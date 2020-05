Coronavirus: Mysteriöse Erkrankung – Ärzte rätseln über Corona-Zusammenhang

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Wissenschaftler forschen Tag und Nacht, um alle Facetten des Coronavirus zu begreifen. Hunderte Studien wurden veröffentlicht – doch noch immer gibt es Aspekte der Krankheit, die Mediziner rund um den Globus nicht verstehen.

Einer davon tritt gerade in New York in den USA zutage. Dort zeigten mehrere Kinder nach einer Erkrankung mit dem Coronavirus ungewöhnliche Symptome. Darüber berichtet die „New York Times“.

Coronaviurs: Kinder zeigen ungewöhnliche Symptome

Mehrere Kinder einer Kinderklinik in New York zeigten der Zeitung zufolge „ungewöhnliche Symptome“. Diese stünden jedoch vermutlich mit dem Coronavirus in Verbindung. Es soll um gerötete Zungen oder geweitete Koronar-Arterien gehen.

Die Mediziner sprechen von einem „Pediatrischen Entzündungssyndrom“ das verschiedene Körperregionen betriff. Konkret entzünden sich dabei die Blutgefäße im Körper. Es bestehe eine Ähnlichkeit zur seltenen „Kawasaki“-Krankheit, die ganz ähnliche Folgen hat.

+++ Markus Lanz: Tim Mälzer weint bittere Tränen – Grund ist DIESE Nachricht +++

Beim Coronavirus würden die kleinen Patienten darüber hinaus häufig auch einen toxischen Schock und sehr niedrigen Blutdruck aufweisen. Häufig könne das Blut Sauerstoff und Nährstoffe im Körper nicht mehr richtig zirkulieren lassen. Andere Kinder haben Durchfall oder müssen erbrechen. Eine Sache macht den Ärzten dabei besonders Sorgen.

Krankheit erst seit wenigen Wochen bekannt

Zwar sei bislang kein Kind an den Folgen gestorben, erschreckend sei jedoch, dass die Fälle erst in jüngster Zeit aufgetreten waren. Zu Beginn der Pandemie habe man keine Kinder mit entsprechenden Auffälligkeiten behandelt. „Das ist eine Erkrankung, die wir erst seit zwei Wochen kennen, wir müssen also noch eine Menge darüber lernen“, erklärt der Leiter der Kinderabteilung des Krankenhauses.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Coronavirus: Dreijährige völlig verängstigt – weil sie DIESEN Horror miterleben musste

Attila Hildmann ruft zu Demo in Berlin auf – plötzlich wird ein ARD-Kamerateam angegriffen

• Top-News des Tages:

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Schock-Nachricht – als Inka Bause DAS sagt, herrscht plötzlich Stille

Hund: Besitzer überwachen Vierbeinerin mit Kamera – und können nicht glauben, was dann passiert

-------------------------------------

Wie dramatisch die Symptome bei den Kindern ausfallen können, zeigt der Fall eines Achtjährigen, der ebenfalls im Artikel der „New York Times“ beschrieben wird. So habe er beim Fernsehgucken noch „Mama“ rufen können, bevor er einfach aufhörte zu atmen.

New York traf die Coronavirus-Pandemie besonders hart. Foto: imago images / Bildbyran

Mediziner stehen vor Rätsel

Sein Bruder, ein 15-jähriger Pfadfinder, begann sofort mit einer Herz-Lungen-Massage. Im Krankenhaus verbrachte der Junge drei Tage an ein Beatmungsgerät, bevor sich sein Zustand verbesserte.

+++ Alle weitere Corona-News gibt es hier in unserem >>> Liveblog <<< +++

Bei einem Antikörper-Test zeigte sich: Der kleine Junge war genau wie die anderen Kinder mit den entzündeten Blutgefäßen auch am Coronavirus erkrankt. Wie genau die Symptome im Zusammenhang mit dem Virus stehen, ist den Medizinern bislang noch ein Rätsel. Weitere Untersuchungen seien dafür notwendig. (dav)