Coronavirus: Lockerungs-Hammer! HIER macht bald ALLES wieder auf

Die Kontaktsperre wegen des Coronavirus' wurde in Deutschland bis mindestens zum 3. Mai verlängert, doch einige Geschäfte dürfen seit Montag wieder öffnen. Zaghaft wird von der Bundesregierung nun versucht, die Coronavirus-Maßnahmen etwas zu lockern, um die Normalität zurückzubringen. Anders sieht es in unserem Nachbarland aus.

In Österreich wird das öffentliche Leben während des Coronavirus fast komplett wieder hochgeschraubt. Das teilte die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag mit. „Die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, zeigen Wirkung“, bilanziert Kurz. Und deshalb lockert er die Maßnahmen nun weiter – nach dem Motto: „so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig“. Behutsam die Rückkehr einläuten.

In Österreich soll die Wirtschaft ab Mai behutsam wieder angekurbelt werden. Alle Geschäfte, Dienstleister und Gastronomien dürfen dann wieder öffnen. (Symbolbild) Foto: imago images

Kleine Geschäfte dürfen schon seit Montag öffnen, alle anderen Läden sowie Dienstleistungen und Gastronomie folgen nun. So sollen ab Mitte Mai unter anderem Lokale und Restaurants wieder öffnen. In Deutschland hingegen gibt es für die Gastronomie noch kein konkretes Datum.

Doch die Mitarbeiter dort müssen dabei einiges beachten. Das sind die Regeln für die Gastronomie in Österreich:

Mitarbeiter der Gaststätten müssen einen Mund-Schutz tragen.

Auch gelte für die Zahl der Gäste eine Obergrenze, sagte Kurz am Dienstag in Wien.

Auch gibt es Öffnungszeiten, an die sich alle halten müssen: um 23 Uhr ist Schluss, Lokale müssen dann schließen.

Auch Schulen öffnen im Mai

Außerdem seien, wenn die Abstandsregeln dabei eingehalten werden, ab Mitte Mai voraussichtlich auch wieder Gottesdienste möglich. Angesichts der guten Entwicklung bei den Fallzahlen in der Corona-Krise könne die Regierung an ihrem Fahrplan festhalten, so der Regierungschef weiter.

Für die wirtschaftliche Entwicklung bedeute das „Licht am Ende des Tunnels“, so Kurz. Dienstleister wie Friseure und Kosmetiker dürfen bereits ab Anfang Mai wieder öffnen. Auch sollen die Schulen ab dem 15. Mai schrittweise wieder den Unterricht aufnehmen können. Für Abiturienten und Lehrlinge solle die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen bereits ab dem 4. Mai beginnen.

Regierung setzt auf Eigenverantwortung der Menschen

Die Regierung werde künftig verstärkt auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). In welcher Weise die bis Ende April geltenden Ausgangsbeschränkungen modifiziert würden, werde demnächst entschieden, hieß es. Ob die Kontaktsperre dann nach dem 30. April auch aufgehoben wird, bleibt also noch abzuwarten. Am nächsten Dienstag sollen weitere Pläne dazu präsentiert werden.

Das Tragen des Mundschutzes habe sich binnen kürzester Zeit etabliert, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): „Das hat so schnell gegriffen, dass man wirklich begeistert sein muss.“ In Österreich sind zuletzt weniger als 100 Menschen pro Tag mit dem Coronavirus infiziert worden. Im internationalen Vergleich sei die Entwicklung sehr günstig, sagte Anschober. (js mit dpa)