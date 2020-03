Coronavirus: Neues Symptom – Ärzte warnen vor diesen bislang unbekannten Anzeichen

Bislang klagte ein großer Anteil der mit dem Coronavirus infizierten Menschen über Husten, Fieber und Gliederschmerzen. Dazu kam bei einigen Appetitlosigkeit hinzu. Doch nun gibt es offenbar noch ein neues Symptom, das ein Anzeichen für Covid-19 sein könnte.

Bei einem Coronavirus-Patienten in New York haben Ärzte laut dem britischen „Daily Mirror“Anzeichen entdeckten, die einer Herzattacke ähneln.

Coronavirus: Unbekanntes Symptom? Ärzte in New York mit neuer Beobachtung

Bei dem Menschen wurden bedrohliche Herzryhthmusstörungen und eine hohe Konzentration des Proteins Troponin festgestellt – zwei charakteristische Anzeichen eines Herzinfarkts. Tatsächlich war allerdings das Coronavirus der Auslöser für seine Symptome.

Mann nach Corona-Erkrankung genesen

Dem Mann habe sich laut dem „Mirror“ nach zwölf Tagen Krankenhaus wieder erholt und sei nun vollständig genesen.

___________________

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Dieses simple Haushaltsmittel ist sogar besser als Desinfektionsmittel

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet Kurzarbeit für meinen Job?

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

___________________

Menschen mit Herzerkrankungen in der Risikogruppe

Die Experten warnen nun davor, dass das Coronavirus nicht nur die Lunge, wie gemeinhin angenommen, sondern auch das Herz schädigen könnte. Eine kürzlich erschienene Studie der University of Texas bestätigt diese Annahme.

++ Gibt es neue Corona-Fälle? Wie reagieren die Behörden? HIER den Corona-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Dr. Mohammad Majid, der die Studie leitete, sagte dem „Mirror“: „Es ist wahrscheinlich, dass der Herzmuskel auch ohne vorherige Herzerkrankung von einer Coronavirus-Erkrankung betroffen sein kann. Eine Verletzung des Herzmuskels kann also auch bei Patienten ohne Vorerkrankung auftreten. Bei Patienten mit Vorerkrankung ist das Risiko jedoch höher.“

Desinfektionmittel richtig nutzen

Um einer Infektion vorzubeugen ist es gut, sich regelmäßig die Hände zu waschen und gegebenenfalls auch zu desinfizieren. Viele Menschen kaufen deshalb derzeit die Regale leer. Doch beim Anwenden von Desinfektionsmittel machen viele Nutzer einen Fehler. Hier kannst du mehr dazu lesen. >>> (vh)