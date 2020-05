Coronavirus: Mann läuft durch den Park – irre, welche Szene sich ihm dort bietet

Um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern gelten in NRW einige Beschränkungen.

Corona in NRW: Die aktuellen Beschränkungen und Verbote

Das Coronavirus schränkt viele Bereiche des öffentlichen Lebens seit Wochen massiv ein. Wegen des Versammlungsverbots, der Kontaktsperre und teils sogar verhängter Ausgangssperre sind nur noch wenige Dinge möglich.

Dennoch ist das Leben nicht bei allen Menschen gleichermaßen monoton. Das stellte ein Mann fest, als er am Mittwoch durch den Central Park in New York City ging. Ihm bot sich eine irre Szene.

Coronavirus: Ein Mann ging durch den Park, dann kam zu einer irren Szene. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Coronavirus: Mann läuft durch Park, dann kommt es zu irrer Szene

Der Besuch eines Restaurants oder einer Bar und sogar eine Trauung: All das ist wegen des Coronavirus nicht möglich. Ein Paar wollte trotz der Corona-Krise jedoch nicht auf seine Hochzeit verzichten.

Es entschied sich deshalb dazu, seine Hochzeit in dem Erholungspark in New York City zu halten, wie der Mann beobachtete. Verwundert von der Situation schoss er ein Foto und lud es auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ hoch.

Die Szene glich tatsächlich der einer üblichen Hochzeit: Braut und Bräutigam standen sich nah gegenüber, sie trugen Hochzeitskleidung und die Braut hielt einen Blumenkranz in den Händen. Ein paar Meter abseits schaute ihnen ein ebenfalls mit einem Kostüm gekleideter Mann zu. Er trug einen Mundschutz.

Abgesehen, von dem Mann, der möglicherweise die Rolle des Trauzeugen hatte, erfolgte die Hochzeit des Paares ohne Hochzeitsgäste. Dafür hatten sich die beiden neben einem Gewässer und einer kleinen Bank eingefunden und heirateten in romantischer Atmosphäre und praktisch in Zweisamkeit.

User reagieren begeistert

Dementsprechend kommentierten hunderte User die Hochzeit, die so zumindest im Internet viele Menschen mitbekamen. Sie schreiben zum Beispiel:

„Du hättest dem Paar sagen sollen, dass du Fotos gemacht hast. Die Blumen und die Offenheit sind so perfekt.“

„Ich mag das Kleid der Braut. Die Schleife auf dem Rücken ist eine elegante Note.“

„Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man soziale Distanzierung ehrt und gleichzeitig einen der wichtigsten Tage des Lebens feiern und sich von einem anderen Tag abheben kann. Klein und intim. Gut für sie.“

„Gott, ich hoffe, die beiden sind Redditors und sehen das Foto. Sie werden wahrscheinlich keine anderen Fotos haben, um sich an den Tag zurückzuerinnern. Und das ist ein schöner Tag!“

Die Hochzeit des Paares zeigt also, dass auch in der Corona-Krise besondere Momente im Leben möglich sind. Man muss bloß ein bisschen kreativ werden.