Coronavirus: Weiterer Deutscher erkrankt! +++ Eklat um Flug von China nach Deutschland

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Das Coronavirus greift weiter um sich, in China sterben mehrere Menschen. In Deutschland sind acht Fälle vom Coronavirus bestätigt. Nun hat sich eine deutscher Staatsbürger im Ausland infiziert.

Alle Infos zum Coronavirus in unserem Liveblog:

Samstag, 1.02.2020:

13.56 Uhr: Sieben Menschen in Bayern sind bereits mit dem Corona-Virus infiziert – nun ist ein weiterer Verdacht bestätigt. Bei einem Deutschen auf der spanischen Insel La Gomera konnte der Virus nachgewiesen werden. Er war zuvor in Kontakt mit einem erkrankten Patienten in Deutschland.

Vier Menschen stehen nach Angaben der spanischen Behörden unter Beobachtung, berichtet der Deutschlandfunk.

In China ist die Zahl der Erkrankten mittlerweile auf 11800 gestiegen. 259 Menschen starben bereits in der Volksrepublik an der Lugenkrankheit.

11:56 Uhr: Am Freitag startete der Airbus A310 der Luftwaffe, um Deutsche aus Wuhan zu bringen. Gegen 22 Uhr deutscher Zeit landete der Flieger in dem Gebiet, wo das Coronavirus ausbrach. Laut „Bild“ sind 144 Menschen an Bord – 108 Deutsche, 34 Chinesen, ein Bulgarier und ein US-Amerikaner.

Während der Flieger noch in Wuhan war, kam es zum Eklat mit Russland. Das Land verweigerte die Zwischenlandung in Moskau! Der Halt ist aber zwingend notwendig. Dort sollte das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt werden.

Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums: „Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert.“

Das Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern an Bord ist im chinesischen Wuhan inzwischen zum Rückflug nach Deutschland gestartet. Foto: dpa

Jetzt wird der Airbus in Helsinki zwischenlanden. Dafür musste extra ein Jet mit einer neuen Besatzung geordert werden, die in die finnische Hauptstadt fliegt, um den Flieger mit den 144 Passagieren zu übernehmen. Die Maschine soll am Nachmittag in Frankfurt landen, so „Bild“.

08.08 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zur Besonnenheit aufgerufen. Es sei verständlich, dass das Virus viele Menschen in Deutschland mit Sorge erfülle, wenn man sich die schnell steigenden Zahlen ansehe.

Trotzdem könne sie nur immer wieder sagen: „Wir müssen besonnen bleiben, und wir werden uns ganz gezielt auf die wissenschaftlichen Fakten konzentrieren.“

CDU-Politikerin Anja Karliczek. Foto: imago images/IPON

International werde an verschiedenen Stellen an der Entwicklung eines Impfstoffs gearbeitet.

Freitag, 31.01.2020:

22.30 Uhr: Radikale Entscheidung von US-Präsident Donald Trump! Wegen des Coronavirus haben die USA den öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Trump habe ein vorübergehendes Einreiseverbot für Personen verhängt, die das Virus übertragen könnten, so Gesundheitsminister Alex Azar. Ausländer, die in den letzten 14 Tagen nach China gereist sind, würden nicht ins Land gelassen. Es gebe für enge Familienangehörige von US-Bürgern und Ausländern mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung aber Ausnahmen.

20.55 Uhr: In Bayern hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronovirus infiziert. Das Gesundheitsministerium in Bayern hat um 19.30 Uhr den siebten Coronavirus-Fall bestätigt. Dabei handelt es sich um einen Mann aus dem landkreis Fürstenfeldbruck. Auch er ist Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, in der auch die fünf zuerst bekanntgewordenen Coronovirus-Fälle beschäftigt sind.

14.22 Uhr: In Bayern hat sich ein Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es handelt sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. Somit ist zum ersten Mal in Deutschland ein Familienmitglied eines Infizierten erkrankt. Details wie das Alter des Kindes waren zunächst unklar.

