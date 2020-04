Coronavirus: Forscher mit neuen Erkenntnissen – so lange ist Covid-19 in der Luft übertragbar

In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Um das Coronavirus einzudämmen, wurde bislang unter anderem die Kontaktsperre eingeführt. Menschen sollen im öffentlichen Raum einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, um das Risiko einer Erkrankung mit Covid-19 durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion gering zu halten. Doch Forscher kommen nun mit neuen Erkenntnissen daher.

Nach aktuellen Studien, die aber noch nicht von anderen Wissenschaftlern verifiziert wurden, soll sich das Coronavirus demnach bis zu 16 Stunden in der Luft halten können und somit eventuell auch übertragbar sein. Darüber berichtet der Focus.

Coronavirus: Forscher mit neuen Erkenntnissen zur Ansteckung

Waren sich Wissenschaftler vorher einig, dass die Viren beim Ausatmen etwa anderthalb Meter durch die Luft wirbeln und dann zu Boden gleiten und ihre Ansteckung verlieren, könnte diese Meinung bald überholt sein. Denn auch der Nebel beim Ausatmen verteile die Sars-COV-2-Viren in der Luft. Und eben jene sollen sich länger dort halten als bislang vermutet.

Zu dem Ergebnis seien Forscher der Tulane-Universität und der Universität von Pittsburgh gekommen. Diese wurden auf der Seite MedRvix veröffentlicht. MedRxiv ist jedoch eine Homepage, die unveröffentlichte Manuskripte von wissenschaftlichen Studien verbreitet.

Auch wurden diese Erkenntnisse bislang nur unter Laborbedingungen gewonnen. Doch die Forscher sind sich einig, dass die Viren auch in der Realität mit Aerosolen so lange übertragbar sind. Unklar ist allerdings, ob die Menge an Viren ausreichend für eine Ansteckung ist.

Doch wenn sich diese vier laut Focus unterschiedlich voneinander gewonnenen Studien bewahrheiten sollten, dann ist es allemal sinnvoll, dass die Bundesländer in der Republik die Maskenpflicht eingeführt haben. Denn so kannst du andere davor schützen, dass sich die ansteckenden Viren noch mehr verbreiten.

Gründlich die Hände waschen ist wichtig, um sich vor Erregern und Keimen zu schützen. Foto: imago images / blickwinkel

Regelmäßiges Händewaschen ist weiterhin wichtig

Fest steht aber nichtsdestotrotz immernoch: Die Coronaviren werden durch Tröpfchen- und Schmiereninfektion übertragen. Bedeutet: Regelmäßiges Händewaschen ist weiterhin äußerst notwendig. Auch solltest du dir so wenig wie möglich ins Gesicht fassen. Dazu zählen auch die Augen.

An Oberflächen wie Türklinken oder etwa an Rolltreppen kann das Virus etwa einen Tag überleben. Auch hier ist Vorsicht geboten. (js)