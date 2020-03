Coronavirus: Virologe mit Horror-Prognose ++ Erste Todesfälle in Deutschland ++ Ganze Republik betroffen

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Zwei Todesfälle in Deutschland, über 1100 Fälle im Bundesgebiet erfasst

Erreger inzwischen in allen Bundesländern nachgewiesen

Alles, was du wissen musst, erfährst du in unserem Newsblog

Das Coronavirus breitet sich weltweit immer mehr aus.

Coronavirus in Deutschland: Über 1100 Fälle

Wir halten dich in unserem News-Blog über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

Du willst wissen, wie die aktuelle Situation in NRW ist? >> Dann hier entlang!

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Dienstag, 10. März

11.00 Uhr: Coronafälle in allen Bundesländern

Mit ersten Nachweisen in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Bei einem Mann Mitte 20 aus Halle sei Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Zuvor hatten mehrere Medien über den ersten Nachweis in Sachsen-Anhalt berichtet. Zudem wurde das Virus bei drei weiteren Männern nachgewiesen. Alle vier Betroffenen seien zuvor in Norditalien gewesen.

09.44 Uhr: Panik in US-Flugzeug

In einem Passagierflugzeug der United Airlines kam es auf dem Flug von Eagle (Colorado) nach Newark (New Jersey) zu Panik unter den Passagieren. Die Maschine musste am Sonntag in Denver zwischenlanden, teilte die Airline mit. Grund: Passagiere hatten sich über einen niesenden und hustenden Mann aufgeregt.

Einige gingen dabei aus Sorge, der Mann könnte sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, so rabiat vor, dass für der Flug in Denver endete. Der Mann wurde untersucht. Er habe lediglich unter Allergien gelitten, berichtete United Airlines gegenüber Lokalmedien.

08.31 Uhr: Mitarbeiter der EZB betroffen

Bei der Europäische Zentralbank (EZB) gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Belegschaft. Ein Teammitglied sei positiv auf den neuartigen Erreger getestet worden, teilte die Notenbank mit Sitz in Frankfurt mit. Geschlecht und Nationalität nannte die EZB auch auf Nachfrage am Dienstag nicht.

Etwa 100 Kollegen, die in der Nähe tätig waren, sollen nun vorsichtshalber vorübergehend von zu Hause aus arbeiten. „Die EZB führt eine gründliche Reinigung potenziell betroffener Büroräume durch“, hieß es in einer Mitteilung.

Auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bank in Frankfurt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, so das Geldhaus am Dienstag. Auch hier werde ein Teil der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.

Montag, 9. März

18.17 Uhr: Reichstagskuppel wird geschlossen

Ab Dienstag wird die Kuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes bis auf weiteres geschlossen. Das hat die Pressestelle des Bundestags am Montag mitgeteilt.

Die Kuppel im Reichstag ist bei Touristen äußerst beliebt. (Archivfoto) Foto: imago images / Schöning

18.03 Uhr: WHO-Chef: Über 70 Prozent der Coronavirus-Patienten in China wieder gesund

Gute Nachrichten aus China, dem Ausbruchsland des Coronavirus'! Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 70 Prozent der rund 80.000 Coronavirus-Patienten wieder gesund. WHO-Chef Ghebreyesus: „China ist auf dem Weg, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen.“

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: imago images / Xinhua

Allerdings sei die Gefahr einer weltweiten Pandemie „sehr real“. Eine Coronavirus-Pandemie wäre aber die „erste Pandemie in der Geschichte, die kontrolliert werden kann“

17.48 Uhr: Polen führt Kontrollen an deutscher Grenze ein

Polen wird ab sofort an vier Grenzpunkten zu Deutschland und an einem Übergang zu Tschechien die Temperatur von Reisenden kontrollieren. Das hatte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag in Warschau bekanntgegeben. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch der tschechische Ministerpräsident Andzrej Babis seien bereits informiert.