Insgesamt gibt es im Freistaat nun sechs bestätigte Coronavirus-Fälle. Bis auf das Kind sind alle Mitarbeiter des oberbayerischen Autozulieferers Webasto. Dort war vergangene Woche eine infizierte Kollegin aus China zu Gast, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte.

Alle Betroffenen befinden sich nach Angaben von Ärzten derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, wie das Ministerium weiter mitteilte.

13.58 Uhr: Jetzt auch Italien: Das fünfte betroffene EU-Land hat nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen für sechs Monate den Notstand ausgerufen. Zwei Touristen aus China, die in einem Hotel nahe des Kolosseums im Zentrum von Rom untergebracht waren, sind am Coronavirus erkrankt. Das Paar, das aus Wuhan kommen soll, ist nun auf einer Isolierstation. Andere Teilnehmer der Reisegruppe und Hotelmitarbeiter wurden in dem Krankenhaus untersucht.

Der Notstand wird in Italien oft nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ausgerufen, um eine besondere Koordinierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Italien hat nach eigenen Angaben als erstes Land der EU alle Flüge von und nach China gestoppt.

In Rom geht derweil die Angst vor Ansteckungen um. An einer Bar in der Nähe des Trevi-Brunnens hing nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ein Schild, das Chinesen aufforderte draußen zu bleiben.

11.47 Uhr: Nun ist das Coronavirus auch in Großbritannien angekommen. Zwei Fälle wurden am Freitag bestätigt, erklärte der oberste englische Gesundheitsbeamte Chris Whitty. Die beiden Patienten kommen aus einer Familie. Am letzten Tag seiner EU-Mitgliedschaft ist Großbritannien damit das vierte EU-Land, in dem das Coronavirus diagonostiziert wurde. Zuvor gab es Fälle in Frankreich, Deutschland und Finnland bestätigt worden.

10.43 Uhr: Die deutsche Luftwaffe plant, mit einem Flugzeug am Wochenende in die betroffene Region Wuhan zu fliegen, um Rückkehrer nach Deutschland zu holen. Noch am Freitag schickt die Luftwaffe das Flugzeug los, die Teilnahme am Flug soll freiwillig sein.

Am Samstag soll der Rückflug mit bis zu 90 Bundesbürgern starten, die müssen allerdings symtomfrei sein, erklärte Minister Jens Spahn. Nach der Rückkehr sollen sie 14 Tage lang in Rheinland-Pfalz auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Quarantäne bleiben.

9.20 Uhr: Die chinesische Gesundheitskommission verzeichnet den bislang höchsten Anstieg an infizierten Patienten und Verstorbenen durch das Coronavirus. Nachweislich wurden 1981 neue Infektionen gemeldet, inzwischen sind es 9692. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213.

Der Ausbruch der „akuten Atemwegserkrankung“, wie sie jetzt offiziell genannt wird, zählt damit schon deutlich mehr Infektionen als vor 17 Jahren die Sars-Pandemie mit 8096 Fällen. Damals starben 774 Menschen durch das „Schwere Akute Atemwegssyndrom“ (Sars).

6.14 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versuchte am Donnerstagabend bei Maybritt Illner zu beruhigen: „Ich verstehe die ganze Hektik und Herangehensweise nicht, die Herr Doktor Wimmer hier macht.“ Deutschland sei vorbereitet und könne auch mit einer größeren Zahl an Patienten umgehen.

Fernsehmediziner Johannes Wimmer hatte zuvor in der Sendung die Lage bedrohlicher eingestuft. Ein Viertel aller, die wegen des Coronavirus im Krankenhaus seien, müssten letztlich auf die Intensivstation.

Donnerstag, 30.01.2020

22.23 Uhr: Am Abend stieg die Zahl der Corona Virus Erkrankten in Deutschland um eine weitere Person an. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die vier bislang bekannten Fälle beschäftigt sind, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Patient wohnt den Angaben zufolge im Landkreis Traunstein.

In der Firma Webasto arbeiten mehr als 110 Personen. Die Gesundheitsämter prüfen, wer neben Arbeitskollegen etwa im privaten Umfeld Kontakt zu den Patienten hatte.

