Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Coronavirus in Deutschland: Erste Fälle in Baden-Württemberg und NRW ++ Weitere Länder betroffen ++ Passagiere unter Quarantäne

Der Coronavirus hat Deutschland erreicht

Zwei Menschen, einer aus Baden-Wüttemberg und einer aus NRW, haben sich infiziert

Alles, was du wissen musst, erfährst du in unserem Newsblog

Die Angst vor dem Coronavirus greift in Europa um sich - nun ist der Erreger auch in NRW in Deutschland angekommen. Zwei Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 im Norden Italiens bereitet sich die Bundesregierung auch auf eine gravierendere Lage in Deutschland vor. „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag.

Erste Coronavirus-Fälle in Deutschland!

Wir halten dich in unserem News-Blog über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' in Europa auf dem Laufenden.

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Mittwoch, 26. Februar:

08.35 Uhr: Die Ausbreitung des neuartigen Virus drückt in China auf die Umsätze in der Wirtschaft. Nachdem es bereits im Wassergeschäft sowie im Geschäft mit Babynahrung Rückgänge gab, trifft es nun den französischen Lebensmittelkonzern Danone.

Das Management um Konzernchef Emmanuel Faber war vor der Bilanzvorlage am Mittwoch für 2020 noch von einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent ausgegangen. Jetzt sollen es laut Konzern 2 bis 4 Prozent sein. Danone erzielt in China insgesamt rund ein Zehntel seiner Umsätze.

6.25 Uhr: Neben den zwei bekannt gewordenen Fällen in Deutschland soll es nun auch Südamerika getroffen haben. Das Coronavirus hat sich dort aus Italien eingeschlichen. Ein Patient ist bislang in Brasilien infiziert.

In einer offiziellen Mitteilung des Gesundheitsministeriums hieß es, man untersuche zusammen mit den städtischen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden einen Fall in São Paulo. Demnach habe ein 61 Jahre alter Mann, der zwischen dem 9. und 21. Februar nach Norditalien gereist war, die Symptome der Krankheit wie Husten gezeigt. Er sei nun zu Hause isoliert.

6.12 Uhr: In der ostchinesischen Stadt Nanjing sind 94 Passagiere eines Fluges aus Südkorea unter Quarantäne gestellt worden. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, wurde die Maßnahme getroffen, nachdem bei drei chinesischen Passagieren auf einem Flug von Seoul nach Nanjing am Dienstag Fieber festgestellt wurde.

Die drei Fluggäste wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Unter Quarantäne gestellt wurden Passagiere, die bis zu drei Reihen vor oder hinter den Erkrankten saßen. Insgesamt waren 166 Passagiere an Bord.

Dienstag, 25. Februar:

Landkreis Heinsberg bestätigt ersten Infizierten und weiteren Verdachtsfall

23:07 Uhr: Der Kreis Heinsberg bestätigt auf Facebook ebenfalls den ersten CoVid19-Fall in NRW und spricht von einem „noch nicht bestätigten Fall mit ähnlicher Symptomatik“. Beide Erkrankten aus dem Kreis werden seit Montag intensivmedizinisch behandelt.

Außerdem ermittelt das Gesundheitsamt intensiv alle möglichen Kontaktpersonen.

22.54 Uhr: Die Feuerwehr Düsseldorf hat auf Twitter den Transport eines Corona-Infizierten bestätigt. Demnach wurde gegen halb elf ein Patient mit „bestätigtem Covid-19“ und ein Verdachtsfall aus dem persönlichen Umfeld nach Düsseldorf überführt. Laut Feuerwehr handelt es sich „um einen bereits in diversen Medien bestätigten Fall.“



Aktuell überführt die #FwDus einen Patienten mit bestätigten #COVIDー19 #Coronavirus sowie einen Verdachtsfall aus dem persönlichen Umfeld nach @Duesseldorf. #EinsatzfuerDuesseldorf — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) February 25, 2020

Der Zustand des infizierten Patienten ist laut Behördenangaben kritisch. Laut Informationen des WDR wird er künstlich beatmet.