Die deutsch-polnische Grenze auf Usedom. Ab sofort werden Reisende aus Deutschland kontrolliert. (Symbolfoto) Foto: imago images / Christian Spicker

Kontrolliert würden Reisebusse und Minibusse mit mehr als acht Personen. In den kommenden Tagen sei eine Ausweitung der Kontrollen auf weitere Grenzpunkte sowie auf internationale Häfen und Fernzüge geplant.

17.45 Uhr: SC Freiburg setzt Ticket-Verkauf aus

Bundesligist SC Freiburg setzt den Ticket-Verkauf für alle Heim- und Auswärtsspiele aus. Der Klub schreibt außerdem: „Sollte es zu Spielen kommen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, erstattet der Sport-Club jedem Fan den Preis seines jeweiligen Tickets.“ Bei Dauerkarten werde jeweils anteilig 1/17 des Preises erstattet. Der SC teilte außerdem mit, dass es bis auf weiteres keine öffentlichen Trainingseinheiten gibt.

17.40 Uhr: Saudi-Arabien droht mit hohen Geldstrafen bei Falschangaben

Das Königreich Saudi-Arabien kündigt hohe Geldstrafen gegen Personen an, die bei der Einreise Informationen zum Gesundheitszustand oder Reise-Details verschweigen. Ihnen drohen laut Behörden bis zu 120.000 Euro Geldstrafe. Bislang sind 15 Fälle bestätigt.

17.30 Uhr: Charite-Virologe: „Laufen in Epidemie-Welle!“

Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charite, hat seine Horror-Prognose am Montag auf einer Pressekonferenz bekräftigt: „Wir müssen damit rechnen, direkt in eine Epidemie-Welle reinzulaufen. Das hat man an komplexen Analysen von verwandten Viren gesehen, dass der saisonale Effekt auf diese Viren nicht so groß ist wie auf andere Erkältungsviren und auch auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit ein kleiner ist.“

Christian Drosten, Direktor am Institut für Virologie der Charite Berlin. Foto: imago images / photothek

Drosten weiter: „Das ist eine absolut ernste Situation. Wir haben nicht so viel Zeit, uns darauf vorzubereiten.“

16.50 Uhr: Erste Todesfälle in Deutschland – zwei Menschen in NRW gestorben

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

15.30 Uhr: Türkischer Gesundheitsminister: Türken in Europa sollen zuhause bleiben!

Na, da nimmt er sich ja einiges raus... Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca (55) hat allen in Europa lebenden Türken empfohlen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und nur im Notfall das Haus zu verlassen – und zwar so lange, bis die Gefahr einer Ansteckung durch das Coronavirus gebannt sei. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur „Anadolu Ajansi“.

14.07 Uhr: Bundesliga ohne Zuschauer?

Der Fußball-Bundesliga droht ein Geisterspieltag. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei „Bild live“. Eine Absage schloss er aus.

12.05 Uhr: Neue Details über deutschen Corona-Toten

Der erste Deutsche, der am Coronavirus gestorben ist, war laut Deutscher Presseagentur ein Feuerwehrmann aus Hamburg. Der Mann habe in Schleswig-Holstein gewohnt und sei seit Februar in Ägypten unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ hatte der 60 Jahre alte Feuerwehrmann eine Nilkreuzfahrt mit seiner Frau gemacht. Er sei in dem Ferienort Hurghada gestorben. Seine Frau sei bereits nach Hamburg zurückgekehrt.

11.30 Uhr: Infizierter in Disneyland Paris

Mehrere Millionen Menschen besuchen jährlich das Disneyland in Paris. Nun gibt es einen ersten Corona-Virus-Infizierten. Ein Mitarbeiter des Parks sei positiv auf das Corona-Virus getestet worden, berichtet die „Daily Mail“. Wie französische Medien berichten, soll der Park erst einmal geöffnet bleiben - die Kollegen des Infizierten werden nun getestet. Der Mitarbeiter soll hinter den Kulissen gearbeitet haben und wahrscheinlich keinen Kontakt zu den Gästen gehabt haben.

10.46 Uhr: Über 1100 Fälle in Deutschland

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland auf 1112 gestiegen. Das geht aus der Auflistung des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen hervor.