22.02 Uhr: Nach einem Bericht der „Neue Ruhr Zeitung“ wurde am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Fluggastkontrolle nach Hause geschickt, weil sie im Transferbereich mit Mundschutz arbeiten wollte. Die Schichtleitung hatte Angst, dass dies für Panik sorgen könnte. Als die Frau auf den Mundschutz bestand, wurde sie nach Hause geschickt. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Maßnahme: „Es geht nicht um Panikmache, sondern um berechtigte Ängste der Beschäftigten.“

20.55 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die „größte Sorge“ sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite, so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz in Genf. Mit dem Notstand sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen.

17.24 Uhr: Nach den ersten Verdachstsfällen in NRW ist der Essener Virologe Professor Ulf Dittmer davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei: „Ich bin sicher, dass wir hier Fälle sehen werden.“ Er verwies auf die Hohe Anzahl chinesischer Studierender in Essen, etwa 1500 sollen es nach Zahlen der Uni-Verwaltung sein. Das Uniklinikum sieht sich bereits gut aufgestellt auf die ersten Corona Fälle. Dort kann ebenfalls ein möglicher Verdachtsfall überprüft werden – sogar in wenigen Stunden.

„Wir würden den Test einmal am Tag machen. Die Proben müssen bis 13 Uhr hier sein, damit wir ihn durchführen können“, berichtet der 54-Jährige. Das Uniklinikum in Essen sei eines von derzeit 15 Laboren an Unikliniken in Deutschland, an denen der in Berlin entwickelte Test vorgenommen werden könne.

14.53 Uhr: Nach zwei Verdachtsfällen in Siegen (NRW) meldet nun auch der Kreis Unna eine mögliche infizierte Person. Ein Mann aus Kamen befindet sich im Klinikum Lünen und ist dort isoliert. Sein Gesundheitszustand sei „nicht besorgniserregend“, teilte die Behörde aber mit.

14.21 Uhr: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stellt in Bayern 90 Menschen wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus unter Quarantäne. Sie werden von dem LGL dazu aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Betroffen sind alle, die mit den Infizierten in Bayern länger als 15 Minuten in Kontakt waren. Die Betroffenen sollen regelmäßig ihre Temperatur überprüfen und ein Fiebertagebuch führen.

Bei den Menschen handelt es sich um 40 Angestellte von Webasto und 50 Menschen aus deren Umfeld.

12.44 Uhr: 7000 Passagiere sitzen derweil an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vor der italienischen Küste fest, weil eine Touristin Coronavirus-Symptome zeigte. Sie stehen unter Quarantäne. Mehr dazu hier >>>

Mittwoch, 29.01.2020

Coronavirus: Lufthansa streicht Flüge nach China

20.06 Uhr: Nach Verdachtsfällen in NRW und Schleswig-Holstein gibt es nun einen weiteren in Sachsen-Anhalt.

15.48 Uhr: Die Fluggesellschaft Lufthansa hat wegen des Coronavirus alle Flüge nach China gestrichen. Das berichtet die „Bild“. Die Maßnahme soll bis zum 9. Februar gelten. Neue Buchungen werden erst ab dem 1. März wieder angenommen. Zuvor hatte es an Bord einer Maschine, die von Frankfurt nach Nanjing geflogen war, einen Verdachtsfall gegeben.

11.55 Uhr: Auch die Apotheken haben bereits einiges zu tun wegen des Coronavirus. Jetzt ist es sogar schon so weit gekommen, dass sie ein bestimmtes Produkt nicht mehr verkaufen können. Weiterlesen>>>

11.11 Uhr: Nachdem in Bayern bereits vier Infizierte bestätigt worden waren, gibt es auch in Siegen Verdachtsfälle. Zwei Menschen sind vermutlich infiziert. Hier mehr dazu>>>

10.20 Uhr: Die Welt ist in Sorge wegen des Coronavirus. Irre Theorien machen jetzt die Runde. Eine davon: Microsoft-Gründer Bill Gates soll der Drahtzieher sein. Wie bitte?! Hier liest du den ganzen Artikel.

