Coronavirus: Neue Symptome! Covid-19-Patienten berichten jetzt davon

Das Coronavirus hat sich rasend schnell auf der ganzen Welt verbreitet. Die häufigsten Symptome: Husten und Fieber.

Durch die immer weiter steigende Zahl von Infizierten gewinnen die Mediziner und Experten jedoch täglich neue Erkenntnisse zum Coronavirus. Dazu gehören auch Symptome, die bislang nicht mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung gebracht wurde.

Coronavirus: Neue Symptome – Infizierte berichten über Haut-Kribbeln

So werden vom Robert-Koch-Institut inzwischen auch Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall und eine verstopfte Nase als mögliche Hinweise auf eine Coronavirus-Infektion genannt. Auch ein vorrübergehender Geruchs- und Geschmacksverlust wird von Medizinern heute als mögliche Coronavirus-Symptome genannt.

Im Netz kursieren seit einigen Wochen immer mehr Erzählungen von Erkrankten über weitere Symptome, die sich im Nachhinein als erste Anzeichen von Covid-19 herausstellten. Das berichten mehrere internationale Medien übereinstimmend.

Demnach würden viele Menschen, die anschließend positiv auf das Coronavirus getestet wurden, über ein Kribbeln, teilweise sogar regelrechtes Brennen auf der Haut.

Dr. Daniel Griffin, Chef für Infektionskrankheiten der US-amerikanischen „ProHealth Care Associates“, bestätigte gegenüber der York Post“: „Es wurde eindeutig identifiziert, aber wir sind uns noch nicht sicher, wie weit verbreitet es ist“. Er vermutet hinter dem Gefühl eine Autoimmun-Antwort des Nervensystems.

Hodenschmerzen und häufigere Toilettenbesuche

Darüber hinaus sollen Patienten immer wieder über deutlich häufigere Toilettenbesuche berichten, in einem Fallbericht der Harvard Medical School klagte ein 42-Jähriger Mann, bei dem anschließend Covid-19 festgestellt wurde, über stechende Hoden-Schmerzen.

Mediziner sprechen in beiden Fällen aber von atypischen Symptomen, die zudem noch nicht mit absoluter Gewissheit einer Coronavirus-Infektion zuzuordnen sind.

