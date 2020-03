Coronavirus: Vorsicht! Diese WhatsApp-Nachrichten solltest du niemals verbreiten

„Achtung, Fake News!“, warnt das Bundesgesundheitsministerium!

Aktuell kursieren eine Vielzahl von falschen Informationen rund um das Coronavirus. Beispielsweise, dass die Bundesregierung bald massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen würde, verbreitet sich via WhatsApp derzeit rasend schnell. Darin wird behauptet, dass in Deutschland in den nächsten Tagen der Notstand ausgerufen werde. Es werde ein Lockdown von mindestens zwei Wochen geben. Im Worst Case dürfe keiner mehr sein Haus oder die Wohnung verlassen. Weiter schreibt der unbekannte Verfasser: „Ich bin kein Freund der Hysterie, dennoch möchte ich diese Info keinem vorenthalten.“

Coronavirus: Fake-News verbreiten sich rasend schnell über WhatsApp

Das Bundesgesundheitsministerium stellt klar: „Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen“.

+++ In eigener Sache: Dieser Coronavirus-Artikel ist ein Fake +++

Die Nachrichten finden vor allem über WhatsApp schnelle Verbreitung. Die Sprachrichten werden häufig einfach weitergesendet. In einer seit Samstagmittag kursierenden warnt eine Frau, dass das Coronavirus durch Ibuprofen vermehrt werde. „Hallo liebe Isabelle, hier ist Elisabeth, die Mutter vom Poldi!“, heißt es anfangs.

Alle neuesten Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland erfährst du hier >>>

Eine angebliche Freundin an der Uniklinik in Wien habe der Verfasserin der Sprachnachricht berichtet, dass man festgestellt habe, dass die Menschen, die mit schweren Symptomen in Italien in die Klinik gekommen waren, zuhause Ibuprofen genommen haben.

+++ Coronavirus: Stadt greift zu drastischem Mittel in Corona-Krise – und verbietet Sex! +++

Man habe das Virus und Ibuprofen im Labor zusammengebracht und stichhaltige Hinweise bekommen, das Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. Deswegen rät die Uniklinik angeblich inoffiziell Ibuprofen zu meiden.

+++ Coronavirus: Urlaub stornieren? Das musst du jetzt wissen +++

„Fake News, die in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien stehen“

Blödsinn, schreibt die Medizinische Universität Wien, die angeblich dafür zuständig sein soll. „Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Fake News handelt, die in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien stehen!“

Auch der Bonner Virologie Hendrik Streeck, der weltweit vernetzt ist, bestätigte dem „Bonner General-Anzeiger“: „Es gibt keine Hinweise dafür, dass Ibuprofen zu einer Verschlechterung der Covid-19-Erkrankung führt.“

+++ Coronavirus: Krankenschwester platzt der Kragen, als sie DAS mitbekommt - „Was stimmt mit euch nicht?“ +++

❗️Achtung Fake News ❗️

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT!

Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. pic.twitter.com/h8bG7ued9N — BMG (@BMG_Bund) March 14, 2020

Auch die Nachricht, dass die Supermarktkette Kaufland wegen der Pandemie schließen muss, verbreitete sich am Samstag. >>> Hier liest du, was der Supermarkt selbst dazu sagt.

Das rät das Gesundheitsministerium

Das Bundesgesundheitsministerium bittet daher ausdrücklich: „Diese und ähnliche Falschinformationen verunsichern gerade viele Bürgerinnen und Bürger. Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen und sie richtig zu stellen. Lassen Sie uns gerade jetzt besonnen bleiben und einander auch unter Stress vertrauen.“

Hast du die Nachricht auch bereits erhalten? Dann informiere bitte den Sender darüber, dass es sich um Fake News handelt, die auf keinen Fall weiterverbreitet werden sollen.

Du möchtest stets auf dem Laufenden gehalten werden, wie sich die Coronavirus-Pandemie weiterentwickelt? Hier halten wir dich auf dem Laufenden>>>