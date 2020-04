Coronavirus: Frau wird nach Corona-Verdacht aus Krankenhaus entlassen – kurz darauf ist sie tot

In Russland ist eine Frau gestorben, kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. (Symbolbild)

Moskau. Eine Frau (48) wird mit Symptomen des Coronavirus ins Krankenhaus gebracht. Doch als der Corona-Test durch die Mediziner negativ ausgefallen ist, schickten sie die Frau nach Hause. Kurz darauf ist sie tot.

Dieser Fall hat sich vergangene Woche in Moskau in Russland ereignet, berichtet der russische TV-Sender Ren. Das Coronavirus konnte bei der Frau nicht nachgewiesen werden, auch eine Veränderung der Organe habe es nicht gegeben, so heißt es seitens des russischen Gesundheitsministeriums.

Coronavirus in Russland: Frau stirbt kurz nach Entlassung aus Krankenhaus

Deswegen haben die Ärzte sich entschlossen, die 48-Jährige nach einer Nacht im Krankenhaus wieder nach Hause zu schicken.

Sie habe sich selbstständig bewegen können und sei aktiv gewesen. Mitarbeiter des Sozialdienstes haben sie in Empfang genommen, um sie ins Haus zu geleiten. Das berichtet der Stern.

Doch so weit sollte sie nicht kommen. Eine Stunde nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war die Russin tot. Die Frauen vom Sozialdienst hatten den Notarzt gerufen, kurz nachdem sie die 48-Jährige in Empfang genommen hatten.

Frau gehörte wegen Vorerkrankung zur Risikogruppe

Doch wie konnte es so weit kommen? Schließlich hatte es bei den Untersuchungen keine Auffälligkeiten gegeben. Nach russischen Medienberichten litt die Frau an einer Leberzirrhose und gehörte zur Corona-Risikogruppe, sie hätte demnach nicht entlassen werden dürfen.

Ebenso habe es nur einen Corona-Test gegeben, dabei ist mittlerweile weltweit bekannt, dass es zwei Tests benötigt, um die Infektion gänzlich auszuschließen.

Bisher gibt es kein offizielles Statement zum Fall

Bisher gibt es auf diese Fragen keine Antwort, das russische Gesundheitsministerium als auch die verantwortliche Klinik in Moskau haben sich zu dem Fall gegenüber den russischen Medien noch nicht geäußert.

Eine Autopsie soll nun die vorrangige Todesursache klären.

Der toten Frau nutzt das allerdings nichts mehr. (fb)