Coronavirus: Bahnbrechende Erkenntnis! Kann DAS den schweren Krankheitsverlauf stoppen?

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Langsam kehrt das öffentliche Leben, wie wir es vor dem Coronavirus kannten, zurück. Restaurants und Cafés sind wieder geöffnet, auch Fitnessstudios und Kinos können wieder besucht werden. Doch der Kampf gegen das Coronavirus ist noch lange nicht vorbei.

Mit Hochdruck suchen Forscher weiter nach einem Impfstoff. Bis der entwickelt ist, bestimmt das Coronavirus weiter unser Leben.

Coronavirus: Bahnbrechende Erkenntnis

Im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ hat sich Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité nun über eine bahnbrechende Erkenntnis einer Studie der Forscher von der Universität North Carolina geäußert.

Das ist Christian Drosten:

geboren 1972 in Lingen (Ems) in Niedersachsen

er gehört zu Deutschlands bekanntesten Virologen

er ist seit 2017 Institutsdirektor an der Charité in Berlin

im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ spricht er über wissenschaftliche Aspekte des neuartigen Coronavirus

Denn die Wissenschaftler vermuten, dass das Coronavirus vor allem über die Nase aufgenommen wird. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb Infizierte einen „langen Ausfall des Geruchssinns“ beklagen, so Drosten. „Es deutet auf die Nase hin.“

Und: Laut Studie seien die sogenannten ACE2-Rezeptoren „stärker in den oberen Atemwegen und ganz besonders stark in der Nase vorhanden“. Über diese Rezeptoren gelangen die Viren in die Zellen, wo sie sich vermehren.

Nasenspray und Inhalatoren im Kampf gegen das Coronavirus?

Mithilfe dieser Erkenntnis und auf Basis der Studie kann über die Behandlung mit Mitteln wie Nasenspray oder Inhalatoren nachgedacht werden, erklärt der Virologe. Man könne nicht dazu raten, weniger über die Nase einzuatmen. „Es ist aber lohnenswert zu überlegen, inhalative Wege der Therapie und später der Impfung zu gehen.“

Virologe Christian Drosten. Foto: imago images / photothek

Erste Substanzen, die die Vermehrung der Viren verhindert, müsste man bereits in der Frühphase verabreichen. „Es wäre keine schlechte Idee, wenn man diese Substanzen als Nasenspray oder Inhalator für die Lunge hätte“, so Drosten. Pharmafirmen arbeiten bereits daran, erklärt er weiter.

Sein Fazit: „Das ist vielversprechend. Man kann einiges ableiten von dieser Studie.“ (cs)