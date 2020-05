Coronavirus in NRW: Nach Hupkonzert in Autokino rufen Anwohner die Polizei ++ Mann (31) ohne Vorerkrankung gestorben

Corona in NRW

1331 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Mehr als 33.700 Personen haben sich bereits mit dem Virus infiziert

Über 28.000 Menschen sind wieder genesen

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag NRW. Doch langsam aber sicher wird zu einer Normalität zurückgekehrt: Seit Montag sind Zoos, Friseure, Museen und Spielplätze wieder geöffnet, Restaurants dürfen wohl ab dem Wochenende nachziehen. Am 6. Mai wird weiter entschieden, was noch alles trotz des Coronavirus wieder geöffnet werden kann in NRW.

Coronavirus in NRW: Die neusten Entwicklungen rund um Covid-19 im News-Blog

Welche Entscheidungen trifft die Regierung? Wie entwickelt sich die Infiziertenzahl? Was passiert in NRW?

Alle Informationen, Zahlen und Fakten zum Coronavirus bekommst du hier in unserem News--Blog.

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

+++ News-Blog aktualisieren +++

Mittwoch, 6 Mai

8.45 Uhr: Nach Hupkonzert im Autokino rufen Anwohner die Polizei

In einem Düsseldorfer Autokino hat sich das Publikum mit einem Hupkonzert nach der Vorstellung bedankt und verabschiedet. Das fanden einige Anwohner gar nicht gut und riefen die Polizei wegen Ruhestörung. Ein Bezirksbürgermeister aus Düsseldorf zeigt Verständnis für die Nachbarn und ruft zu mehr Rücksichtnahme auf. Zuerst hatte rp-online berichtet.

8 Uhr: Laschet stellt NRW-Plan am Nachmittag vor

Nach der Bund - und Länderkonferenz will Ministerpräsident Armin Laschet am Nachmittag die genauen Lockerungen für NRW bekannt geben. Der Bund überlässt es größtenteils den Ländern selbst, wo sie wie stark lockern wollen.

Mit hohen Erwartungen blickt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband auf die Corona-Konferenz der Spitzenpolitiker. „Wir erwarten die Eröffnung unserer Betriebe für Mitte Mai und ein Rettungspaket, was seinen Namen verdient“, mahnte der Präsident des NRW-Verbands, Bernd Niemeier.

6.30 Uhr: Ikea will mehr Personal zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen einsetzen

Nach dem großen Ansturm auf mehrere Ikea-Filialen in NRW am vergangenen Wochenende will der Möbelriese mehr Personal einsetzen, um die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Man wolle in den Wartebereichen mehr Personal einsetzen und weitere Hinweise zu den geltenden Abstandsregeln verbreiten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der dpa.

An die Kunden appelliert Ikea, alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen. Zuvor hatte die Stadt Köln die Situation am Samstag scharf kritisiert. „Das geht gar nicht“, sagte eine Sprecherin.

Dienstag, 5. Mai

21.19 Uhr: Restaurants sollen am 9. Mai öffnen

Die Restaurants in NRW sollen ab dem 9. Mai wieder öffnen. Darauf sollen sich die Wirtschaftsminister geeinigt haben, wie die Deutsche Presse-Argentur erfahren hat.

20.15 Uhr: Ärger mit der Polizei

Ein Ehepaar aus Hattingen hat Ärger mit der Polizei: Trotz Kontakbeschränkung hat es versucht, eine ältere Dame im Altenheim zu besuchen und kletterte über eine mitgebrachte Leiter in das Zimmer der Frau. Doch dann kam die Altenpflegerin... Hier mehr dazu>>>

19.18 Uhr: 31-Jähriger aus Duisburg ohne Vorerkrankungen gestorben

Die Stadt Duisburg hat am Dienstag drei weitere Todesfälle infolge des Coronavirus gemeldet. Darunter ist ein 31-Jähriger, von dem keine Vorerkrankungen bekannt sind. Der Verlauf sei schwer gewesen, weshalb sich der Mann seit Längerem in stationärer Behandlung befand.