Er war laut dpa bereits am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz aufgenommen worden und soll eine Vorerkrankung haben. Der Mann und seine Frau sind laut WDR aus beruflichen Gründen viel unterwegs.

22.34 Uhr: Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat die erste Infektion mit dem Corona-Virus bestätigt: Es handelt sich um einen 47-Jährigen aus der Gemeinde Selfkant bei Heinsberg (in der Nähe von Aachen), sagte Pusch der „Rheinischen Post“.

Bereits am Dienstagabend sei ein Krisenstab des Kreises zusammen gekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Als erste Konsequenz bleiben alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Mittwoch geschlossen. Auch die Kreisverwaltung bleibt dicht.

Außerdem soll am Mittwoch der Krisenstab des Landes NRW zusammen kommen.

Zuvor hatte die „Rheinische Post“ gemeldet, der Infizierte komme aus Erkelenz.

21.57 Uhr: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus voraussichtlich auf seine im Sommer geplante China-Reise verzichten.

„Es ist klar, dass China im Moment nicht geht. Wir haben mit unseren Kollegen drüben darüber gesprochen. Die haben gesagt, dass es schön gewesen wäre, wenn wir gekommen wären“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Der Revierclub war zuletzt häufig in der Sommerpause nach China gereist. In China sind bereits mehr als 2660 Menschen durch das neuartige Coronavirus Sars CoV-2 ums Leben gekommen, bis Dienstag waren dort 77 658 Menschen infiziert.

Erster Coronavirus-Fall in Düsseldorf!

21.13 Uhr: Es gibt den ersten Corona-Fall in NRW! So soll nach Informationen der „Rheinischen Post“ ein Ehepaar aus Erkelenz wegen des Verdachts auf den Corona-Virus in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert worden sein – mindestens eine Person des Paares wurde positiv auf den Erreger getestet.

Wo sich der Patient angesteckt haben könnte, war zunächst unbekannt.

25-Jähriger aus Baden-Württemberg infiziert

21.04 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit.

Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Der Patient sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Er solle noch am Dienstagabend in eine Klinik gebracht und dort isoliert untergebracht und behandelt werden.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) breche seinen Urlaub ab und werde am Mittwoch gemeinsam mit Experten über den Fall informieren. Er mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen“, so der Minister. Es werde nun ermittelt, wer mit dem Patienten Kontakt hatte. Enge Kontaktpersonen würden zu Hause isoliert und täglich nach ihrem Gesundheitszustand befragt, teilte das Ministerium weiter mit.

Lidl schließt Filialen in Italien

20.24 Uhr: Seit Montag hat der Discounter Lidl auf die Situation in Italien reagiert. Dienstreisen von und nach Italien seien eingestellt worden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zusätzlich sind die Mitarbeiter sensibilisiert worden, Hygienevorschriften einzuhalten.

Zwei Lager und zwei Filialen südlich von Mailand sind am Freitag geschlossen worden. Dies ist eine durch die Behörden angeordnete Präventionsmaßnahme zur Gefahrenabwehr gewesen.

Film mit Tom Cruise abgesagt

15.04 Uhr: Auch Hollywood ist von dem Ausbruch des neuen Coronavirus in Italien betroffen. Ein dreiwöchiger geplanter Dreh in Venedig für „Mission: Impossible 7“ mit Tom Cruise (57) in der Hauptrolle ist von Paramount Pictures kurzfristig abgesagt worden.

Mit Rücksicht auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Filmbesetzung werde der Dreh aufgeschoben, zitierten die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Montag aus einer Mitteilung des Studios. Die Filmarbeiten waren gerade erst angelaufen.

Unter der Regie von Christopher McQuarrie kehrt Cruise für die nächsten beiden „Mission: Impossible“-Einsätze als Geheimagent Ethan Hunt zurück. Der siebte Teil soll im Juli 2021 in die Kinos kommen, der achte im Jahr darauf.

Die Zahl der Toten bei einem Coronavirus-Ausbruch in Italien war nach Angaben der Behörden am Montag auf sieben angestiegen. In vielen Gegenden Norditaliens steht das öffentliche Leben praktisch still. Auch der Karneval von Venedig, der bis Dienstag gehen sollte, ist abgesagt.

