlossen. Ein Elternteil eines Schülers steht unter Verdacht, am Coronavirus erkrankt zu sein.

10.49 Uhr: Coronavirus tödlicher als Grippe

Laut RKI ist das Coronavirus tödlicher als die Grippe. Erst am Ende der Epidemie könne man sehen, wie viel höher die Sterberate ausfalle.

10.26 Uhr: Experte mit dringender Bitte

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts über den aktuellen Stand auf - und hat eine dringende Bitte an die Bevölkerung: „Menschen, die Symptome haben, sollen bitte unbedingt zuhause bleiben. Es ist wichtig, dass sie nicht zur Arbeit gehen und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.“

Auch sollen Menschen mit Symptomen unbedingt darauf verzichten, unangemeldet in Arztpraxen zu gehen. Denn dann bestehe die Gefahr, auch andere Patienten mit dem Coronavirus anzustecken. Doch auch an die Ärzte richtet sich Wieler: „Auch sie müssen sich Gedanken über Maßnahmen machen.“ Er sagt: „Wir alle können selber etwas tun, wenn wir mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenken, was zu tun ist. Wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert.“

Wichtig sei es, Zeit zu gewinnen. Es gebe bereits erste Hinweise darauf, welches Therapeutikum gegen das Coronavirus helfen könnte.

10.13 Uhr: Frau zum zweiten Mal erkrankt

Schockierende Neuigkeiten aus Japan: In Osaka hat sich eine Frau zum zweiten Mal mit dem Coronavirus angesteckt. Sie war am 1. Februar nach ihrer ersten Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. 25 Tage später hatte sie erneute Symptome und wurde daraufhin wieder positiv auf das Virus getestet.

Es handelt sich bei dem Fall laut japanischen Medien um den ersten in Japan, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) konnte zu dem Fall bislang noch keine Stellung nehmen.

--------------------

08.31 Uhr: Zahl der Fälle in Deutschland steigt

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Deutschland steigt. Insgesamt haben sich hierzulande bereits zehn Personen mit dem Virus angesteckt. Fünf davon werden in Krankenhäusern in NRW behandelt. „Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die neuen Fäle in Baden-Württemberg und NRW seien ein neues Zeichen.

Mittwoch, 26. Februar:

21.10 Uhr: Schüler der Londoner Schule von Prinz George und Prinzessin Charlotte befinden sich in ihren Häusern in Quarantäne. Wie der „Mirror" berichtet, seien vier Schüler betroffen. Sie wurden auf das Coronavirus getestet. Zwei der Schüler würden grippeähnliche Symptome zeigen. Sie seien in Norditalien im Urlaub gewesen. Per Mail wies man die Eltern der Schüler der Schule daraufhin, dass vier Kinder Husten und Fieber haben.

Den Eltern wurde geraten vorsichtshalber mit den Kindern zu Hause zu bleiben.

20.45 Uhr: Erste Kriminelle in Italien nutzen die Verbreitung des Coronavirus aus. Denn Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel gibt es kaum noch zu kaufen. Auf Ebay wurden von dubiosen Anbietern die Dinge zu überteuerten Preisen angeboten. Für einen Liter Desinfektionsmittel verlangt ein Verkäufer zum Beispiel 300 Euro. Unter dem Titel „ideal gegen das Coronavirus“ wurde außerdem ein Set von Schutzmasken für 189 Euro angeboten. Die Finanzpolizei in Mailand ging am Mittwoch deshalb mit Razzien gegen kriminelle Geschäftemacher vor. Wie die Behörden am Abend mitteilten, beschlagnahmten sie Hunderte von Schutzmasken.

Auch sollen sich Betrüger als Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der Gesundheitsbehörden oder des Zivilschutzes ausgeben und sich Zugang zu Wohnungen verschaffen. Sie geben an, die Bewohner auf das Virus testen zu wollen und bestehlen diese dann.

