Coronavirus: Erschreckende Szenen – Covid-19-Patient stirbt live im TV

Santa Cruz. Schockierende Bilder im Fernsehen in Bolivien!

Ein TV-Sender hat eine heftige Kontroverse ausgelöst, nachdem man die letzten Minuten eines Coronavirus-Patienten live im Fernsehen übertragen hatte, während Ärzte verzweifelt versuchten, sein Leben zu retten.

Coronavirus: TV-Sender in Bolivien überträgt Tod eines Covid-19-Patienten

Das TV-Format namens „No Lies“ („Keine Lügen“) verteidigt die rund 30-minütige Ausstrahlung mit dem Argument, dass man damit die Behörden wachrütteln wolle, die bisher ihre Gesundheitsdienstleistungen verweigert hätten.

Gutachterin Nadia Cruz wirft der Sendung „Sensationsgier“ vor. Man hätte „wiederholt und krankhaft“ die Behandlung einer Person gezeigt, die leider mit dem Tod endete. Die Fernsehbilder widersprechen eindeutig der nationalen Rechtssprechung, so Cruz. Sie befürchtet, dass die Ausstrahlung eine kollektive Angst vor dem Virus auslösen könnte.

Medienvertreter beklagen mangelnde Menschlichkeit

Auch andere Medienvertreter kritisierten die Fernsehsendung scharf. Auf Twitter schrieb die bolivische Journalistin Maria Trigo: „Was für ein Mangel an Respekt für die Familie und den Toten. Wir haben viele Dinge an dieses Virus verloren, inklusive unser Mitgefühl.“ Ein weiterer Journalist beklagt ebenfalls das Fehlen von „Respekt und Menschlichkeit.“

Die Regierung des Landes hat sich laut der britischen „Daily Mail“ noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Fast 700 Corona-Tote in Bolivien

Das besagte TV-Format läuft täglich auf dem Sender PAT. Dessen Sitz befindet sich in einer Region Boliviens, aus der rund 60 Prozent aller Corona-Fälle des Ländes sowie etwa die Hälfte der Corona-Todesfälle stammen.

Auch Bolivien wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen. Hier beten Gläubige mit Mundschutz in einer Kirche in La Paz. Foto: Gaston Brito/dpa

Insgesamt sind in Bolivien rund 21.000 Covid-19-Infektionen nachgewiesen worden, 679 Menschen starben bereits an dem Virus. Das Nachbarland Brasilien ist mit über 970.000 Infektionen und fast 48.000 Toten das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Südamerika. (at)