Am stärksten betroffen ist demnach weiterhin Nordrhein-Westfalen, dort vor allem der Landkreis Heinsberg. Weltweit haben sich inzwischen weit mehr als 100 000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge noch wesentlich höher.

6.21 Uhr: Corona-Ferien sinnvoll?

Sollte es bundesweite Corona-Ferien geben? Experten bewerten Schulschließungen als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 unterschiedlich. Aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) können geschlossene Schulen durchaus zur Eindämmung der Epidemie beitragen. Kinder erkrankten zwar deutlich seltener mit auffälligen Symptomen, sie steckten sich aber nach aktuellem Kenntnisstand wohl genauso leicht mit dem Virus an wie Erwachsene, teilte das LGL auf Anfrage mit.

Der Sprecher des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Peter Walger, sieht Schulschließungen hingegen nicht als sinnvoll an. Allein die Probleme, die sich aus der damit nötigen Kinderbetreuung ergäben, stünden nicht im Verhältnis zum Nutzen, sagte der auf Infektiologie spezialisierte Facharzt. Eltern müssten dann eventuell ebenfalls zu Hause bleiben - mit Folgen für deren Arbeitsstellen und das öffentliche Leben. „Es lohnt nicht, Schulen zu schließen.“

Sonntag, 8. März

21.47 Uhr: Zwei weitere Fälle in Brandenburg

In Brandenburg ist bei zwei weiteren Menschen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag mit. Insgesamt gab es damit bis zum Abend sechs bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 im Land.

21.42 Uhr: Frankreich verbietet Großveranstaltungen

Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie verbietet Frankreich grundsätzlich Veranstaltungen mit über 1 000 Menschen. Das kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Sonntag in Paris nach einer Sitzung des Sicherheitsrats an, der von Staatschef Emmanuel Macron geleitet wurde.

Véran ließ erkennen, dass es Ausnahmen geben werde. Er sagte, dass die Behörden nun eine Liste mit Veranstaltungen zusammenstellen, die „nützlich für das Leben der Nation“ seien, dazu gehörten beispielsweise Demonstrationen.

20.44 Uhr: Mehr als tausend Menschen in Frankreich infiziert

Die Zahl der Infizierten ist in Frankreich auf mehr als tausend gestiegen. Mittlerweile hätten sich 1126 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilten die französischen Gesundheitsbehörden am Sonntagabend mit. Die Zahl der Todesopfer liegt demnach bei 19.

18.56 Uhr: Krankenhaus-Arzt in Sachsen-Anhalt an Coronavirus erkrankt

Nach der Erkrankung eines Arztes in einem Krankenhaus in Zerbst mit dem neuartigen Coronavirus will der Kreis Anhalt-Bitterfeld über weitere Maßnahmen entscheiden.

Die Kommune erwartet am Montag weitere Testergebnisse von Menschen, die zuletzt Kontakt zu dem Mediziner hatten. Es sei damit zu rechnen, dass für mehrere von ihnen heimische Quarantäne angeordnet wird, sagte Gesundheitsdezernent Bernhard Böddeker am Sonntag. Ob darüber hinaus weitere Vorsichtsmaßnahmen nötig sind, blieb zunächst offen.

Der infizierte Arzt aus Sachsen wurde in den offiziellen Statistiken zunächst nicht Sachsen-Anhalt zugerechnet. Damit war Sachsen-Anhalt auch am Sonntagabend noch das einzige Bundesland ohne bestätigten Fall.

Die Klinik Zerbst-Anhalt wurde wegen Coronavirus gesperrt. Foto: dpa

Bereits am Sonntag entschieden Krankenhaus und Kreis, dass in Zerbst zunächst keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen werden. Besucher haben keinen Zutritt. Eine generelle Quarantäne für die Beschäftigten und die Patienten auf Station galt zunächst jedoch nicht.

Der Arzt lebt den Angaben zufolge in Nordsachsen und wurde am Sonntag positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Er war vor einer Woche aus dem als Risikogebiet eingestuften Südtirol zurückgekehrt und hatte zunächst weiter im Krankenhaus gearbeitet.