20.30 Uhr: Der Soldat soll bereits am 15. Februar Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben. Am Dienstagabend erfuhr der Soldat von der Infektion seines Bekannten und meldete sich daraufhin bei seinem Arbeitgeber. Bereits seit Donnerstag vergangener Woche wies der 41-Jährige Symptome wie Husten und erhöhte Temperatur auf. Dem Soldaten geht es mittlerweile gut, er leide nur noch unter einem Kratzen im Hals.

20.05 Uhr: Der Soldat (41), der in Koblenz behandelt wird, war in Köln-Wahn stationiert. Der Mann soll laut dpa Kontakt zu dem Infizierten aus Heinsberg bei einer Karnevalsveranstaltung in NRW gehabt haben.

Der Militärflughafen, wo der Soldat arbeitete, war für kurze Zeit gesperrt.

Und hier nur die Kurzfassung: Der Soldat wurde positiv auf das Coronavirus #COVIDー19 getestet und befindet sich nun in Behandlung. pic.twitter.com/nZIX81bIWB — Sanitätsdienst der Bundeswehr (@SanDstBw) February 26, 2020

19.59 Uhr: Am Mittwoch wurde um 16.15 Uhr ein Regionalzug im Bahnhof Idar-Oberstein für zwei Stunden gestoppt. Ein Fahrgast stellte an sich selbst Symptome fest, die zum Coronavirus gehören. Der Zug war von Frankfurt nach Saabrücken unterwegs. Insgesamt 70 Menschen saßen drin, als die Bundespolizei die Bahn stoppte.

Der möglicherweise infizierte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte sich vorab beim Zug-Personal gemeldet und von den Symptomen berichtet, teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums mit.

Die Personalien und Kontaktdaten der Mitreisenden wurden aufgenommen, „um sie gegebenenfalls benachrichtigen zu können“.

19.27 Uhr: Erster Fall in Rheinland-Pfalz. Dabei handele es sich laut dpa um einen Soldaten, der sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Er wird derzeit im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt.

17.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußert sich am Mittwoch öffentlich: „Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie. Die Zahlen aus NRW und Baden-Württemberg zeigen das. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland einer Epidemie vorbeigeht, wird sich nicht ergeben. Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen.“ Am nächsten Mittwoch wird sich Spahn in Berlin mit anderen Ländern treffen, um einen neuen Pandemie-Plan auszuarbeiten.

Dort sollen Infos für Ärzte und die Bevölkerung aufgelistet werden und wer für was verantwortlich ist und wann die Person es umsetzt. Eine Influenza-Pandemie gibt es laut Spahn bereits.

Er rät Ärzte außerdem dazu, bei Verdacht einmal mehr zu testen, als zu wenig. Auch appelliert er an die Bürger: „Nicht hinter jedem Husten ein Corona vermuten.“ Bei Fieber, Husten, Atemnot soll erstmal die Arzt-Praxis angerufen werden.

17:20 Uhr: Der Oberarzt (60) aus Tübingen soll seit dem Wochenende Kontakt zu anderen Ärzten gehabt haben. Ein Dutzend Ärzte wurden auf das Coronavirus getestet und aus der Krankenversorgung genommen. Sie stehen unter Beobachtung.

Bei der Reisebegleiterin, die einen 25-Jährigen nach Mailand begleitet, handelt es sich um die 24-Jährige Tochter des infizierten Oberarztes.

17.07 Uhr: Die Zahl der Infizierten in einem Hotel in Teneriffa wurde auf zehn Personen erhöht. Diese Personen wurden positiv auf Covid-19 getestet. „Wir können zwar aus dem Gebäude, dürfen aber das Hotelgelände nicht verlassen“, sagte der deutsche Urlauber Lars Winkler am Mittwoch im Telefoninterview mit der dpa. „Viele Leute bleiben aber im Zimmer.“

„Um zwei Uhr morgens klopfte es plötzlich an unserer Tür, dann wurde Fieber gemessen“, erzählte er. Menschen, vermutlich in OP-Kleidung, verteilten außerdem Mundschutz und Fieberthermometer an die Hotel-Gäste.