Dienstag, 28.01.2020

Coronavirus: Drei weitere Fälle in Bayern bestätigt – Unternehmen zieht Konsequenz

21.57 Uhr: Wie den Mitarbeitern der Firma Webasto in einem internen Schreiben am späten Dienstagabend mitgeteilt wurde, schließen die zwei Standorte Stockdorf und Planegg bis einschließlich 2. Februar. Die Angestellten sollen von Mittwoch bis Sonntag im Home Office arbeiten. Webasto weist die Mitarbeiter außerdem an, bei grippeähnlichen Symptomen sofort einen Hausarzt aufzusuchen. Das interne Schreiben liegt dieser Redaktion vor.

21.15 Uhr: In Bayern gibt es drei weitere Fälle des Coronavirus. Wie bei dem ersten deutschen Fall handele es sich um Mitarbeiter des in Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit.

Insgesamt seien rund 40 Mitarbeiter der Firma ermittelt worden, die als enge Kontaktpersonen der Erkrankten in Frage kommen und die am Mittwoch vorsichtshalber getestet werden sollen.

12.18 Uhr: Laut Bild-Informationen soll die Bundeswehr circa 90 Deutsche aus Wuhan zurück nach Deutschland holen. Das habe das Auswärtige Amt am Montag beschlossen. Noch am Dienstag soll die Maschine von Köln aus nach Shanghai fliegen. Im Flugzeug sollen die deutschen Passagiere bei der Rückreise dann via Schnelltest auf das Coronavirus getestet werden.

11.14 Uhr: Um kurz nach 11 Uhr bestätigte der behandelnde Arzt des infizierten Patienten, dass er außer Lebensgefahr sei. Das Fieber sei runtergegangen, er habe darüber hinaus keine Atemwegsbeschwerden mehr. Nun werde untersucht, ob das Virus noch im Körper sei.

Der Haupteingang des Klinikums Schwabing in München. Hier liegt der infizierte 33-Jährige. Foto: Sven Hoppe/dpa

10.57 Uhr: Um möglichst eine Ansteckung zu vermeiden, sollen die Bürger auf Rat des Arztes

Face-to-Face-Kontakt vermeiden

nicht anhusten lassen

sich regemäßig die Hände waschen

öfter lüften

10.55 Uhr: Folgende Maßnahmen werden jetzt sein:

Heute soll es eine Kontaktpersonenermittlung geben. Dazu werden sowohl Mitarbeiter der Firma, die unter anderem an den Schulungen teilgenommen hatten, untersucht, als auch Familienmitglieder der Chinesin und des 33-Jährigen aus Bayern. „Der zentrale Punkt ist, dass man mögliche Fälle rasch erkennt. Das ist bisher sehr gut gelungen. Wir müssen aber auch das richtige Maß dabei treffen. Unsere Einschätzung in Bayern entspricht der internationalen Gesundheitsbehörden. Die sprechen von einem moderaten Risiko. Dem stimmen wir zu", so ein Arzt des Klinikums Schwabing.

Noch am heutigen Dienstag soll eine Hotline eingerichtet werden, wo sich Bürger melden und Fragen stellen können.

10.42 Uhr: Der infizierte bayerische Mitarbeiter zeigte am Wochenende erste grippale Erscheinungen, ging am Montag aber wieder zur Arbeit. Auf Bitte der Firma hat er sich schließlich untersuchen lassen. Gegen 20.30 Uhr am Montagabend konnte bestätigt werden, dass er an dem Coronavirus erkrankt sei.

Sein Zustand soll sich seitdem nicht verschlechtert haben. Wie lange er noch stationär beobachtet wird, ist nach derzeitigem Stand noch nicht klar.

