Coronavirus: Infiziertes Kind hat mit 172 Menschen Kontakt – was DANN passiert, ist rätselhaft

Ein neunjähriges Mädchen aus Frankreich hat sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Unwissend, dass sie positiv ist, hatte sie Kontakt zu insgesamt 172 Menschen. Was Forscher, die sich intensiv mit dem Coronavirus beschäftigen, dann rausfanden, ist einfach nur rätselhaft, berichtet die „Pharmazeutische Zeitung“.

Die Beobachtungen, die das Autorenteam um Dr. Kostas Danis von Santé Publique France in Saint-Maurice machte, sind erstaunlich. Auf 32 Seiten beschrieben sie in „Clinical Infectious Diseases“ den Vorfall.

Mädchen hat Geschwister nicht mit Coronavirus angesteckt

Demnach hat sich das Mädchen in einem französischen Ski-Ort in einem Charlet mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatte lediglich milde Symptome, obwohl sie weitere Atemwegsviren in sich trug.

Bei einem Ski-Kurs mit drei verschiedenen Schulen hatte die Neunjährige Kontakt zu 172 Schülern und Lehrern. 84 Personen davon hatten ein hohes bis mäßiges Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. 88 weitere nur ein geringeres.

Kontakt hatte das Mädchen, das mit dem Coronavirus infiziert ist, mit vielen Kindern bei drei Ski-Kursen. (Symbolbild) Foto: imago images / Frank Sorge

Was allen Rätseln aufgibt: keiner dieser 172 Personen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch ihre eigenen Geschwister hat das Mädchen nicht angesteckt.

Auch nach 14 Tagen gab es keinen weiteren Fall. Daher halten Forscher es für möglich, dass Kinder bei der Übertragung des Coronavirus gar keine große Rolle spielen.

Haben andere Viren Einfluss auf Übertragung des Conoavirus'?

Das Kuriose: bei etwa zwei Drittel der getesteten Personen wurden andere Viren im Körper entdeckt. Darunter waren Influenza- und Picornaviren, die das Mädchen auch in sich trug. Auch ihre Geschwister hatten diese Viren in sich, das Coronavirus aber nicht.

---------

„Diese Beobachtungen legen nahe, dass Picornavirus- und Grippevirus-Infektionen leichter zu übertragen sind als SARS-CoV-2“, schreiben Danis und seine Kollegen.

Es ist ebenfalls möglich, dass andere Atemwegsviren dafür sorgen, dass das Coronavirus nicht so leicht übertragen werden kann, berichtet die „Pharmazeutische Zeitung“. (ldi)