17.00 Uhr: Bei dem Vater des 25-Jährigen soll es sich um einen Oberarzt der Uniklinik Tübingen handeln. Das teilte die Klinikleitung am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.

16.13 Uhr: In Baden-Württemberg gibt es zwei neue Corona-Fälle. Das Universitätsklinikum Tübingen teilte am Mittwoch mit, dass es sich bei den Erkrankten um die Reisebegleiterin (24) des 25-jährigen infizierten Mannes aus Göppingen und deren Vater handeln soll.

13.38 Uhr: Der 25-jährige Infizierte aus dem Landkreis Göppingen war zuvor in Mailand unterwegs und meldete sich beim örtlichen Gesundheitsamt, als er grippeähnliche Symptome bemerkte. Der erste Test auf das Coronavirus verlief positiv. Er habe mit 13 Personen in Deutschland Kontakt gehabt, die jetzt angesprochen und gegebenenfalls auch isoliert werden, berichtet SWR3.

Man gehe davon aus, dass der 25-Jährige der „Index-Patient“ sei, also der Patient, von dem die Ausbreitung der Krankheit ausgehe. Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, wolle man über die Schließung öffentlicher Einrichtungen ausgehen. Doch bislang sei dies nicht der Fall, so Landrat Edgar Wolff.

13.14 Uhr: In Italien kletterte die Zahl der Toten und Infizierten unterdessen weiter. Mittlerweile seien 374 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, davon seien 12 gestorben. Das gab der Zivilschutz am Mittwoch in Rom bekannt.

Am Vortag hatte die Zahl der Infizierten bei gut 320 in dem Mittelmeerland gelegen, es waren 11 Tote verzeichnet worden. Italien ist das in Europa am stärksten betroffene Land.

13.06 Uhr: In Frankreich ist aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus nach dem Tod eines Touristen aus Hongkong ein Hotel abgeriegelt worden. Sowohl Mitarbeiter als auch Gäste seien aufgerufen worden, das Hotel in der französischen Stadt Beaune in der Region Burgund nicht zu verlassen, bestätigte die Hotelgruppe Accor am Mittwoch.

Regionale Sicherheitsbehörden hätten diese Maßnahme angeordnet. Die Todesursache des Mannes war zunächst unklar. Die Testergebnisse würden bis Ende des Tages erwartet, erklärte Accor.

Demnach war der Tourist Dienstagnacht gestorben. Die Leiche sei am Mittwochvormittag abgeholt worden, berichtete der Radiosender France Bleu. Demnach befanden sich im Hotel rund 30 Gäste einer Reisegruppe.

11.38 Uhr: Das auf Teneriffa abgeriegelte Hotel bleibt auch am Mittwoch weiter verschlossen. Rund 1000 Menschen wurden dort im Süden der Kanaren-Insel unter Quarantäne gesetzt, nachdem es einen positiven Test auf den Covid-19-Erreger bei einem Touristen aus Norditalien gegeben hatte. Neben seiner Frau wurden mittlerweile zwei weitere Italiener aus seiner Reisegruppe positiv getestet, wie die Gesundheitsbehörden der Kanarischen Inseln mitteilten.

Gäste des Hotels Costa Adeje Palace, aufgenommen im Restaurant am 23.02.2020. Auf der Kanaren-Insel Teneriffa sei ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Die Gäste des Hotels, in dem er übernachtet hat, stehen unter Quarantäne. Foto: Lehtikuva/dpa

„Wir können zwar aus dem Gebäude, dürfen aber das Hotelgelände nicht verlassen“, erzählte der deutsche Urlauber Lars Winkler am Mittwoch im Telefoninterview der Deutschen Presse-Agentur. „Viele Leute bleiben aber im Zimmer.“ Ein Großteil der Hoteltouristen sei aus Deutschland.

