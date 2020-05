Coronavirus: Experten warnen vor dramatischen Corona-Folgen – „Katastrophe“, „Tsunami“

Um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern gelten in NRW einige Beschränkungen.

Corona in NRW: Die aktuellen Beschränkungen und Verbote

Die Auswirkungen des Coronavirus sind schon jetzt immens für die ganze Welt. Doch sie könnten noch weit schwerwiegendere Folgen haben, glaubt Melissa Fleming. Die UN-Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation warnt vor dramatischen Ausmaßen des Coronavirus. Vor allem in Entwicklungsländern.

„Wenn ein Tag Einkommen fehlt, droht der Hunger. Eine Hungerkatastrophe ist fast schon da“, sagte sie gegenüber ZDF heute. Laut Zahlen der UN gebe es Hunderttausende Menschen in der Entwicklungswelt, die jetzt schon große Angst hätten, das Virus nicht zu überleben. „Nicht, weil sie krank werden, sondern weil sie kein Geld mehr haben“, so Fleming.

Coronavirus: Expertin warnt vor mehr Fluchtbewegungen und Kriegen

Sie zeichnet ein düsteres Szenario: „Wir werden eine riesige Steigerung der Armut in den Entwicklungsländern, sogar in der reichen Welt sehen.“

Melissa Fleming ist Sprecherin der UN. Foto: imago images / Pacific Press Agency

Die Folge: „Wird es dazu führen, dass es noch mehr Leute auf der Flucht gibt? Wahrscheinlich. Wird es dazu führen, dass es vielleicht mehr Kriege geben wird als Resultat? Hoffentlich nicht, aber wenn man in die Geschichte zurückschaut - wahrscheinlich.“

Kein einziges Beatmungsgerät

Bislang hat Corona mit China, Großbritannien, Italien oder den USA vor allem wohlhabende Industrienationen getroffen. Doch auch in Afrika steigen die Zahlen der Infektionen. Die Sorge vor einer Katastrophe ist groß. In Somalia beispielsweise steht kein einziges Beatmungsgerät zur Verfügung. „Auf diese Länder rollt ein gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Tsunami zu“, sagte Weltbank-Manager Axel van Trotsenburg dem „Spiegel“.

Zugleich hat Afrika bereits Erfahrung mit Pandemien, etwa der Ebola-Krise 2014. Deshalb betont Fleming im ZDF-Interview: „Wir können auch von einigen Entwicklungsländern etwas lernen.“ So habe sich etwa die ruandische Botschafterin gewundert, warum sie am Flughafen ohne Temperaturmessung durchgekommen sei. Ohne Temperaturmessung und Händewaschen dürfe man in ihrem Heimatland das Flughafengebäude gar nicht verlassen.

Ein Soldat in Südafrika trägt ein kleines Kind auf dem Arm. Foto: imago images / Xinhua

Afrika ist kein schutzloses Opfer

Afrika sei kein schutzloses Opfer der Pandemie, sagt daher auch Robert Kappel, emeritierter Professor am Institut für Afrikastudien der Universität Leipzig, im DW-Interview. „Wir haben eine Lektion zu lernen. Auch in unserer Wahrnehmung Afrikas, dass der afrikanische Kontinent nicht der Kontinent der Pandemien, der gesundheitlichen, wirtschaftlichen Krisen ist, sondern auch ein Kontinent, der die Dinge selbst in die Hand nimmt, auf sehr unterschiedliche Art und Weise.“