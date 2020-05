Coronavirus: Mysteriöse Erkrankung bei Kindern festgestellt - auch Fälle in Deutschland ++ Neue Krankheit verläuft ungewöhnlich schwer

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit über 230.000 Tote und mehr als 3,2 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland. Weltweit haben sich mehr als drei Millionen Menschen infiziert, über 225.000 Menschen sind gestorben.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Wann wird es einen Impfstoff geben? Welche Folgen hat der Lockdown auf Kinder und Ältere, die soziale Kontakte mehr brauchen als andere? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen?

08:45 Uhr: Auch Ryanair streicht Stellen

Der irische Billigflieger Ryanair geht davon aus, wegen der Corona-Krise bis zu 3000 Stellen abzubauen. Das teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Die Airline werde im Juli mit einem Restrukturierungsprogramm beginnen. Betroffen von den Stellenstreichungen seien vor allem Piloten und Kabinenpersonal. Auch unbezahlter Zwangsurlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent und die Schließung von Standorten in ganz Europa seien zu erwarten, hieß es in der Mitteilung. Auch Mitarbeiter in der Führungsebene und in der Verwaltung müssten mit Jobverlust und Gehaltskürzungen rechnen. Ryanair-Geschäftsführer Michael O'Leary stimmte zu, für das gesamte Haushaltsjahr auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten.

Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis Passagierzahlen und Ticketpreise wieder das Niveau von 2019 erreichen. Ryanair hatte die meisten seiner Flüge im März eingestellt und rechnet nicht damit, dass der Betrieb vor Juli wieder aufgenommen werden kann.

07:54 Uhr: Trump behauptet: Virus kam aus Labor in Wuhan - und er habe Beweise

Im Streit mit China um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Unterdessen stieg die Zahl der Corona-Todesfälle in den Vereinigten Staaten um rund 2000 weitere Fälle auf fast 63.000.

Trump bejahte die Frage eines Journalisten im Weißen Haus, ob er vertrauenswürdige Beweise gesehen habe, die ihn zu der Annahme veranlassten, dass das Virologische Institut in Wuhan der Ursprung der Coronavirus-Pandemie sei. „Ja, habe ich“, sagte Trump, fügte aber auf Nachfragen hinzu, er könne dazu keine näheren Angaben machen. „Das ist etwas, das vor Ort hätte eingedämmt werden können, und ich denke, dass es sehr einfach hätte eingedämmt werden können.“

07:49 Uhr: Krankenstand hat massiv zugenommen

Die Zahl der krankgeschriebenen Arbeitnehmer ist einem Medienbericht zufolge in der Corona-Krise stark gestiegen. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete im April 43 Prozent mehr Krankschreibungen als im März, wie die „Augsburger Allgemeine“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf einen Bericht des GKV-Spitzenverbandes berichtete. Demnach stieg die Zahl der gesetzlich Versicherten, die im April arbeitsunfähig geschrieben waren, auf 2,13 Millionen. Im März waren es noch 1,49 Millionen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfen sich Arbeitnehmer mit leichten Erkrankungen der Atemwege derzeit telefonisch krankschreiben lassen. Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 18. Mai.

07.07 Uhr: Mysteriöse schwere Krankheit bei Kindern - auch in Deutschland

In mehreren europäischen Ländern sind bei Kindern ungewöhnlich schwere Erkrankungen festgestellt worden, darunter in Deutschland. Bei einigen der Kinder wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahlen sind allerdings sehr niedrig. Die kleinen Patienten zeigen Symptome, die dem Kawasaki-Syndrom mit Fieber und entzündeten Blutgefäßen ähneln.

In Deutschland wurden nach Angaben von Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden mindestens zwei Fälle gemeldet. Es sei aber noch unklar, ob es einen Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gibt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Denkbar ist es durchaus“, fügte er hinzu. Die Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen.

