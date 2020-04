Coronavirus: Mundschutz selbst nähen – HIER findest du die Anleitung

So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz

Wer andere vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus schützen will, trägt einen Mundschutz.

Weil die im Laden derzeit teilweise nur schwer erhältlich sind, heißt es: Selber machen! Die Stadt Essen hat jetzt eigens eine Nähanleitung für einen selbstgemachten Mundschutz gegen das Coronavirus herausgegeben.

Coronavirus: So nähst du deinen eigenen Mundschutz

Die Stadt Essen erklärt dazu bei Twitter: „Ein Mund-Nase-Schutz, den vor allem Pflegedienste und pflegende Angehörige tragen sollen, kann ältere Patient*innen und Pflegebedürftige schützen.“

Die selbstgemachte Mundschutz-Maske könne zwar den Träger nicht vor einer Ansteckung schützen, wohl aber die Verbreitung des Virus durch Tröpfchen durch den Träger selbst reduzieren.

Diese Materialen benötigst du

Wenn du also ein wenig handwerkliches Geschick mitbringst und deine Nähmaschine abstaubst, kannst du ganz leicht selbst dazu beitragen, dass sich das Virus weniger schnell ausbreitet.

Diese Materialien benötigst du für den selbstgemachten Mundschutz:

Zwei 90 cm lange und 2 cm breite Stoffstreifen, am besten kochfeste Baumwolle

Zwei 17 cm lange und 2 cm breite Stoffstreifen, ebenfalls am besten kochfeste Baumwolle

einen 15 cm langen Draht, dünn und biegsam (z.B. Basteldraht)

Ein 17 cm x 34 cm großes Stofftuch aus atmungsdurchlässigem, kochfesten Baumwollstoff

Du kannst schon vor der Herstellung des Mundschutzes prüfen, ob du durch den Stoff ausreichend Luft bekommst. Nimm dazu den Baumwollstoff doppelt, lege ihn dicht vor Mund und Nase und überprüfe, ob du ohne Widerstand atmen kannst. Wenn ja, ist das Material als Mundschutz geeignet.

Coronavirus: Wenn du ein wenig handwerkliches Geschick besitzt, kannst du dir selbst einen Mundschutz nähen. Foto: imago images / Frank Sorge

Hier findest du die Schritt-für-Schritt--Nähanleitung

Die Wirksamkeit des selbstgenähten Mundschutzes ist abhängig von der Dichte des verwendeten Stoffs. Wer zusätzlich einen kochfesten Vliesstoff einnähe, könne die Wirksamkeit erhöhen.

Hast du die Materialen parat? Dann kannst du loslegen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern findest du >> bei der Stadt Essen <<. Mit Klick auf den Link öffnest du das PDF-Dokument.

Die Stadt Essen weist darauf hin, dass es sich bei der Maske um einen „Behelf“ handle, der weder geprüft, noch zertifiziert sei. (vh)