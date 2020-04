Coronavirus: Neue Maßnahme! SO kannst du vielleicht doch Urlaub auf Mallorca machen

Spanien ist eines der Länder in Europa, das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist. Doch die Lage auf den Balearen ist weitaus unkritischer als auf dem Festland. Damit das auch so bleibt, gibt es auf Mallorca, Menorca, Formentera oder Ibiza die Ausgangssperre. Auch schaust du als Tourist in die Röhre, wenn du Urlaub auf einer der Inseln machen möchtest.

Denn Urlauber werden gerade nicht nach Mallorca geflogen. Doch die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol weiß um die Bedeutung der Wirtschaft und des damit zusammenhängenden Tourismus' auf der Insel. Wird jetzt bald schon wieder Sommerurlaub trotz Coronavirus auf Mallorca möglich sein? Darüber berichtet die „Mallorca-Zeitung“.

Der Strand von Mallorca. Foto: imago images

Coronavirus: Könnte SO Urlaub auf Mallorca gelingen?

Bei einer Pressekonferenz teilte Armengol am Sonntag mit, dass zwei neue Maßnahmen im Zuge der Einreisekontrollen getroffen werden könnten:

bei Passagieren solle am Flughafen die Körpertemperatur gemessen werden

auch sollten sie einen elektronischen Gesundheitspass vorzeigen

Die Ausgangsbeschränkungen wurden in Spanien von Ministerpräsident Pedro Sánchez bis zum 9. Mai verlängert. Im Gespräch forderte die Balearen-Ministerpräsidentin nun von der Zentralregierung, technische Möglichkeiten aufzuzeigen, um ihre geplanten Maßnahmen umsetzen zu können.

Armengol wolle diese Lösungen am liebsten europaweit vereinheitlichen. Welche Datenschutzrisiken diese Lösung mit sich brinegen würde, thematisierte sie nur marginal. Genauso datenschutzrechtlich umstritten sind die Tracking-Apps, die die Ausbreitung des Coronavirus nachvollziehbar machen könnten, aber massiv in die Privatsphäre der Bürger eingreifen würden. Auch die sind bislang nicht erlaubt.

Bislang reisten in der Coronakrise laut Mallorca-Zeitung 9.000 Passagiere zur spanischen Insel. Zurzeit dürfen nur Menschen mit Wohnsitz auf Mallorca einreisen. 32 von ihnen wurden nach der Befragung am Flughafen anschließend in Corona-Quarantäne geschickt.

So verwaist sind die Strände aktuell auf Mallorca wegen des Coronavirus'. Foto: imago images

Ob im Sommer aber wieder Pauschalreisen inklusive Ballermann möglich sein werden, ist zurzeit noch unvorstellbar. Armengol schloss aber touristische Reisen „in nicht weiter Ferne“ nicht komplett aus. Also Daumen drücken, dass sich die Situation in nicht allzu ferner Zukunft normalisiert und wir auch mal wieder über die Grenzen reisen dürfen. (js)