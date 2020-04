Coronavirus: Krankenpfleger kämpfen um Leben – auf Klinik-Parkplatz kommt es zur asozialen Aktion

Dort, wo das Coronavirus derzeit am heftigsten wütet, arbeiten sie an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie. Nach einer weiteren brutalen Nachtschicht mussten Krankenpfleger und Ärzte einer New Yorker Klinik erleben, was niemand verdient hat – und sie am allerwenigsten.

Bis 7 Uhr morgens hatten sie um das Leben der Menschen gekämpft, das vom Coronavirus bedroht wird. Die Mitarbeiter des Presbyterian Hudson Valley Hospital im US-Bundesstaat New York wollten einfach nur noch nach Hause und ins Bett – doch dann der Schock: Jemand hatte die Reifen ihrer Autos aufgeschlitzt.

Coronavirus: Lebensrettern werden Autoreifen aufgeschlitzt

Noch am Donnerstagabend hatten sich dutzende Polizisten und Feuerwehrmänner auf dem Parkplatz des Krankenhauses versammelt, um den Lebensrettern in der Klinik Applaus für ihren unermüdlichen Einsatz zu spenden. Sie können noch nicht lange weggewesen sein, als sich ein Reifenschlitzer an die Arbeit machte.

Am Freitagmorgen fand das Klinikpersonal 22 Autos mit zerstörten Reifen vor. „Wir waren geschockt, von diesem Vorfall hören zu müssen. Besonders in diesen Zeiten, in denen unsere Mitarbeiter unermüdlich und mutig arbeiten“, sagte das Krankenhaus in einer Erklärung.

Eine tolle Geste: Die Klinik erklärte gegenüber „The Journal News“, die Kosten für die Schäden zu übernehmen.

Die Opfer des Reifenschlitzers riefen sofort die Polizei. Die machte sich sofort auf die Suche nach dem Täter – und war womöglich schnell erfolgreich. Daniel H. (29) wurde verhaftet und sitzt nun im Gefängnis von Westchester County, muss sich am 18. Mai als Tatverdächtiger verantworten.