Irans stellvertretender Gesundheitsminister infiziert

13.15 Uhr: Auch im Iran grassiert das Coronavirus. Und jetzt hat sich ausgerechnet der stellvertretende Gesundheitsminister des Landes mit dem Virus infiziert. Das berichtet Reuters unter Berufung auf die semi-offizielle Nachrichtenagentur ILNA. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte in einem Interview, dass Iraj Harirchi sich angesteckt und nun unter Quarantäne steht.

12.52 Uhr: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bestätigte nun gegenüber der APA, dass sich in Österreich zwei Personen mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine zweite Testung sei positiv verlaufen, heißt es bei oe24at.com. Nähere Angaben zu den Betroffenen gibt das Land erst im Laufe des Tages raus.

12.24 Uhr: Jetzt gibt es wahrscheinlich die ersten beiden Corona-Fälle in Österreich. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wurde laut oe24at.com erklärt, dass es aktuell die Vermutung zweier infizierter Personen gebe. "Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, dass sich diese Verdachtsfälle bestätigen", erklärte der österreichische Politiker Günther Platter laut der Webseite.

Bei den Betroffenen soll es sich um zwei 24 Jahre alte Tiroler handeln. Sie hätten leichtes Fieber und müssten nun noch weitere Tests über sich ergehen lassen, heißt es wieter. Die beiden Tiroler sollen derzeit in Innsbruck in einer Klinik sein. Sie stammen aus der Lombardei, seien aber wohnhaft in Innsbruck.

1000 Urlauber auf Teneriffa in Quarantäne

10.10 Uhr: Nächster Corona-Schock in Europa: Auf der beliebten Kanaren-Insel Teneriffa wurden rund 1000 Urlauber eines Hotels unter Quarantäne gesetzt. Ein italienischer Hotelgast des H10 Costa Adeje Palace wurde laut Daily Mail am Montag auf das Coronavirus getestet. Nachdem er sich krank gefühlt hatte, ließ er sich vorsichtshalber in der Privatklink in Adeje (im Süden der Insel) untersuchen.

Bei dem Mann handle es sich nach Informationen des Senders RTVE um einen 69-Jährigen aus der Lombardei, das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien.

09.20 Uhr: Die Angst vor einem weiteren Ausbreiten des Coronavirus hat nun auch den italienischen Fußball erreicht. Inter Mailand wird sein Heimspiel in der Europa League gegen Ludogorets Rasgrad vor leeren Rängen austragen. Die Gesundheitsbehörden hätte zusammen mit der UEFA diese Entscheidung getroffen, teilte der Club am Dienstag auf seiner Website mit.

Das Spiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr) im San-Siro-Stadion demnach hinter verschlossenen Türen statt. Das Hinspiel hatte Inter Mailand 2:0 gewonnen.

7.40 Uhr: Das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ vermeldet einen weiteren Toten. Es ist bereits der vierte Todesfall auf dem Schiff. Die betroffene Person in ihren 80ern war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie starb.

Die „Diamond Princess“ stand unter Quarantäne und lag an der Küste Japans. Foto: dpa

Insgesamt hatten sich mehr als 690 Passagiere und Crewmitglieder mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, darunter auch ein deutsches Ehepaar. Die von der Regierung in Tokio angeordnete, inzwischen aufgehobene zweiwöchige Quarantäne auf dem Schiff war von einigen Experten als unzureichend kritisiert worden. Ursprünglich hatten sich rund 3700 Menschen auf dem Schiff befunden.

Montag, 24. Februar:

22.50 Uhr: Eine Abschottung ganzer Gemeinden wegen des Coronavirus wie in Italien hält der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland für unmöglich. „Quarantäne von ganzen Ortschaften kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen“, sagte Lothar H. Wieler am Montagabend im „heute-journal“ des ZDF in Mainz. Die Menschen müssten dann mit Lebensmitteln und Wasser, aber auch mit ärztlicher Hilfe versorgt werden. Das sei in einem Quarantänegebiet sehr schwierig. Italien hat mehrere Gemeinden wegen des Coronavirus abgeriegelt.