In der Universitätsklinik Genf wurden seit Beginn der Corona-Epidemie drei Kinder mit solchen schweren Entzündungen behandelt. Auch aus Italien und Spanien wurden Fälle gemeldet. In Großbritannien hat der nationale Gesundheitsdienst (NHS) Krankenhäuser auf etwa zwei Dutzend schwer kranke Kinder aufmerksam gemacht. Viele, aber nicht alle seien positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich bereits mit dem Thema befasst, wie die Covid-19-Beauftragte Maria van Kerkhove am Mittwochabend sagte. „Wir wissen, dass Kinder in der Regel weniger schwere Krankheitsverläufe haben, aber einige entwickeln schwere Krankheiten, und einige sind auch gestorben“, sagte sie. „Wir haben unser globales Ärztenetzwerk aufgerufen, wachsam zu sein.“

WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan fügte hinzu: „Dies zeigt, dass das Virus nicht nur die Lunge, sondern auch anderes Gewebe angreift.“ Allerdings beruhigte Ryan besorgte Eltern: „Der allergrößte Teil der Kinder, die sich mit dem Virus anstecken, haben eine milde Infektion und erholen sich komplett.“

Donnerstag, 30. April

23.00 Uhr: Johns-Hopkins-Universität: Über 230.000 Tote weltweit

Laut der Johns-Hopkins-Universität sind über 230.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Mehr als 3,2 Millionen sind demnach infiziert.

22.43 Uhr: UN-Boss für gemeinsame Strategie

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich für eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. „Wir erleben heute eine Dysfunktionalität in den internationalen Beziehungen durch die Tatsache, dass die größten Mächte gegeneinander antreten“, sagte Guterres am Donnerstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Gegen das Virus zu kämpfen setze indes voraus, dass „wir eine geeinte Führung haben, eine wirkungsvolle Koordinierung für die Strategien der einzelnen Länder, damit sie sich zusammenfinden, statt dass jedes Land im Alleingang vorgeht“. Dadurch sei inzwischen eine Lage entstanden, „von dem das Virus profitiert“.

Allerdings sei noch Zeit „zu erkennen, dass wir uns zusammenfinden müssen“. Gemeinsam müsse definiert werden, „wie wir gegen das Virus kämpfen wollen“ und „Exit-Strategien entwickeln können, dass die verschiedenen Länder koordiniert lockern können“. Als Lehre aus der Pandemie sah Guterres die Erkenntnis, „wie fragil und verwundbar wir sind“.

22.07 Uhr: Zahlen-Update

In Deutschland sind bis Donnerstagabend mehr als 160 400 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 159 000 Infektionen). Mindestens 6401 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6132). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,76. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis acht weitere Personen anstecken.

20.57 Uhr: Russlands Regierungschef infiziert

Russlands Regierungschef Michail Mischustin hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. „Der Coronavirus-Test, den ich gemacht habe, war positiv“, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag bei einem Videogespräch mit Präsident Wladimir Putin, das im russischen Fernsehen gezeigt wurde. Mischustin wird sich nun in Quarantäne begeben, um nach eigenen Angaben keine anderen Kabinettsmitglieder anzustecken.

Mischustin schlug vor, dass während seiner Quarantäne Vize-Ministerpräsident Andrei Belousow die Regierung kommissarisch leiten solle. In Bezug auf „alle hauptsächlichen Angelegenheiten“ der Regierung werde er mit dem Kabinett in Kontakt bleiben, betonte er.

20.21 Uhr: Tennisturnier in Deutschland startet in Rheinland-Pfalz

Eigentlich sind alle Sportevents ausgesetzt - eigentlich. Im kleinen Örtchen Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz findet am Wochenende ein Turnier mit insgesamt acht Tennisprofis statt. Zwar ist die Veranstaltung kein offizielles Event der ATP-Tour, doch immerhin ein erster kleiner Schritt zurück zu einer Normalität im Tennis. Die weltweite Tour ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit bis zum 13. Juli unterbrochen. Eine Verlängerung der Pause gilt als sehr wahrscheinlich.

Unter anderem Dustin Brown und Yannick Hanfmann werden von Freitag bis Montag in der Tennis-Schule in Höhr-Grenzhausen dabei sein. „Da die Tour bis auf weiteres ausgesetzt ist, bin ich froh, überhaupt wieder spielen zu können“, sagte Brown.