18.50 Uhr: Bund und Länder sprechen am Mittwoch

Nachdem am Dienstag mehrere Bundesländer bereits Lockerungen bekannt gegeben hatten, treffen sich am Mittwoch Bund und Länder per Schalte, um über das weitere Vorgehen in der Coronakrise zu sprechen. Konkret soll auch über die Öffnung von Schulen, Kitas, der Gastronomie und Hotellerie gesprochen werden. Auch für die Fußballbundesliga könnte am Mittwoch eine Entscheidung fallen.

17.49 Uhr: Spielplätze in Essen öffnen wieder

In Essen werden die Spielplätze ab Donnerstag ebenfalls wieder öffnen. Begleitpersonen auf Spielplätzen haben untereinander einen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern einzuhalten. Eine einzuhaltende Abstandsregel unter den Kindern selbst wird laut der CoronaSchVO nicht vorgeschrieben. Die Stadt Essen empfiehlt aber dringend, dass die Begleitpersonen darauf achten, dass auch bei den Kindern die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln befolgt werden.

16.44 Uhr: Autobahnen wieder voller

Die Lockerungen machen sich auch im Verkehr bemerkbar. Auf den Autobahnen in NRW wird es wieder voller. Laut Straßen.NRW sind aber zwischen 30 und 40 Prozent weniger Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr unterwegs. Am Wochenende ist es noch deutlicher: 50 bis 60 Prozent weniger Menschen sind unterwegs.

15.45 Uhr: Behinderteneinrichtungen werden geöffnet

Behinderteneinrichtungen- und Werkstätten sollen geöffnet dürfen. „Sie sind unverzichtbarer Teil der Tagesstrukturierung“, sagt Karl-Josef Laumann. Sie sollen ihre Arbeit wiederaufnehmen. Die Stätten sollen ebenfalls ein Konzept entwickeln. Niemand soll aber gezwungen werden, dort hinzugehen. Dies soll am Donnerstag in der Corona-Verordnung festgesetzt werden.

Karl-Josef Laumann spricht über Lockerungen während der Coronavirus-Pandemie in NRW. Foto: Federico Gambarinidpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zusätzliche Kosten für Maßnahmen sollen von der Pflegeversicherung übernommen werden.

15.30 Uhr: Pflegeheimbesuche bald wieder möglich

Laut Laumann haben wir in NRW „eine äußerst entspannte Situation“. Die Maßnahmen haben Wirkungen gezeigt. Laumann sagt, dass man wieder optimistisch in die Zukunft schauen kann.

Eine der schwierigsten Fragen ist laut Laumann die Öffnung der Pflegeheime. Der Minister bekomme regelmäßig Briefe mit Beschwerden, dass Menschen ihre Verwandten in Heimen nicht besuchen dürfen. Zum Muttertag am Sonntag werden unter bestimmten Voraussetzungen Besuche in stationären Einrichtungen wieder erlaubt. Insgesamt gibt es 2100 in NRW.

„Auch soziale Isolation kann erhebliches seelisches Leid und körperliche Schäden verursachen - darum müssen wir die richtige Balance zwischen einem wirksamen Infektionsschutz auf der einen Seite und der sozialen Teilhabe auf der anderen Seite schaffen“, so Laumann.

Wenn Heime die Möglichkeit haben, außerhalb es Gebäudes, im Garten, Terrasse, Gärten oder Containern, Besuche zu ermöglichen, dürfen dort zwei Personen gleichzeitig jemanden besuchen. Wenn die Person sein Zimmer nicht verlassen kann, darf sie auch dort besucht werden – aber mit Maske und weiteren Schutz. Infizierte dürfen aber nicht besucht werden.

Heime sollen ein eigenes Konzept entwickeln. „Muss aber nicht bis zum Muttertag vorliegen“, so Laumann. Maximal zwei Stunden pro Tag darf eine Person besucht werden.

14.33 Uhr: NRW-PK um 15.30 Uhr

Während in Bayern und Hamburg schon erste Lockerungen verkündet worden sind, findet in NRW die Pressekonferenz um 15.30 Uhr statt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informiert heute über die aktuelle Lage und weitere Maßnahmen der Landesregierung in der Corona-Pandemie.

