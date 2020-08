Coronavirus-Leugner ist jetzt Witwer – „Hätte ich eine Maske getragen ...“

Brian Lee Hitchens und seine Frau waren lange Zeit Corona-Gegner. Das Ehepaar aus Florida (USA) hielt sich nicht an die Vorschriften, trug in der Öffentlichkeit keine Maske.

Auch nachdem beide mit dem Coronavirus infiziert wurden, wurde zunächst kein Arzt konsultiert. Mit tödlichen Folgen. Denn Brian Lees Frau verstarb am Coronavirus.

Jetzt warnt der US-Amerikaner auf seiner Facebook-Seite vor der Corona-Pandemie.

Coronavirus: Mann trauert um seine tote Frau – und gibt Warnung raus

Der schwere Schicksalsschlag hat dem einstigen Corona-Skeptiker offenbar die Augen geöffnet. So schreibt er auf Social Media: „Viele Leute denken immer noch, dass das Coronavirus eine Fake-Krise ist, was ich selbst auch mal dachte.“ Und weiter schreibt er: „Es war nicht so, dass ich nicht glaubte, es würde ein echtes Virus umhergehen, ich dachte anfangs nur, es wäre übertrieben aufgebauscht worden.“ Er glaubte an Verschwörungstheorien, daran, dass es sich bei dem Virus lediglich um eine Art Erkältung halte.

Bis er eines Besseren belehrt wurde.

Coronavirus: Pandemie-Gegnerin muss ins Koma

Im Mai fing alles an. Da verspürte Brian Lee Hitchens erste Corona-Symptome, begab sich trotz eigener Skepsis in Quarantäne, wo er allerdings seine Frau Erin ansteckte. Anders als bei ihm selbst schritt die Krankheit bei ihr schnell und heftig fort. Er habe sich nach Tagen besser gefühlt, seine Frau musste dagegen auf der Intensivstation ins Koma versetzt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, berichtet der Betroffene weiter.

Im August passierte es schließlich: Erin verstarb an Herzproblemen in Verbindung mit Corona.

Coronavirus: Ehemaliger Infizierter emotional – „Dieses Ding macht keinen Spaß“

Das hat Brian Lee Hitchens die Augen geöffnet. Nun warnt er davor, das Coronavirus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „Dieses Ding macht keinen Spaß. Bitte hören Sie auf die Behörden und befolgen Sie den Rat der Experten.“ Vor allem das Tragen einer Maske sei sinnvoll. „Rückblickend hätte ich eine Maske tragen sollen, aber das habe ich nicht und dafür zahle ich jetzt den Preis.“

Der Aufruf scheint zumindest auf Facebook viele Leser zu finden. Immerhin haben bereits über 2400 User seine Geschichte gelesen. (jhe)