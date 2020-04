Coronavirus: Hochbrisanter Bericht! Ist DAS der wahre Grund für die Corona-Pandemie?

Die Stadt Wuhan in China gilt bisher als Ursprung des Coronavirus. Doch die These, der Erreger sei von einer Feldermaus auf einem Markt übertragen worden, konnte bisher nicht bestätigt werden. Die amerikanische Washington Post präsentiert in einem Bericht einen ganz anderen Verdacht.

Von einem Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan bis in die ganze Welt, so soll sich das Coronavirus ausgebreitet haben. Die Washington Post hält die These, der Erreger wäre von einer Fledermaus auf einem Markt übertragen worden, für wackelig.

Coronavirus: Ist DAS der wahre Grund für die Corona-Pandemie?

Bereits vor zwei Jahren hatten Beamte der US-Botschaft offizielle Warnung nach Washington geschickt. Sie berichteten von unzureichender Sicherheit und Managementschwächen in einem Forschungsinstitut in Wuhan.

Der Leiter des Forschungsprojekts Shi Zhengli in Wuhan veröffentlicht seit vielen Jahren Studien zu Fledermaus-Coronaviren. Mit ihm trafen sich 2017 auch die US-Beamten.

Kurz zuvor hatte das Forschungsteam Untersuchungen veröffentlicht, dass Hufeisenfledermäuse aus einer Höhle in der chinesischen Provinz Yunnan offenbar aus der gleichen Fledermauspopulation stammen, aus der auch das SARS-Virus 2003 hervorging.

Wurde das Virus etwa in einem Labor entwickelt?

Könnte etwa ein Labor in Wuhan die Quelle des Coronavirus sein? Derzeit liegen dafür keine schlüssigen Beweise vor. Und das US-Außenministerium lehnt es derzeit ab, sich zu genauen Details der Geschichte zu äußern, so die „Washington Post".

Für die Behauptung, das Virus sei in einem Labor entwickelt worden, gibt es keine Beweise. Die Wissenschaftler seien sich einig, dass es von einem Tier kam. Es könnte jedoch trotzdem aus dem Labor stammen, in dem seit Jahren Untersuchungen an Fledermaus-Viren durchgeführt wurden, heißt es in einem Zitat von Xiao Qiang, einem Forscher an der School of Information der University of California in Berkeley. (mia)