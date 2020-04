Coronavirus: Experte warnt dringend – „Zweite Infektionswelle wird noch ...“

Nach den weltweiten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sind die Hoffnungen groß, dass das Coronavirus auf dem Rückzug ist. Doch ein Experte hat diese Hoffnungen in den USA zerschlagen – er warnt sogar vor einer zweiten Coronavirus-Welle, die die Welt noch härter treffen wird.

Coronavirus: Zweite Infektionswelle gefährlicher

Noch immer kein Aufatmen in der Corona-Krise: Laut Experten wird es im Winter zu einer zweiten Coronavirus-Welle kommen.

Der Leiter der amerikanischen Behörde für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC), Robert Redfield, warnt sogar davor, dass die zweite Welle der Pandemie noch tödlicher verlaufen könnte als das, was die Welt aktuell erlebt.

Denn die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die zweite Infektionswelle, die zum Winter hin erwartet wird, genau mit der Grippesaison zusammenfallen würde.

Schlimmster Fall könnte eintreten

Der gleichzeitige Ausbruch von zwei gefährlichen Atemwegsinfektionen würde das Gesundheitssystem dramatisch belasten, zitiert die „New York Post“ Redfield. Ein Szenario, das auch für Deutschland denkbar wäre.

Daher müssen Bundes- und Landesbeamte die kommenden Monate nutzen, um sich auf diesen schlimmsten Fall einzustellen – und den Menschen klar zu machen, wie wichtig soziale Distanzierung und regelmäßiges Händewaschen seien.

In den USA sind bereits mehr als über 42.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Deshalb findet Experte Redfield die Forderungen einiger US-Bürger, die Corona-Beschränkungen zu lockern oder dagegen zu protestieren, „nicht hilfreich“, wie die „New York Post“ zitiert. (kv)