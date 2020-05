Coronavirus: Lamas könnten Gegenmittel bringen – aus diesem Grund

Der Lama-Boom greift schon seit einigen Jahren um sich. Inzwischen findet man die pelzigen Vierbeiner mit dem weichen Fell und dem langen Hals auf Tassen, Socken oder T-Shirts. In der Coronavirus-Krise könnte den Lamas allerdings auch eine wirklich wichtige Rolle zukommen.

Denn wie die „New York Times“ berichtet, liegt die Hoffnung einiger Forscher auf ein baldiges Mittel gegen das Coronavirus auch auf einem Lama. „Winter“ heißt das vier Jahre alte Tier, das den Menschen im Kampf gegen das Virus ganz weit nach vorne katapultieren soll. Denn „Winter“ hat eine besondere Eigenschaft.

Coronavirus: Hoffen auf Lamas

Geht es nach den Forschern, dürfte der Film „Ein Königreich für ein Lama“ bald wohl auch gern so umgesetzt werden. Denn funktioniert der Plan einiger Forscher aus Belgien könnte das Kameltier einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus beitragen.

Dabei hätte nicht nur Lama „Winter“, sondern auch jeder seine Artverwandten diesen Beitrag leisten können. Doch „Winter“ wurde nun einmal von den Forschern aus Belgien ausgewählt. Für wissenschaftliche Studien hatten die Wissenschaftler das Lama mit verschiedenen Viren infiziert und entdeckt, dass es eine Vielzahl von Antikörpern dagegen entwickelt hatte.

Lamas gehören zu den Kamelen und werden bis zu 1,40 Meter groß und bis zu 150 Kilo schwer. Foto: imago images / Cavan Images

Und das Beste: Die Antikörper, die aus dem Blut des Lamas gewonnen werden konnten, haben im Labor das Coronavirus und andere Infektionen besiegt! Warum das Blut der Lamas, beziehungsweise die Antikörper, solche Alleskönner sind, ist medizinisch allerdings etwas komplizierter.

Lamas produzieren spezielle Antikörper

So produzieren Menschen nur eine Art von Antikörpern, die vergleichsweise groß sind. Stellt man sich das in etwa wie ein Puzzle vor, gibt es für jedes Virus ein Antiköper-Puzzle-Stück, das genau ins Bild passt. Lamas produzieren jedoch zwei Arten von Antikörpern. Eine ist dabei der menschlichen Form sehr ähnlich, die andere jedoch deutlich kleiner. Und genau die sind der Schlüssel.

Dadurch kann die Infektion einer Zelle mit dem Coronavirus verhindert werden, ohne über spezifische Coronavirus-Antikörper zu verfügen. Um es noch einmal mit dem Puzzle zu vergleichen: Die kleinen Antikörper lassen sich sozusagen flexibel als ein Teil zusammensetzen und passen dadurch sogar in mehrere Bilder.

„Wenn es funktioniert, verdient ‚Winter‘ eine Statue“

Lamas sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die diese Art von Antikörper bilden. Auch Haie sind dazu in der Lage. Gegenüber der „New York Times“ erklärte jedoch ein Co-Autor der Studie, dass sie „kein großartiges experimentelles Modell sind – und natürlich auch nicht so kuschelig wie Lamas“. Mehr als ein bisschen Spucke sei nicht zu befürchten.

Nun hoffen die Wissenschaftler, dass die Antikörper des Lamas als Schutz vor einer Infektion genutzt werden können. Der Schutz wäre jedoch nicht dauerhaft. Die Wirkung der Lama-Antikörper würde nach Schätzung der Forscher etwa ein bis zwei Monate anhalten. Bis zu einer konkreten Anwendung am Menschen könnte es jedoch noch einige Monate dauern. „Aber wenn es funktioniert, verdient ‚Winter‘ eine Statue“, so einer der Mediziner. (dav)