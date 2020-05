Coronavirus: Mutter von Zwillingen denkt, sie habe Covid-19 – doch die Ärzte stellen Leukämie fest

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Mit den typischen Symptomen einer Coronavirus-Infektion ging Zwillingsmama Kathrin (34), aus Mömbris bei Aschaffenburg, Anfang April ins Krankenhaus. Doch dort erhält sie eine viel schlimmere Diagnose. Das Leben der Familie steht nun komplett Kopf!

Coronavirus: Mutter von Zwillingen glaubt sie hat Corona

Die 34-Jährige litt schon seit einer Woche an Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Sie befürchtete sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben und ging in ein Krankenhaus. Dort erhält sie eine schreckliche Botschaft: Sie ist an AML erkrankt, einer bösartigen Leukämie.

Ihre Behandlung startete direkt, sie musste im Krankenhaus bleiben und eine Chemotherapie beginnen. Das Schicksal trifft die vierköpfige Familie ziemlich hart. Denn Ehemann Klaus sitzt wegen einer seltenen Autoimmunerkrankung im Rollstuhl. Eine ihrer Töchter wurde als Säugling am Rücken notoperiert, auch sie wird deshalb nie laufen können, das berichtet „Primavera24“.

Lichtblick für die Familie

Kathrin benötigt dringen eine Knochenmarkspende. Für die Familie eine unerträgliche Vorstellung ohne ihre geliebte Frau und Mutter leben zu müssen. Der Verein Gutherzig e.V. setzt sich nun für die 34-Jährige ein – ein erster Lichtblick!

„Wir möchten die Familie nicht im Stich lassen und alles tun, um ihr Leid zu verkleinern. Wir wollen uns in Lebensmittelgeschäften aufstellen und hier – natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen – Typisierungen vornehmen, um Spender zu suchen“, so der Vorstand des Vereins.

Auch du kannst Kathrin und ihre Familie in dieser schweren Zeit unterstützen! Beispielsweise mit einer Spende auf folgendes Konto des Vereins:

Kontoinhaber: GUTHERZIG e.V.

IBAN: DE11-7956-2514-0007-1626-34

Bank: Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG

Verwendungszweck: Kathrin

Oder per PayPal an gutherzig@mail.de. Bitte mit Kommentar: Kathrin. (mia)