Winkler: „Um zwei Uhr morgens klopfte es plötzlich an unserer Tür, dann wurde Fieber gemessen.“ Menschen „in einer Art OP-Kleidung“ seien von Tür zu Tür gegangen und hätten die Gäste geweckt. Ob es sich dabei um Ärzte gehandelt habe, sei nicht klar. „Zudem haben wir selbst Fieberthermometer und einen Mundschutz bekommen.“

Die Situation im Hotel sei aber ruhig, viele Gäste stünden auf ihren Balkonen.

11.00 Uhr: In Frankreich ist ein weiterer Coronavirus-Patient gestorben. Wie die Gesundheitsbehörde erklärte, sollen im Land obendrein drei neue Infektionen festgestellt worden sein. In Frankreich gibt es damit aktuell 17 infizierte Personen.

10.35 Uhr: In Österreich gibt es offenbar den nächsten Coronavirus-Verdacht, nachdem am Dienstag bereits zwei Fälle bestätigt worden waren. Nun liegt der Verdacht vor, dass sich eine Lehrerin an einer Wiener Schule an dem Virus angesteckt haben könnte. Laut oe24.at soll sich die Pädagogin erst kürzlich in Italien aufgehalten haben. Die Schule wurde am Mittwochmorgen evakuiert.

10.09 Uhr: Dem Coronavirus-Patienten aus Baden-Württemberg geht es gut. Laut Angaben des Landesgesundheitsministeriums habe sich der Zustand des isolierten 25-Jährigen in Göppingen nicht verändert. „Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die Kontaktpersonen des Mannes habe das Gesundheitsamt bereits informiert. Weitere Kontakte würden ausgemacht werden. Nach dpa-Informationen wird der Patient isoliert in der Göppinger Alb Fils Klinik behandelt. Gegen Mittag will sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) im Stuttgarter Ministerium zum Patienten und zu den nächsten Schritten äußern.

08.35 Uhr: Die Ausbreitung des neuartigen Virus drückt in China auf die Umsätze in der Wirtschaft. Nachdem es bereits im Wassergeschäft sowie im Geschäft mit Babynahrung Rückgänge gab, trifft es nun den französischen Lebensmittelkonzern Danone.

Das Management um Konzernchef Emmanuel Faber war vor der Bilanzvorlage am Mittwoch für 2020 noch von einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent ausgegangen. Jetzt sollen es laut Konzern 2 bis 4 Prozent sein. Danone erzielt in China insgesamt rund ein Zehntel seiner Umsätze.

6.25 Uhr: Neben den zwei bekannt gewordenen Fällen in Deutschland soll es nun auch Südamerika getroffen haben. Das Coronavirus hat sich dort aus Italien eingeschlichen. Ein Patient ist bislang in Brasilien infiziert.

In einer offiziellen Mitteilung des Gesundheitsministeriums hieß es, man untersuche zusammen mit den städtischen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden einen Fall in São Paulo. Demnach habe ein 61 Jahre alter Mann, der zwischen dem 9. und 21. Februar nach Norditalien gereist war, die Symptome der Krankheit wie Husten gezeigt. Er sei nun zu Hause isoliert.

6.12 Uhr: In der ostchinesischen Stadt Nanjing sind 94 Passagiere eines Fluges aus Südkorea unter Quarantäne gestellt worden. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, wurde die Maßnahme getroffen, nachdem bei drei chinesischen Passagieren auf einem Flug von Seoul nach Nanjing am Dienstag Fieber festgestellt wurde.

Die drei Fluggäste wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Unter Quarantäne gestellt wurden Passagiere, die bis zu drei Reihen vor oder hinter den Erkrankten saßen. Insgesamt waren 166 Passagiere an Bord.

