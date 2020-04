Coronavirus: Jens Spahn besucht Krankenhaus - DIESES Bild fliegt ihm jetzt um die Ohren!

Kontaktverbot: Was bedeutet das genau?

Nanu, wie war das mit dem Abstand in Zeiten des Coronavirus nochmal!?

Das sollte eigentlich niemand besser wissen als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der war am Dienstag zu Besuch im Universitätsklinikum in Gießen. Gemeinsam mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), dem hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) sprach er mit einer Medizinstudentin, die sich am Eingang der Klinik um Coronavirus-Verdachtsfälle kümmert, sowie mit einem Arzt und einer Krankenschwester vor der Intensivstation.

Auch Gespräche mit der Geschäftsführung und dem Krisenstab des Klinikums standen auf dem Programm.

Coronavirus: Foto von Jens Spahn sorgt für Wirbel

Jens Spahn besuchte das Universitätsklinikum in Gießen. An seiner Seite Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Hessens Sozialminister Kai Klose und Kanzleramtsminister Helge Braun. Foto: imago images / photothek

Doch für Wirbel sorgte ein Foto, dass der hr-Journalist Bodo Weissenborn twitterte. Darauf zu sehen die Entourage um Jens Spahn, Bouffier, Klose und Braun gemeinsam mit Personal des Krankenhauses, eng zusammengezwängt in einem Aufzug. Der Journalist versah das Bild mit dem Hashtag #Abstandhalten.

Tatsächlich sind mindestens neun Personen in dem Aufzug zu erkennen. Eindeutig zu viel, in Zeiten des Coronavirus, in denen man nur zu zweit auf die Straße und 1,50 Meter Sicherheitsabstand halten soll.

--------

Mehr zum Coronavirus:

Coronavirus: Situation in USA gerät außer Kontrolle! Jetzt greift Donald Trump zu nie dagewesener Methode

Coronavirus raubt Frau (60) in drei Tagen die ganze Familie – „Kein Wort kann den Schmerz beschreiben“

Coronavirus: Finnland traf vor Jahren DIESE Entscheidung – und hat nun einen Vorteil

--------

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

Das musste auch Jens Spahn eingestehen. Auf Twitter macht er deutlich: „Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten.“

Die Reaktionen sind gespalten - einige loben die Einsicht, andere kritisieren das schlechte Vorbild:

„Schön, dass Sie auf Kritik reagieren! Bitte mehr davon!“

„Das macht wirklich sprachlos.“

„Das ist richtig doof gelaufen, dieses Fettnäpfchen, ist ein absolutes No-Go, sorry Herr Spahn.“

Auch hessische Staatskanzlei reagiert

Auch die hessische Staatskanzlei hat inzwischen reagiert. Regierungssprecher Michael Bußer sagt dazu: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“

Regierungssprecher Michael #Bußer sagt dazu: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“ #Coronavirus #AbstandHalten #Aufzug — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) April 14, 2020

Was lernen wir daraus? Das nächste Mal einfach mal die Treppe nehmen.