12.44 Uhr: Ikea schickt Kunden nach Hause

Bei Ikea in Kamen bildete sich am Samstag eine riesige Schlange. Die Bilder davon gingen durchs Netz. Darüber berichtet der Westfälische Anzeiger. Trotz Regen harrten die Menschen aus. Doch der Ansturm war zu groß. Ikea sah sich gezwungen, einige Kunden wieder nach Hause zu schicken. „Es waren nicht alle Parkplätze freigegeben, weil wir gar nicht so viele Kunden reinlassen konnten. Wir mussten einige bitten, wieder zu fahren und zu einem anderen Zeitpunkt noch mal wieder zu kommen“, berichtet Filialleiterin Jutta Iskalla. Maximal 560 Kunden dürfen sich im IKEA aufhalten, sobald eine Person das Geschäft verlässt, darf der Nächste rein.

Coronavirus in NRW: Bei Ikea bildete sich eine riesige Schlange, die Mitarbeiter zogen Konsequenzen. Foto: imago images/Eastnews

11.53 Uhr: Neuste Zahlen aus Oberhausen

In Oberhausen sind aktuell 68 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt kommt die Stadt auf 226 Coronavirus-Fälle, wovon 157 genesen sind. Eine Person starb an den Folgen. Zurzeit befinden sich noch rund 200 Personen in Quarantäne, 10 Personen sind in stationärer Behandlung.

Der Großteil der Oberhausener hält sich zudem an die Corona-Regeln. Am Montag musste die Polizei lediglich eine Versammlung von acht Person auflösen und sieben Platzverweise erteilen.

09.40 Uhr: Corona-Fall an Duisburger Schule

Ein Schüler der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg-Rheinhausen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Schüler und seine Freunde befinden sich in Quarantäne. Weil er aber auch an der Abiturvorbereitung des Krupp-Gymnasium teilgenommen hatte, mussten diese gestoppt werden. Mehr dazu erfährst du hier!

08.42 Uhr: Laschet fordert Stufenpläne

Vor dem wöchentlichen Meeting mit der Kanzlerin Angela Merkel fordert NRW-Ministerpräsident Stufenpläne. „Es ist Zeit, dass wir wieder Perspektiven geben für Arbeitnehmer, vor allem aber für Familien und Kinder. Gerade Kinder und Eltern leiden im Moment in hohem Maße. Wir brauchen klare Stufenpläne für Kitas und Schulen, aber auch den Breitensport“, sagte Laschet dem Münchner Merkur.

Bei der Öffnung von Gaststätten ist Laschet vorsichtiger. „Sobald Alkohol im Spiel ist, wird das Abstandsgebot gern vergessen. Aber selbst wenn wir Restaurants noch nicht sofort öffnen, brauchen die Betriebe und ihre vielen Beschäftigten jetzt eine Perspektive“, so Laschet.

07.51 Uhr: Laschet will wieder offene Grenzen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich klar für eine Öffnung der Grenzen zu Frankreich ausgesprochen. Im Interview mit dem „Merkur“ sagte er: „Wir sollten schnell zu einer Öffnung der französischen Grenze kommen, bald nach Ende der Ausgangssperren in Frankreich am 11. Mai. Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas gelingt nur mit offenen Binnengrenzen.“

Glücklich zeigte er sich darüber, dass die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien nie geschlossen wurde. „Unser Problem waren ja nicht einreisende Ausländer, sondern die deutschen Heimkehrer aus dem Ski-Urlaub, die das Virus mitgebracht haben“, erklärt Laschet.

07.03 Uhr: Landesgartenschau in Kamp-Lintfort öffnet

Mit zwei Wochen Verzögerung startet heute um 9 Uhr in Kamp-Lintfort die Landesgartenschau. Am Vormittag können die ersten regulären Gäste über die Ausstellung auf einem neu gestalteten Zechengelände schlendern und sich Gärten, Blumen und Park anschauen. Wegen des Corona-Virus soll es Abstandsmarkierungen, Aushänge, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen und Einbahnregelungen geben. Ursprünglich war die Öffnung für den 17. April geplant gewesen.´

06.42 Uhr: Einbruchs-Zahlen sinken während der Corona-Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat auch einen positiven Effekt. Dadurch, dass die Menschen deutlich häufiger zuhause bleiben, sinkt auch die Zahl der Einbrüche in Deutschland. In NRW ging die Zahl im März und April im Vergleich zu den Vorjahresmonaten deutlich zurück.

Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW registriert wurden, waren es laut Landesinnenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

(DER WESTEN mit dpa)