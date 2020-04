Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Coronavirus: Gibt es doch keine Immunität? WHO rätselt

Wer das Coronavirus erfolgreich überstanden hat, ist immun. So die Theorie.

Doch es gibt Zweifel, ob es so etwas wie eine „Herdenimmunität“ gibt. Ist das Coronavirus also noch gefährlicher als wir angenommen haben?

Windpocken, Masern, Scharlach – diese Krankheiten bekommt man nur einmal im Leben. Hat man es erfolgreich hinter sich, bildet man Antikörper und kann sich kein zweites Mal infizieren. Doch ist das beim Coronavirus auch so?

Das Coronavirus könnte mutieren. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

Coronavirus: Nicht jeder entwickelt Antikörper

Davon ging man zunächst aus. Doch seitens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es dazu einige kritische Stimmen. So hat der WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan bei einer Pressekonferenz in Genf Zweifel eingeräumt.

Er sagt: „Niemand ist sich sicher, ob jemand mit Antikörpern gegen die Krankheit geschützt ist. Es könnte die Erwartungen gegeben haben, dass eine Herdenimmunität bereits erreicht sein und ein Großteil der Menschen bereits Antikörper entwickelt haben könnte. Die allgemeinen Fakten deuten dagegen.“

WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus bespricht sich regelmäßig mit Experten. Foto: imago images / Xinhua

Nur ein geringer Teil der Bevölkerung soll überhaupt Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Auch ist unklar, wie lange eine erfolgreich überstandene Krankheit für eine erneute Infektion schützen kann.

Robert-Koch-Institut: Erfahrungen deuten auf Immunität hin

Das Robert-Koch-Institut schreibt auf ihrer Webseite: „Unklar ist, wie regelhaft, robust und dauerhaft dieser Immunstatus aufgebaut wird. Die Erfahrungen mit anderen Coronaviren-Infektionen (Sars und Mers) deuten darauf hin, dass die Immunität bis zu drei Jahre anhalten könnte.“

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

Prof. Klaus-Dieter Zastrow, Chefarzt des Hygieneinstituts Berlin, bestätigt: „Ja, man ist nach einer Infektion immun. Aber ob es fürs ganze Leben ist oder ob die Immunisierung wieder endet, kann im Moment noch nicht gesagt werden.“

Coronavirus könnte mutieren

Dr. Johannes Wimmer geht von einer anderen Dauer aus. Gegenüber „Bild“ sagt er: „Wir vermuten, dass es wie bei der Grippe ist. Die Viren verändern sich ständig, das Coronavirus macht das auch. Wenn ich dieses Jahr Corona hatte, kann ich es im nächsten Jahr wiederbekommen. Anders ist es, wenn ich es vor ein paar Wochen hatte – so schnell verändern sich die Viren nicht.“

Weltweit wird alles zum Thema Coronavirus erforscht. Da Sars-Cov-2 aber erst im Dezember 2019 in China ausbrach und neu ist, gibt es immer wieder neue Theorien. So lange es keine eindeutige Forschung gibt, bleibt weiterhin nur eins: Hände waschen, Abstand halten und gesund bleiben. (ldi)