Coronavirus: Krankenpflegerin (28) rastet aus – „Euer Klatschen könnt ihr euch sonstwohin stecken“

Berlin. Krankenpfleger werden oft als erste genannt, wenn es um die Helden geht, die gegen das Coronavirus kämpfen. Mit drastischen Worten klagt eine Krankenpflegerin jetzt an, dass Applaus auf dem Balkon nicht reicht – und sie sich vom Gesundheitssystem schwer im Stich gelassen fühlt.

Nina Magdalena B. arbeitet an einer Klinik in Berlin und kämpft dort an vorderster Front gegen das Coronavirus. Während die meisten Menschen angewiesen sind, zu Hause zu bleiben und möglichst wenig soziale Kontakte zu pflegen, arbeitet die 28-Jährige täglich bis zur totalen Erschöpfung in direktem Kontakt mit den Erkrankten.

Coronavirus: Krankenpflegerin wütet gegen Bedingungen

Dabei fühlt sie sich, wie sie in einem Wut-Post auf Facebook klarmacht, mies behandelt und nicht ansatzweise ausreichend davor geschützt, sich selbst zu infizieren. „Wir sollen einen Mundschutz und Schutzkittel für mehrere Patienten benutzen. Wir sollen weiterarbeiten, wenn wir Kontakt zu einem Corona/Covid-19 Patienten hatten“, flucht Nina Magdalena B. „Dann werden Personaluntergrenzen ausgesetzt, für die lange gekämpft wurde.“

„Dann sagt Herr Spahn es geht gar nicht um die Bezahlung in dem Beruf, es ist nur wichtig den Job attraktiver zu machen. Und jetzt müssen wir nicht mehr in Quarantäne nach Kontakt, wir können schon früher zur Arbeit gerufen werden.“

„In einem Beruf der jahrelang unterbezahlt ist...wo alle am Limit arbeiten...wir sollen jetzt die Helden sein und werden so behandelt? Eigentlich sollten genau jetzt alle Pflegekräfte ihren Job kündigen!“, wütet sie. „Ich bin richtig doll traurig und enttäuscht, ich fühle mich verarscht und ich kann es nicht fassen. Ich bin ernsthaft sprachlos.“

Mit drastischen Worten richtet sie sich dann an alle Menschen: „Und euer Klatschen könnt ihr euch sonst wo hinstecken ehrlich gesagt. Tut mir leid es so zu sagen, aber wenn ihr helfen wollt oder zeigen wollt wie viel wir Wert sind, dann helft uns für bessere Bedingungen zu kämpfen!“

Ein Facebook-Wutpost mit Wirkung. Fast 65.000 Mal wurde er inzwischen geteilt, erhielt fast 75.000 Likes. (dso)