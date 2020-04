Coronavirus: Fitnessstudio-Boss außer sich vor Wut! „Als wüssten wir nicht...“

„Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Laschet, öffnen Sie die Fitnessstudios wieder!“ Klare Ansage von Botond Mezey. Er ist Inhaber mehrerer Fitnessstudios und Vorsitzender des Bundesverbandes für Gesundheitsstudios. Und er ist sauer.

Mezey kann nicht nachvollziehen, warum Geschäfte wieder öffnen dürfen, Fitnessstudios aber nicht. In der Krise um das Coronavirus ist es den Studios weiterhin verboten zu öffnen, obwohl diese laut Mezey die Hygiene-Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen deutlich besser umsetzen könnten als viele andere Geschäfte.

Coronavirus: Besitzer und Verbandschef fordert: Fitnessstudios müssen wieder öffnen

„Was die Regierung von uns allen will – dass man Abstand hält, dass man Mundschutz trägt, desinfiziert – das alles können wir in allen Clubs wesentlich besser gewährleisten als Lebensmittelmärkte oder Baumärkte“, stellt der 61-Jährige gegenüber „Bild“ klar.

Gähnende Leere: Wegen des Coronavirus müssen Fitnessstudios derzeit geschlossen bleiben. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

Alle Fitnessstudios hätten Drehkreuze am Eingang. Damit ließe sich in Zeiten des Coronavortis nicht nur per Software die Zahl der Menschen regulieren, die gleichzeitig trainieren.

„Sollte ein Besucher eines Studios positiv auf Covid-19 getestet werden, könnten wir durch die Zugangskontrollen Gesundheitsämtern auf die Minute genau mitteilen, mit wem dieser Mensch sich gleichzeitig in den Anlagen aufgehalten hat“, nennt Mezey in „Bild“ einen weiteren Vorteil.

Die geschlossenen Studios führen nicht nur bei den Betreibern zu Existenzsorgen, den Kunden drohe zudem Bewegungsmangel und möglicherweise gar Depressionen, so Mezey.

Mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und Desinfektion der Geräte sei ein Schutz der Trainierenden einfach zu gewährleisten. (dso)