17.48 Uhr: Erster Deutscher in Ägypten an Coronavirus gestorben

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Er starb im badeort Hurghada am Roten Meer. Am Freitag war der Mann bereits mit Fieber ins Krankenhaus gekommen.

Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

16.10 Uhr: Zwei weitere Tote in den Niederlanden

In den Niederlanden sind am Sonntag zwei weitere Männer (86 und 82) am Coronavirus verstorben. Das meldet das „Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu“.

15.10 Uhr: Spahn: Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern absagen

Klartext von Gesundheitsminister Jens Spahn! Der CDU-Politiker empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Das hat er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gesagt. Aktuell würden ihm Absagen zu zaghaft geschehen. Spahn: „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden.“

13.26 Uhr: Mann verbreitet mutwillig Coronavirus

Ein etwa 50-jähriger Mann soll das Coronavirus mutwillig verbreitet haben. Das berichtet der Mirror. Demnach habe der Japaner sich testen lassen und bekam die Nachricht, dass er am Coronavirus erkrankt sei. Weil das Krankenhaus aber keinen Platz für ihn hatte, sollte er sich in seinem Haus in Quarantäne begeben. Anstatt das zu tun, ging er aber in einen Pub mit der Absicht, die Krankheit weiter zu verbreiten. Dies soll er einem Familienmitglied gesagt haben, so der englische Mirror.

13.25 Uhr: ZDF ergreift drastische Maßnahme

Auch das ZDF reagiert auf das Coronavirus. So stoppt der Sender die Dreharbeiten an einem „Die Bergretter“-Spezial.

11.55 Uhr: Chinesen sollen Hautiere töten – was ist dran?

Eine irre Nachricht macht die Runde: Chinesische Behörden sollen dazu aufgerufen haben, die Haustiere in der Region Hebei wegen des Coronavirus zu töten.

10.50 Uhr: Drastische Maßnahme in der Formel 1

Wegen des Coronavirus wurde nun auch in der Formel 1 eine drastische Maßnahme getroffen. So wird der Grandprix von Bahrain komplett ohne Zuschauer stattfinden. Das gab es so noch nie, wie die dpa berichtet.

10.20 Uhr: Zahlen in Deutschland steigen immer weiter

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen immer weiter. Am Sonntagmorgen steht die Zahlen laut Robert-Koch-Institut bei 847. In NRW steht die Anzahl der Infektionen nun bei 392.

In Deutschland schwebt bislang ein Mensch in Lebensgefahr. Der Mann kommt aus Münster.

07.05 Uhr: Minister warnen: Bis zu 100.000 Todesopfern

Diese Nachricht sorgt derzeit in Großbritannien für Panik. Medienberichten zufolge haben Planungsbeamte ausgerechnet, dass im Vereinten Königreich bis zu 100.000 Menschen am Coronavirus sterben könnten. Die Zahlen basieren auf den Daten, die das Planungskomitee aus der Anzahl der Infizierten der saisonalen Grippe herleitete.

Ein Beamter, der an der Schätzung beteiligt war, sagte der „Sun“: „Die zentrale Schätzung der Todesfälle liegt bei etwa 100.000.“

Samstag, 7. März

22.33 Uhr: Sperrt Italien jetzt die Lombardei und weitere Gebiete?

Die italienische Regierung erwägt nach Medienberichten wegen der Coronavirus-Krise die Sperrung der Lombardei und weiterer Gebiete im Norden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa und andere Medien am Samstagabend berichteten, könnten dann Ein- und Ausreiseverbote für die besonders von der neuartigen Lungenkrankheit betroffenen Region Lombardei inklusive der Millionenmetropole Mailand sowie elf weitere Provinzen verhängt werden.

Dies gehe aus einer Regierungsvorlage hervor, die aber noch verändert werden könne, erläuterte Ansa. Betroffen seien Provinzen etwa im Piemont, in Venetien, in der Emilia-Romagna und den Marken, hieß es.