10.39 Uhr: Der infizierte Mann aus dem Landkreis Starnberg soll am 21. Januar an einem Meeting in seiner Firma Webasto teilgenommen haben. Die Schulungsleiterin war eine Chinesin, die ebenfalls Mitarbeiterin der Firma ist und aus Shanghai kommt. Zunächst ging man von einem männlichen Mitarbeiter aus. Bestätigt wurde von Dr. Andreas Zapf, Leiter der LGL Bayern, dass sie sich ebenfalls infiziert hat und den deutschen Mitarbeiter demnach angesteckte.

Sie selbst soll sich bei ihren Eltern angesteckt haben, die in der Region in Wuhan wohnen, heißt es weiter. Bereits bei ihrem Rückflug am 23. Januar soll sie sich laut eigenen Angaben schlecht gefühlt und nach Landung umgehend ärztlich untersucht haben. Nach der positiven Diagnose wurde die Firma Webasto sofort informiert.

10.30 Uhr: Es handelt sich bei dem Patienten um einen 33-jährigen Mann. Auf der Pressekonferenz bestätigt das Gesundheitsministerium am Dienstag: "Dem Patienten geht es gut, er ist weiterhin isoliert im Klinikum Schwabing."

10.15 Uhr: Das Unternehmen hat sofortige Konsequenzen gezogen. Alle Reisen nach China sind mindestens für die nächsten zwei Wochen abgesagt. Außerdem dürfen alle Mitarbeiter am Standort Stockdorf aus dem Homeoffice arbeiten. „Die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Den beiden Kollegen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie sind beide stationär in ärztlicher Behandlung. Wir sind mit ihnen in Kontakt“, erklärt Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe.

10.06 Uhr: Webasto hat nun gegenüber DER WESTEN die Infektion zwei Mitarbeiter bestätigt. Bei dem Infizierten aus dem Landkreis Starnberg handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um einen Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Stockdorf. Er muss sich wohl bei dem Wesbasto-Mitarbeiter aus China infiziert haben, bis zum 22. Januar in Stockdorf war. Letzterer wurde nach seiner Rückkehr nach China positiv getestet.

09.54 Uhr: Um 10 Uhr will das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL eine Pressekonferenz zu dem Coronavirus-Fall in Bayern geben.

Erster Fall in Deutschland bestätigt

09.45 Uhr: Laut dem Bayerischen Rundfunk soll beim Automobilzulieferer Webasto mit Sitz in Stockdorf bei München bei einem Mitarbeiter aus Shanghai das Coronavirus diagnostiziert worden sein. Der Mann war bis zum 22. Januar geschäftlich zu Besuch in Bayern. Unklar sei aber noch, ob er bereits während seines Aufenthalts in Gauting-Stockdorf infiziert war. Webasto soll seinen Mitarbeitern bereits ein Reiseverbot nach China für mindestens zwei Wochen erteilt haben.

07.25 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus ist groß. Zunehmend wird von neuen Fällen berichtet. Die Zahl der Todesopfer in seinem Ursprungsland China steigt immer weiter.

+++ Gefährliches Coronavirus in Europa angekommen! Zahl der Infizierten steigt +++

Am späten Montagabend hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München jetzt den ersten Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt. Ein Mann aus Bayern habe sich mit dem gefährlichen Erreger infiziert.

Der Infizierte befinde sich der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert“, heißt es weiter.

Über 100 Todesfälle weltweit

Außerdem teilt der Ministeriumssprecher mit: „Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronoavirus zu infizieren, wird von der „Task Force Infektiologie“ sowie dem Robert Koch-Institut derzeit als gering erachtet.“ So würden Menschen, die engen Kontakt mit dem Patienten hatten, ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.

Währenddessen sind weltweit bereits 4.500 Fälle bekannt. Vergangene Woche Dienstag meldete das chinesische Staatsfernsehen einen extremen Anstieg um über 1.700 Fälle im Gegensatz zum Vortag. In der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei soll es 24 weitere Tote gegeben haben. Insgesamt starben in China somit bisher 106 Menschen an dem Virus.

Dort hat die Epidemie bereits Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch Kreuzfahrten sind betroffen. Mehr dazu erfährst du hier >>> (nk/jhe/cs/jg/mb/ldi/dpa)