Coronavirus: Mann hortet Tausende Rollen Klopapier – dann hat er einen irren Plan

Seit Wochen das gleiche Bild in den Supermärkten: Wegen des Coronavirus stehen die Leute vor den Läden Schlange. Besonders begehrt sind Mehl, Hefe und Toilettenpapier.

Ein Mann in Australien tauchte auf einmal mit 150 Packungen Klopapier in einem Markt auf und raubte den Angestellten den letzten Nerv.

Auf Youtube macht sich ein Mitarbeiter eines australischen Supermarktes nun Luft über seine Kunden. In einem Video erzählt er zunächst, wie stolz er auf sein Team sei. Und gibt Kunden Tipps, wie der Einkauf während der Corona-Krise noch sicherer für alle sei.

Außerdem erzählt der Supermarkt-Mitarbeiter, dass man auf die zahlreichen Hamsterkäufe reagiert hätte. Viele Produkte könnten, unabhängig von der Verfügbarkeit, nur noch in bestimmten Mengen gekauft werden. Um leere Regale zu vermeiden.

Kunde schießt den Vogel ab

„Wir haben in vier Wochen so viel Klopapier verkauft, wie sonst in acht Monaten. Und einen ganzen Jahresbedarf an Mehl in neun Tagen“, berichtet er. So viel könnten die Menschen gar nicht essen oder verbrauchen, so der Mitarbeiter.

Dann erzählt der Angestellte von der Begegnung mit einem Mann, der mit 150 Toilettenpapierpackungen mit je 32 Rollen und 150 1-Liter-Flaschen Desinfektionsmittel, im Supermarkt auftauchte.

Der Kunde hatte den Vogel völlig abgeschossen, er wollte seinen riesigen Vorrat wieder umtauschen. Kaum zu glauben. Daraufhin habe der Mitarbeiter dem Mann den Mittelfinger gezeigt.

„Genau die Personen verursachen das Problem“, erzählt er in dem Video. Deshalb sind die Regale so oft leer. (mia)