19.53 Uhr: Neue Erkenntnisse - Auch DIESES Organ wird geschädigt

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist bei einer Coronavirus-Erkrankung in erster Linie die Lunge schwer betroffen. Neusten Erkenntnissen zufolge greift der Virus aber ein weiteres Organ an. Hier erfährst du mehr!

18.59 Uhr: Söder: Alkoholkonsum macht Corona-Lockerungen für Gastronomie schwer

Sorgen vor unvorsichtigen alkoholisierten Gästen machen nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder Corona-Lockerungen in der Gastronomie besonders schwer. Auch wenn nächste Woche über Perspektiven für Gastronomie und Handel gesprochen werde und die Beteiligten „kluge, tolle Konzepte“ vorgelegt hätten, bleibe der Bereich „die größte Herausforderung“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag nach einer Schalte von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie in Berlin.

Söder betonte: In der Gastronomie mache ein Mundschutz der Gäste wenig Sinn und das Distanzgebot, was zur Verhinderung weiterer Ansteckungen zentral sei, „bleibt angesichts von Alkohol nun, sagen wir, zumindest schwerer konsequent umsetzbar. Es ist aber die Realität des Lebens“. Die Lockerungskonzepte der einzelnen Bereiche „müssen nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern auch in Realität“.

17.47 Uhr: Gefahr noch nicht vorbei

Die neusten Lockerungen seien nur ein Zwischenschritt, erklärte Merkel. Die Gefahr durch die Corona-Pandemie sei noch lange nicht gebannt, mahnte Merkel. „Deshalb bleibt Vorsicht das Gebot.“ Jede Lockerung der strengen Corona-Auflagen führe „natürlich dazu, dass Menschen sich wieder mehr in der Öffentlichkeit bewegen“, sagte Merkel. Deswegen müsse bei jeder Maßnahme genau geprüft werden, wie sie sich auf das Infektionsgeschehen auswirke. „Es bleibt unbedingt notwendig, dass wir diszipliniert bleiben“, sagte die Kanzlerin.

17.39 Uhr: Entscheidung über Restaurants und Tourismus noch nicht gefallen

Eine Entscheidung über Restaurants, Hotels und Tourismus wird aktuell noch nicht getroffen. Über weitere Schritte in dieser Branche will die Bundesregierung erst in den nächsten Wochen sprechen. Bis dahin wird sich an der jetzigen Situation wohl nichts ändern. Auch in Punkto Urlaub wollte Kanzlerin Merkel eine Prognose nicht wagen.

17.29 Uhr: Merkel verkündet Lockerungen

Angela Merkel hat neue Lockerungen angekündigt. Wie erwartet werden Spielplätze und Kultureinrichtungen (Museen, Zoos usw.) dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Zudem sind Gottesdienste mit entsprechenden Hygeniemaßnahmen wieder zugelassen.

Wie es mit der Schule, den Kitas und auch der Fußball-Bundesliga weitergehen soll, wird erst am 6. Mai entschieden. Dann werden die Konzepte beurteilt. Erst dann können man auch beurteilen wie die vorherigen Lockerungen sich ausgewirkt haben.

16.56 Uhr: Drosten-Studie: Kinder genau so ansteckend

Eine neue Studie zeigt: Kinder seien vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichtet das Team um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.

16.01 Uhr: Ungarn und Slowenien lockern Anti-Corona-Maßnahmen

Ungarn und Slowenien wollen ihre Anti-Corona-Maßnahmen ab der kommenden Woche lockern. In Ungarn sind Geschäfte, Freilichtmuseen, Strände und Schwimmbäder außerhalb Budapest wieder geöffnet. Restaurants und Hotels dürfen in ihren Außenbereichen wieder Gäste empfangen. In Ungarns Hauptstadt bleiben die Ausgangsbeschränkungen jedoch bestehen. Die Schulen bleiben hingegen den ganzen Mai geschlossen und auch die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Auch Slowenien will ab kommender Woche mit einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungen beginnen. Dort dürfen ab Montag ebenfalls Restaurants und Bars ihre Außenbereiche wieder öffnen, sofern die Gäste genügend Abstand halten können. Ab dem 18. Mai öffnen auch die Kindergärten wieder, wie Regierungssprecher Jelko Kacin mitteilte. Dann sollen auch die Schüler der unteren sowie der Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren. Das Reiseverbot innerhalb des Landes wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Auch Bibliotheken, Museen, Friseure und Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern Fläche dürfen den Betrieb ab Montag wieder aufnehmen.