233 Menschen in Italien gestorben

Mit 5883 Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Italien am Samstag noch einmal deutlich gestiegen. 233 Menschen seien gestorben, wie der Zivilschutz in Rom bekanntgab. Mehrere Hundert sind allerdings auch schon wieder gesund gemeldet.

Am Freitag hatte die Zahl der Infizierten noch um über 1000 Fälle niedriger gelegen - bei 4636. Der Anstieg bei der Totenzahl (plus 36) war allerdings geringer als am Vortag. Am heftigsten betroffen sind weiter die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli bekannt gab. Es folgt die Region Venetien.

22.09 Uhr: 43 Menschen aus eingestürzter Quarantäne-Unterkunft in China gerettet

Ein als Quarantäne-Unterkunft genutztes Hotel ist in der chinesischen Küstenstadt Quanzhou eingestürzt. 43 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. In ersten Berichten der örtlichen Behörden habe es geheißen, rund 70 Menschen seien in dem Gebäude eingeschlossen gewesen. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz.

Das 2018 eröffnete Hotel mit rund 80 Zimmern sei genutzt worden, um Menschen, die aus anderen Provinzen gekommen seien, wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne zu stellen und zu beobachten, berichtete Xinhua unter Berufung auf Behördenkreise. Quanzhou hat rund acht Millionen Einwohner und liegt in der südostchinesischen Provinz Fujian an der Taiwan-Straße.

21.43 Uhr: US-Bundesstaat New York verhängt Notstand

Im US-Bundesstaat New York gilt wegen des neuen Coronavirus nun der Notstand. Derzeit gebe es dort 76 bestätigte Fälle, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Samstag in der Hauptstadt Albany. In dem Staat leben knapp 20 Millionen Menschen, davon rund 8,5 Millionen in der Metropole New York City.

57 Fälle traten bisher in deren Vorort Westchester auf, elf in New York City. Bisher wurden in dem Bundesstaat noch keine durch das Virus verursachten Todesfälle bestätigt.

In den Vereinigten Staaten ist ein Notstand in erster Linie ein wichtiger bürokratischer Akt, weil Zuständigkeiten von der Bundesebene an regionale und lokale Behörden verlagert werden. Im Fall von Corona könnten staatliche Bedienstete schneller nötige Einkaufsaufträge zur Versorgung von Erkrankten vergeben und Aushilfen in Städten einstellen, in denen besonders viele Fälle auftreten, erklärte Cuomo.

Auch in den Bundesstaaten Kalifornien, Maine und Washington an der Westküste der USA wurde bereits der Notstand verhängt. Laut Zählungen der New York Times gab es in den Vereinigten Staaten bis Samstagnachmittag rund 350 bestätigte Fälle und 17 Tote.

20.40 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland auf 800 gestiegen

Fast 800 Menschen hätten sich mittlerweile bundesweit mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag mit. Das sind mehr als zehn Mal so viele Fälle wie noch eine Woche zuvor.

Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet nach RKI-Angaben mit 373 weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg (170) und Bayern (134). Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.

Weltweit sind derzeit über 100.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

17.25 Uhr: Erster Polizist der Hundertschaft in Berlin infiziert

In Berlin hat sich mutmaßlich der erste Polizist mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Das teilte die Polizei am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Beamte habe sich im Dienst infiziert und gehöre der 32. Einsatzhundertschaft an, hieß es. Diese sei aktuell in ihrer Unterkunft, der Dienstbetrieb nicht eingeschränkt. „Die Amtsärztin veranlasst in ihrer Zuständigkeit weiteres.“

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit handelt es sich bei dem Polizisten um den insgesamt 28. Infektionsfall in Berlin. Am Morgen waren es zunächst noch 24 Fälle, am Freitag 19 gewesen. Der Mann komme aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg und befinde sich inzwischen in häuslicher Isolation.

16.33 Uhr: Über 700 bestätigte Fälle in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland hat am Samstagnachmittag die Marke von 700 geknackt. Allein in Baden-Württemberg wurden 54 neue Infizierungen gemeldet.