Dienstag, 25. Februar:

Landkreis Heinsberg bestätigt ersten Infizierten und weiteren Verdachtsfall

23:07 Uhr: Der Kreis Heinsberg bestätigt auf Facebook ebenfalls den ersten CoVid19-Fall in NRW und spricht von einem „noch nicht bestätigten Fall mit ähnlicher Symptomatik“. Beide Erkrankten aus dem Kreis werden seit Montag intensivmedizinisch behandelt.

Außerdem ermittelt das Gesundheitsamt intensiv alle möglichen Kontaktpersonen.

22.54 Uhr: Die Feuerwehr Düsseldorf hat auf Twitter den Transport eines Corona-Infizierten bestätigt. Demnach wurde gegen halb elf ein Patient mit „bestätigtem Covid-19“ und ein Verdachtsfall aus dem persönlichen Umfeld nach Düsseldorf überführt. Laut Feuerwehr handelt es sich „um einen bereits in diversen Medien bestätigten Fall.“



Aktuell überführt die #FwDus einen Patienten mit bestätigten #COVIDー19 #Coronavirus sowie einen Verdachtsfall aus dem persönlichen Umfeld nach @Duesseldorf. #EinsatzfuerDuesseldorf — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) February 25, 2020

Der Zustand des infizierten Patienten ist laut Behördenangaben kritisch. Laut Informationen des WDR wird er künstlich beatmet.

Er war laut dpa bereits am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz aufgenommen worden und soll eine Vorerkrankung haben. Der Mann und seine Frau sind laut WDR aus beruflichen Gründen viel unterwegs.

22.34 Uhr: Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat die erste Infektion mit dem Corona-Virus bestätigt: Es handelt sich um einen 47-Jährigen aus der Gemeinde Selfkant bei Heinsberg (in der Nähe von Aachen), sagte Pusch der „Rheinischen Post“.

Bereits am Dienstagabend sei ein Krisenstab des Kreises zusammen gekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Als erste Konsequenz bleiben alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Mittwoch geschlossen. Auch die Kreisverwaltung bleibt dicht.

Außerdem soll am Mittwoch der Krisenstab des Landes NRW zusammen kommen.

Zuvor hatte die „Rheinische Post“ gemeldet, der Infizierte komme aus Erkelenz.

21.57 Uhr: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus voraussichtlich auf seine im Sommer geplante China-Reise verzichten.

„Es ist klar, dass China im Moment nicht geht. Wir haben mit unseren Kollegen drüben darüber gesprochen. Die haben gesagt, dass es schön gewesen wäre, wenn wir gekommen wären“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Der Revierclub war zuletzt häufig in der Sommerpause nach China gereist. In China sind bereits mehr als 2660 Menschen durch das neuartige Coronavirus Sars CoV-2 ums Leben gekommen, bis Dienstag waren dort 77 658 Menschen infiziert.

Erster Coronavirus-Fall in Düsseldorf!

21.13 Uhr: Es gibt den ersten Corona-Fall in NRW! So soll nach Informationen der „Rheinischen Post“ ein Ehepaar aus Erkelenz wegen des Verdachts auf den Corona-Virus in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert worden sein – mindestens eine Person des Paares wurde positiv auf den Erreger getestet.

Wo sich der Patient angesteckt haben könnte, war zunächst unbekannt.

25-Jähriger aus Baden-Württemberg infiziert

21.04 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit.

Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Der Patient sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Er solle noch am Dienstagabend in eine Klinik gebracht und dort isoliert untergebracht und behandelt werden.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) breche seinen Urlaub ab und werde am Mittwoch gemeinsam mit Experten über den Fall informieren. Er mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen“, so der Minister. Es werde nun ermittelt, wer mit dem Patienten Kontakt hatte. Enge Kontaktpersonen würden zu Hause isoliert und täglich nach ihrem Gesundheitszustand befragt, teilte das Ministerium weiter mit. (jhe, at, mb, kv, ldi, cs, mg mit dpa)