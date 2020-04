Coronavirus: Darum stellen plötzlich alle DIESE Sex-Frage bei Google

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

In Zeiten des Coronavirus verzweifeln immer mehr Menschen an den strengen Auflagen des Shutdown. Speziell Singles haben einen schweren Stand.

Weil Bars und Restaurants geschlossen bleiben und überall auf der Welt Kontaktverbote herrschen, müssen die Menschen derzeit zuhause bleiben – alleine. Singles haben in Zeiten des Coronavirus keine Chance auf Kontaktaufnahme.

Coronavirus: Shutdown verändert Google-Suchanfragen

Ganz anders sieht es bei Paaren aus, die zusammen wohnen. Sie werden begingt durch das Coronavirus quasi dazu gezwungen, mehr Zeit miteinander zu verbringen als üblich.

Das führte zu einer interessanten Entwicklung der beliebtesten Suchanfragen bei Google. Suchanfragen für „how to make sex more interesting“ (zu deutsch: Wie macht man Sex interessanter) verfielfachten sich seit Beginn der weltweiten Shutdowns um 5000 Prozent.

Die Toilettenpapier-Knappheit wird in diesem Haushalt mit Humor genommen. Foto: imago images/Eckhard Stengel

Die Suchanfrage „how to spice up things in bed“ (zu deutsch: wie gibt man dem Sexleben mehr Würze) steigerten sich um 3250 Prozent.

Gleichzeitig stieg auch die Suchanfrage „how to get in the mood“ (wie kommt man in Stimmung) um 5000 Prozent, wie eine Datenauswertung ergab.

Dass die Leute in Zeiten des Coronavirus mehr Zeit im Bett verbringen, erfreut auch die Hersteller von Sexspielzeugen. In den vergangenen Wochen vermeldeten die Firmen einen massiven Anstieg ihrer Verkaufszahlen.

Coronavirus schockt die Welt

Das Coronavirus hat die Welt seit vielen Wochen fest im Griff. Mehr als 1,7 Millionen Menschen infizierten sich bereits mit Covid-19. Mehr als 100.000 Menschen starben schon an den Folgen der Krankheit.

Die USA traf es am schlimmsten. Das Land meldete bereits 500.000 Infizierte und 20.000 Tote. Zudem soll die Dunkelziffer in den USA sehr hoch sein, weil viele Menschen sich nicht zu den Untersuchungen trauen. Die Corona-Tests werden in den USA zwar vom Staat finanziert. Doch bei einem positiven Test müssen die Menschen die Kosten für die weiteren Behandlungen selbst zahlen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind nicht krankenversichert und müssten im Falle eines positiven Tests mehrere tausend Euro für weitere Behandlungen auf den Tisch legen. (dhe)