16.27 Uhr: Quarantäne-Station in China eingestürzt!

Schreckliche Nachricht aus China, dem Ausbruchsland des Coronavirus: Im Osten ist ein Hotel eingestürzt, dass zur Quarantäne-Station umgewandelt wurde. Rund 70 Menschen sind unter den Trümmern verschüttet. Bislang konnten etwa 23 Menschen geborgen werden. Das hat am Samstag die Stadtverwaltung der Provinz Fujian berichtet.

Rettungskräfte arbeiten am Einsatzort eines eingestürzten Hotelgebäudes in Quanzhou (China). Foto: dpa

16.16 Uhr: Zweite Corona-Infektion in Thüringen

Bei einer 65 Jahre alten Frau ist in Thüringen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Frau zeige typische Symptome und befinde sich in stationärer Behandlung, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das zuständige Gesundheitsamt Erfurt habe alle Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung und Unterbrechung einer möglichen Folgeansteckung eingeleitet.

„Wir haben es bisher mit Einzelfällen zu tun. Da es sich um eine dynamische Entwicklung handelt, muss die Lage von Tag zu Tag neu bewertet werden“, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass bei einem 57-Jährigen aus dem Orlatal eine Infektion nachgewiesen werden konnte. Es war der erste bekannte Fall einer Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus in Thüringen.

15.11 Uhr: Papst darf nicht mehr auf dem Petersplatz in Rom auftreten

Nach der Schließung der Schulen in Italien und dem Stopp öffentlicher Großveranstaltungen ersetzt nun der Vatikan Auftritte von Papst Franziskus durch Video-Botschaften. Das Kirchenoberhaupt solle das Angelus-Gebet am Sonntag nicht mehr am Fenster vor den Menschen direkt sprechen, teilte das Pressebüro des Vatikans am Samstag mit.

Franziskus werde in der Bibliothek des Apostolischen Palastes reden. Das Video werde live übertragen und zudem auf Bildschirmen auf dem Petersplatz zu sehen sein.

14.30 Uhr: Schreckliche Nachrichten aus Italien

Es sind schreckliche Nachrichten, die da aus Italien kommen. So berichten die Behörden von 49 Todesfällen in den letzten 24 Stunden. Mehr als 4.600 Menschen haben sich in Italien bereits mit dem Coronavirus infiziert.

12.15 Uhr: Hamsterkäufe eskalieren völlig

In #Australia, which is one of the countries where the coronavirus has spread, women fight over toilet paper at the market.

Es sind erschreckende Szenen, die sich in einem Supermarkt in Sidney abspielen. Ein Video drei Frauen, die sich um Toilettenpapier prügeln. Dabei begann alles noch ganz friedlich. Weil auch in Australien Panik wegen des Coronavirus ausgebrochen ist, wollen eine Mutter und ihre Tochter genug Toilettenpapier für die nächsten Wochen einkaufen.

Sie beladen ihren Einkaufswagen, als plötzliche eine dritte Frau versucht, ihnen eine Packung zu stibitzen. Danach kommt es zu Prügelszenen, die die örtliche Polizei mit dem Actionfilm 'Mad Max' vergleicht.

11.02: Erster Deutscher schwebt in Lebensgefahr

Wie das RND berichtet, schwebt der erste Deutsche in Lebensgefahr. Alles dazu findest du hier.

10.30 Uhr: Anzahl der Infizierten in Deutschland steigt weiter

´Die Anzahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt immer weiter. Die Zahl liegt nun bei 684 Menschen.

9.40 Uhr: Virologe mit schrecklicher Theorie

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten warnt vor einer verheerenden Coronavirus-Welle im kommenden Herbst. „Im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Dann wird es in den Kommunen zahllose unerkannte Fälle geben, weil die Gefahr im Sommer aus dem Blick gerät“, so Drosten gegenüber der NOZ.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten. Foto: imago images

Drosten weiter: „Ich erwarte dann eine schlagartige Zunahme der Corona-Fälle mit schlimmen Folgen und vielen Toten.“ Er fordert, dass jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet werde, mehr Kapazitäten an Intensivbetten zu schaffen.