15.22 Uhr: Intensivbetten wieder frei für alle

Der Bund will in der Coronakrise wieder einen größeren Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen nutzen. Aktuell würden etwa 40 Prozent der Intensivbetten bei finanziellem Ausgleich für Corona-Patienten freigehalten - nun ermögliche die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen sowie die präzise Übersicht durch das Intensivbetten-Register diese Änderung, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag. Sie soll der dpa vorliegen.

14.30 Uhr: Mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA

Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben sich mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den fünf Wochen zuvor hatten bereits 26,4 Millionen Menschen ihren Job verloren.

14.20 Uhr: Corona-Konferenz beginnt!

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben mit ihren Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie begonnen. Nach einer Beschlussvorlage des Bundes, die der Deutschen Presse-Agentur schon vor der Schaltkonferenz am Donnerstagnachmittag bekannt wurde, ist mit vorsichtigen weiteren Öffnungen zu rechnen. Allerdings müssen die Länderregierungschefs den Überlegungen noch zustimmen.

13.20 Uhr: Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten bald wieder offen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt.

Einzelne Bundesländer hatten die behutsame Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen bereits beschlossen. So sind Zoos und Tierparks in Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt bereits wieder für Besucher zugänglich. Die Besucherzahlen werden allerdings begrenzt, außerdem können Tickets häufig nur für bestimmte Zeitfenster gekauft werden. In Sachsen dürfen Zoos und botanische Gärten am Montag wieder starten.

Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden.

Der Bund will dazu bis zum 6. Mai ein Konzept erarbeiten lassen. Ob die genannten Einrichtungen dann direkt wieder öffnen, oder dies schrittweise umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht klar.

13.10 Uhr: Bund will Spielplätze wieder öffnen

Wochenlang waren sie Sperrgebiet. Nun will der Bund Spielplätze wieder öffnen. Bei der dpa heißt es, dass Eltern nun selbst darauf achten sollen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden.

12.00 Uhr: Neues aus der Welt: Australien lockert Verbote, Zahl der Tote in Russland steigt, Schweden überrascht

Angesichts sinkender Infektionszahlen lockern in Australien mehrere Bundesstaaten zunehmend die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, will von diesem Freitag an Besuche von maximal zwei Erwachsenen mit zwei Kindern bei anderen erlauben. Der beliebte Bondi Beach war bereits am Dienstag stundenweise zum Schwimmen und Surfen geöffnet worden.

In Russland ist die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf mehr als 1000 gestiegen, die Zahl der offiziell diagnostizierten Infektionen liegt bei mehr als 100.000. Bis Donnerstag wurden nach Behördenangaben 1073 Todesfälle durch das Virus und 106.498 Infektionen registriert. Am schwersten betroffen sind Moskau und Umgebung sowie St. Petersburg.

In Schweden gelten deutlich freizügigere Maßnahmen in der Corona-Krise. Kneipen, Restaurants und Cafés sind weiter geöffnet ,Ansammlungen von bis zu 50 Personen sind erlaubt. Der Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Tagen ist jedoch keineswegs so positiv ist. Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen steigt. Aktuell sind es rund 600 Neuinfektionen pro Tag. Inzwischen sterben 2500 Menschen pro Woche, lange Zeit waren es nur 1800. Schwedens Chef-Epidemiologe Anders Tegnell sagte: „Wir haben die Entwicklung des Todeszahlen unterschätzt.“

10.40 Uhr: RKI-Sprecher Wieler: „Wir stehen noch am Anfang der Epidemie“

Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität erteilt der RKI-Sprecher eine klare Absage. „Wir stehen noch am Anfang der Epidemie“, sagte der Sprecher. Wenn man es mit einem Marathon vergleichen wolle, wisse man aktuell nicht, wie lange es dauere, bis der Marathon beendet ist. Die Mehrheit der Wissenschaftler gingen von einer zweiten oder sogar dritten Welle aus.

