Die Menschen in England können sich vielleicht auf neue Regelungen einstellen.

Coronavirus: Engländer schmieden irren Plan – Regierung will...

Jedes Land scheint die Coronavirus-Restriktionen anders auszulegen. Während in Deutschland im Allgemeinen nicht mehr als zwei Menschen Kontakt haben sollen, versucht England nun mit einer neuen Regelung vorauszupreschen.

Demnach plane die Regierung, die Restriktionen deutlich zu lockern. Demnach könnten die Menschen in Kürze die Möglichkeit haben, sich mit ihren zehn engsten Verwandten oder Freunden zu treffen.

Coronavirus: England überlegt überraschende Lockerung

Damit würde es Freunden beispielsweise erlaubt, sich zum Essen zu treffen oder die Kinderbetreuung untereinander zu regeln. Zudem könnten sich Pärchen, die nicht zusammen leben, wieder treffen.

Jedoch könnte die Regelung auch Probleme mit sich bringen. So dürften sich die jeweiligen Grüppchen nicht vermischen. Möglich würde die Regelung daher nur, wenn sich beispielsweise zwei Familien zusammenschließen.

Boris Johnson kehrt in sein Büro zurück. Foto: imago images

Noch hat die britische Regierung die Regelung nicht verabschiedet. Man berate derzeit noch, ob die Regelung wirklich erfolgversprechend sei, so die 'Mail online'.

+++ Coronavirus aktuell: Zahl der Toten in Deutschland steigt weiter – Tausende neu infiziert +++

Boris Johnson kehrt Montag zurück zur Arbeit

Derweil kündigte Premierminister Boris Johnson an, bereits am Montag in die Downingstreet 10 zurückkehren zu wollen. Der Premier hatte sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

+++ Essen Uniklinikum: Krankenschwester erhebt schwere Vorwürfe – weil ihr DAS dort zugestoßen sein soll +++

-------------------

Das ist Boris Johnson:

Alexander Boris de Pfeffel Johnson wurde am 19. Juni 1964 geboren

Seit dem 24. Juli 2019 ist er Premierminister des Vereinigten Königreichs

Von 1999 bis Dezember 2005 war Johnson Herausgeber des konservativen Nachrichtenmagazins 'The Spectator'

Am 23. Juli 2019 wurde er zum Parteiführer der Conservative Party gewählt

Einen Tag später übernahm er das Amt als Premierminister von Theresa May

-------------------

Er verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand ernsthafte Gefahr um das Leben des 55-jährigen Politikers. (göt)