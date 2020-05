Coronavirus: Maskenpflicht in Supermärkten – doch als Kunden diesen Mann sehen, sind sie geschockt

Das Bild von maskierten Menschen in der Öffentlichkeit zur Eindämmung des Coronavirus ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Gerade in Geschäften sieht man seit der Maskenpflicht nur noch Menschen, die mit einer Maske Mund und Nase verdecken.

Was Kunden allerdings in Südkalifornien gesehen haben, jagte ihnen einen großen Schrecken ein.

Coronavirus: Maskenpflicht in Supermarkt löst schockierenden Vorfall aus

Zwar befindet sich die Welt nach dem Ausbruch des Coronavirus allmählich auf dem Weg zurück zur Normalität, doch ist das öffentliche Leben nun von maskierten Menschen geprägt. In einem Supermarkt in San Diego ist es vergangenes Wochenende zu einem schockierenden Vorfall gekommen:

Kunden sahen plötzlich eine Person mit einer Ku-Klux-Klan-Mütze durch die Gänge der Supermarktkette laufen. Die Mütze ragte bis weiter unter das Gesicht und hatte lediglich zwei Löcher in Höhe der Augen, wie in einem Video des US-amerikanischen Fernsehsenders „CNN“ zu sehen ist.

--------------------------

--------------------------

Der Vorfall sorgte für großes Entsetzen. Selbst auf die Bitte von Mitarbeitern der Supermarktkette soll der Kunde die Mütze, die die rassistische Ku-Klux-Klan-Organisation symbolisiert, nicht abgenommen haben.

Die Kundin Alisa W. beobachtete den Ku-Klux-Klan-Mützen-Träger eine halbe Stunde lang während ihres Einkaufs und machte - schockiert von dem Vorfall - Fotos von der Person. Sie glaubt, es sei ein Mann gewesen und sagt: „Die Leitung hätte etwas tun sollen. Aber ich habe niemanden gesehen, der mit ihm gesprochen hat.“ Weiter sagt sie: „Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich so gebrochen, so hoffnungslos und dann auch wirklich verärgert fühlte, dass dies in der Gemeinde passieren würde, in der ich meine Familie großziehe.“

--------------------------

Das ist der Ku-Klux-Klan:

Rassistische Organisation von weißen Anhängern

Verüben Gewalttaten vor allem gegen Afroamerikaner

Anfänge in Tennessee, USA im Jahr 1866

Politisches Hauptziel: Verteidigung der Vorherrschaft der „weißen Rasse“

Verbreitung in den USA und in europäischen Ländern

--------------------------

Supermarktkette gibt Erklärung ab - Polizei schaltet sich ein

Die Supermarktkette reagierte daraufhin und erklärt dazu: „Dies war ein beunruhigender Vorfall für unsere Mitarbeiter und Kunden, und wir prüfen mit unserem Team, wie wir mit solchen unangemessenen Situationen in Zukunft am besten umgehen können.“

Und schließlich könnte es noch ernstere Konsequenzen für den Träger Ku-Klux-Klan-Mütze haben. Denn die Polizei nahm die Ermittlungen auf und erklärte, dass strafrechtliche Schritte gegen den Kunden möglich seien, wie der CNN schreibt. (nk)