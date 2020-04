Coronavirus: Mann flieht aus Quarantäne – du glaubst nicht, als was er sich verkleidet

Das ständige Zuhausebleiben wegen des Coronavirus zerrt so manch einem ziemlich an den Nerven.

Für einen Mann aus Hertfordshire (Großbritannien) ist die Maßnahme anscheinend sogar schier unerträglich. Deswegen hat er einen verrückten Plan in die Tat umgesetzt, dank dem er trotz Coronavirus doch noch seine vier Wände verlassen kann – sehr zum Vergnügen seiner Nachbarn!

Coronavirus: Mann schleicht sich aus Quarantäne – ausgerechnet in DIESER Verkleidung

Die Anwohner der Straße in Hertfordshire staunten jedenfalls nicht schlecht, als sie den Mann in diesem speziellen Aufzug die Straße hinuntertraben sahen. „Was macht unser Nachbar da bloß?“, fragt Madeline M. lachend in dem Video, mit dem sie die skurrile Szene festhält.

"Reached new extremes of how to get out!"https://t.co/31vZykJqzB — LADbible (@ladbible) March 31, 2020

Besagter Nachbar hatte sich von Kopf bis Fuß mit Blättern einkostümiert, sogar sein Gesicht grün bemalt. In dieser „Tarnung“ hofft er anscheinend, sich nahtlos in die Vorgärten seiner Nachbarschaft einzufügen.

In diesem verrückten Aufzug huscht er durch die Straßen, duckt sich immer wieder hinter das Gebüsch, sobald sich ein Auto nähert.

„Die Situation hat ein neues Extrem erreicht“, kommentiert Madeline M. lachend.

Kostümierung sorgt für Lacher

Als er sich jedoch plötzlich auf den Boden wirft und längs über die Straße rollt, kommen erste Zweifel an der Kostümierung auf: Vermutlich will der Mann mit dem Blätterkleid doch nicht die Quarantäne umgehen, sondern nur seine Nachbarn zu Zeiten von Ausgangsbeschränkung und Co. zum Lachen bringen.

Die Flucht in dem Blätterkleid ging also nach hinten los – immerhin seinen schrägen Humor hat sich der Nachbar bewahrt. (vh)