„Das Virus ist in unserem Land, es wird noch monatelang hier bleiben und wir müssen monatelang in dieser neuen Normalität leben“, so Wieler. So lange, bis es einen Impfstoff gebe oder man besser Medikamente habe, müsse man sich auf Einschränkungen einstellen. Es gebe allerdings einen „großen Optimismus“ was Impfstoffe und Medikamente angehe. Der Herdenimmunität als Mittel gegen das Coronaviurs teilte Wieler eine klare Absage: „Das würde beinhalten, dass viele Menschen sterben.“

10.10 Uhr: RKI informiert in Pressekonferenz über aktuelle Lage

Das Robert-Koch-Insittut informiert auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage. Demnach liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 159.119. Ein Zuwachs von 1478 im Vergleich zum Vortag wie RKI-Leiter Lothar Wieler erklärt. 6288 Menschen sind gestorben, 172 davon seit dem Vortag.

Positiv: Die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche lag täglich zwischen 1000 und 1500 Fällen. Deutlich weniger, als in der Vorwoche. Dies sei „eine erfreuliche Entwicklung“. Die Reproduktionszahl sei ebenfalls gesunken. Sie beträgt 0,76. Im Durchschnitt infizieren 100 Personen also 76 weitere Personen. Eine weitere gute Entwicklung sei die gestiegene Testkapazität. So seien in der vergangenen Woche 457.000 Tests durchgeführt worden.

Lothar Wieler, Sprecher des RKI, informiert über aktuelle Entwicklungen. Foto: imago images / IPON

Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt aktuell 50 Jahre. Männer und Frauen seien dabei gleichermaßen betroffen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 81.

10.00 Uhr: Arbeitslosenzahlen steigen an - Kurzarbeit für mehr als 10 Millionen Menschen

Deutschlands Betriebe melden für mehr als zehn Millionen Menschen Kurzarbeit an - damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte weit übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise.

Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Die Schätzungen der Experten hatten zwischen drei und sieben Millionen Menschen gelegen.

Trotz der extrem hohen Zahl von Anzeigen für Kurzarbeit stieg auch die Zahl der Arbeitslosen im April saisonuntypisch an. Im April waren 308 000 Menschen mehr arbeitslos als noch im März und 415 000 mehr als im April 2019, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Gesamtzahl stieg damit auf 2,644 Millionen. Dies entspricht einer Quote von 5,8 Prozent. Sie stieg im Vergleich zum März um 0,7 Punkte und im Vergleich zum April des Vorjahres um 0,9 Punkte

9.40 Uhr: Dutzende Leichen in Lkws gefunden

Schrecklicher Fund in den USA! Nachbarn berichten von fauligem Geruch aus Trucks, die draußen auf den Straßen stehen. Darin machen die Beamten einen grausamen Fund. Wie die „The New York Times“ wurden in ungekühlten Umzugslastern vor einem Bestattungsunternehmen bis zu 60 Leichen gefunden.

Die Leichen seien in dem Lastwagen regelrecht übereinander gestapelt worden. Im Bundestaat New York sind bereits um 23.000 Menschen an der Corona-Pandemie gestorben. Bestattungsinstitute kommen bei den Beerdigungen nicht mehr hinterher.

8.30 Uhr: Kontaktbeschränkungen verlängert

Die derzeitigen Corona-Beschränkungen sollen mindestens um eine Woche bis zum 10. Mai verlängert werden. Bis dahin solle das „wesentliche Paket“ in Kraft bleiben, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Donnerstag im Sender n-tv. Über weitere Öffnungsschritte wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden. Bis bisherigen Corona-Auflagen waren zunächst bis zum 3. Mai befristet.

7.30 Uhr: Das könnte heute beschlossen werden

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag ab 14 Uhr erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Wichtig bei allem: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in den Ländern abweichende Regelungen geben.

