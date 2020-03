Coronavirus: Unglaublich, was diese Menschen im Homeoffice machen

Je größer das Büro, desto größer die Ansteckungsgefahr. Wegen des Coronavirus schickt jeder Arbeitgeber, der es ermöglichen kann, seine Mitarbeiter ins Homeoffice. Und weil das für viele eine völlig neue Erfahrung ist, kommen dabei einige extrem skurrile Situationen heraus.

Erstmal muss bei vielen Menschen, die nie ein Arbeitszimmer brauchten, überhaupt ein geeigneter Platz her. Und dann ist Homeoffice mit Kindern, die wegen der Schul- und Kita-Schließungen ebenfalls zu Hause bleiben müssen, für die Konzentration eine große Herausforderung. Aber auch Haustiere sorgen in Zeiten des Coronavirus für Ablenkung bei der Arbeit. Wenn auch für eine amüsante Ablenkung.

Coronavirus: Homeoffice führt zu skurrilen Situationen

In den sozialen Netzwerken teilen viele Berufstätige ihr Leid – oder einfach nur lustige Begebenheiten bei der neuen Erfahrung Homeoffice.

Wir haben ein paar – sagen wir interessante – Tweets aus dem heimischen „Büro“ gesammelt.

Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe bei der Wohnungseinrichtung jedenfalls nicht darauf geachtet, einen kinderfreien Arbeitsplatz für #Homeoffice zu haben. Das rächt sich in der #coronapocolypse #coronadeutschland pic.twitter.com/QhpydBHoIr — Jan Berger (@jberger1982) March 16, 2020

Ich arbeite auch im #Homeoffice lieber im Stehen. Geht alles. pic.twitter.com/e1OGxSak7W — Marc Niedzolka (@MarcNiedzolka) March 18, 2020

Mein neuer Büronachbar ist jetzt auch eingetroffen. Ich glaube, er ist Vulkanologe. #HomeOffice pic.twitter.com/tjgnxah4sm — Rafael Zeier (🏰) (@RafaelZeier) March 16, 2020

Krawatte im #Homeoffice kommt sogar mir absurd vor, aber im Moment fühlen sich diese paar Quadratzentimeter Stoff für mich nach einem Stück Normalität an, das ich mir nicht nehmen lassen will. pic.twitter.com/ect7N0Yv6z — Stefan A. Sengl (@stefansengl) March 16, 2020