Coronavirus: Diese Spam-Mail macht einen Mann richtig wütend – das ist der Grund

Hamburg. Der Fotograf Andreas Pflug aus Hamburg ist gelegentlich Kunde beim Großhandelsunternehmen Selgros. In regelmäßigen Abständen erhält er deshalb Werbemails, in denen ihm die neuesten Angebote angepriesen werden. Doch was er jetzt inmitten der Coronavirus-Panik zu lesen bekam, machte ihn wütend.

Die Mail, die der Mann aus Hamburg in seinem Postfach vorfand, zählte nämlich einige Artikel auf, die Selgros derzeit auf Lager habe. Allerdings umfasste diese Liste ausschließlich Dinge, die gerade in den Supermärkten zur Mangelware werden: Toilettenpapier, Nudeln, Konserven, Reis.

Hamburg: Mann ärgert sich über Großhadel

Sicher kein Zufall. Der Konzern wirbt mit Produkten, die bei besorgten Menschen gerade besonders gefragt sind. Hamsterkaufwaren. Andreas Pflug konnte das kaum fassen.

„Einfach nur geschmacklos und grenzwertig“, schimpft der Fotograf auf Twitter. „Solch eine Werbung vergrößert nur die Panik vor dem Coronavirus!“

Die Mail sorgte auch bei anderen Kunden für Aufsehen. „Gebe die Werbemail gern an interessierte Prepper weiter“, scherzt ein Nutzer auf Twitter. „Selgros hat Marketing verstanden!“, kommentiert ein anderer zynisch.

Selgros selbst sieht an seiner Werbemail offenbar nichts Verwerfliches. Geäußert hat sich der Großmarkt jedenfalls noch nicht. (wt)