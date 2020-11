Coronavirus: Millionen tote Nerze in Dänemark – Regierung erwägt unglaubliche Planänderung

Kürzlich sorgte eine Entscheidung der dänischen Regierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus für viel Aufsehen. Sie entschied, dass alle Nerze in Dänemark getöteten werden sollen, da das Coronavirus in den Tieren mutiert sei.

Jetzt erwägt die Regierung Dänemarks bezüglich der toten Nerze eine unglaubliche Planänderung.

Am 4. November 2020 hatte die Regierungschefin Mette Frederiksen angekündigt, dass alle Nerze in Dänemark getötet werden sollen, weil das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Das dänische Gesundheitsinstitut SSI hatte die mutierte Virusvariante als besorgniserregend eingestuft, da diese mögliche Auswirkungen auf künftige Corona-Impfstoffe haben könnte.

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Etwa 17 Millionen Tiere sollten deswegen gekeult werden, was zu einer großen Debatte führte – für die Maßnahme hatte es länger keine rechtliche Grundlage gegeben.

Coronavirus: Regierung mit unglaublicher Planänderung

Millionen Tiere sind bereits gekeult worden. Nun zeigen einige Aufnahmen der Massengräber, dass etliche tote Nerze wegen sich in den Körpern ausdehnender Gase wieder an die Oberfläche gelangt sind. Deswegen überlegen nun mehrere Parteien, ob die getöteten Nerze wieder ausgegraben und anschließend verbrannt werden sollen.

Die Parteien befürchten, dass die gekeulten Pelztiere beim Verwesungsprozess Phosphor und Stickstoff absondern. Diese könnten so etwa in das Trinkwasser oder Badegewässer gelangen und diese so verunreinigen.

Derzeit spricht sich eine politische Mehrheit für das Ausgraben der toten Tiere aus. Auch die dänische Regierung schaut sich diese Möglichkeit nun genauer an.

Coronavirus: Planänderung bezüglich der toten Nerze in Dänemark? (Symbolbild) Foto: Morten Stricker/NTB/AP/dpa

Die Regierung wolle ebenso wenig wie jeder andere, dass die Nerze Verunreinigung oder andere Probleme verursachten, sagte der neue Lebensmittelminister Rasmus Prehn am Freitag. Gemeinsam mit den weiteren Parlamentsparteien und den zuständigen Behörden wolle man analysieren, ob es das richtige Vorgehen sei, die Nerze auszugraben und im Anschluss zu verbrennen. (gb mit dpa)