Eine Frau geht durch einen fast leeren Supermarkt. In Europa ist Italien mit mehr als 150 Coronavirus-Infektionen am schwersten betroffen. Foto: Valeria Ferraro/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Das neuartige Virus sei näher an Deutschland herangekommen, stellte Wieler fest. „Es ist ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir auch zukünftig mehr Fälle in Deutschland sehen.“ Das Gesundheitssystem müsse sich weiter anstrengen, Fälle früh zu identifizieren und eine Verbreitung einzudämmen. Viele Ärzte und Menschen hierzulande seien aufmerksam und würden wohl rechtzeitig auf das Virus testen lassen, so dass die Chance immer noch gegeben sei, dass ein Ausbruch in Deutschland eingedämmt werden könne.

Sobald ein Fall entdeckt werde, würden unter anderem Kontaktpersonen gesucht, erläuterte der RKI-Chef. „Das können die deutschen Behörden, das haben sie in Bayern sehr gut gezeigt“, sagte Wieler. Dort gab es 14 der 16 bisher positiv getesteten Coronaviruspatienten in der Bundesrepublik. So habe der Ausbruch eingedämmt werden können, sagte Wieler. „Wenn es irgendwann soweit wäre, dass es wirklich viele Hundert Fälle wären, dann gelingt uns das tatsächlich nicht mehr. Und dann müssen wir natürlich andere Maßnahmen fahren.“

16.23 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, meldete Zweifel an, ob in Deutschland ganze Städte unter Quarantäne gestellt werden könnten. In China sei dies nur mit dem Einsatz von Militär gelungen.

Wieler sagte bezüglich der Forschung, am schnellsten sei derzeit die Entwicklung von Therapien gegen die Krankheit. Hier sei er optimistisch. „Einen Impfstoff werden wir in einem Jahr etwa haben“, so Wieler.

Grenzschließungen auch in Deutschland eine Option?

15.47 Uhr: Grenzschließungen plant die Bundesregierung derzeit nicht. Entsprechende Überlegungen gebe es im Bundesinnenministerium nicht, sagte ein Ressortsprecher. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts verwies auf geänderte Reisehinweise für Italien, nach denen man sich vor einem Reiseantritt gegebenenfalls beim italienischen Gesundheitsministerium unter der Telefonnummer + 39 1500 oder bei der betroffenen Region Lombardei unter 800 894545 informieren solle.

Der Coronavirus ist in Europa auf dem Vormarsch: Jens Spahn hatte am Montag zur Pressekonferenz geladen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Spahn: „Die Situation in Italien hatte vor ein paar Tagen niemand auf dem Schirm“

15.02 Uhr: „Die Schweinegrippe vor zehn Jahren hat das System herausgefordert“, erinnert Jens Spahn. Auch diese Erkrankungswelle sei gemeinsam bewältigt worden. Wichtig sei, dass Zeit gewonnen wird. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, zeige die steigende Patientenzahl in Italien.

„Die Situation in Italien hatte vor ein paar Tagen niemand auf dem Schirm“, mahnt der Gesundheitsminister. Bei einer stärkeren Ausbreitung müsse der Schwerpunkt in einer möglichen „nächsten Phase“ auf Behandlung und Verhaltenshinweise an die Bevölkerung gelegt werden.

Auf die Frage, ob ganze Städte abgeriegelt werden könnten, sagte der CDU-Politiker, theoretisch sei vieles denkbar. Notwendig sei so ein Schritt nicht. „Von der Absage von Großveranstaltungen (...) bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen.“ Spahn betonte: „Wir reagieren jederzeit angemessen und verhältnismäßig.“

14.57 Uhr: Jens Spahn will am bisherigen Vorgehen festhalten, wenn bei einem Patienten der Verdacht auf Coronavirus besteht. Zuerst müsse dieser isoliert und behandelt werden, dann müssten weitere mögliche Kontaktpersonen identifiziert werden.

14.33 Uhr: Nachdem fünf Menschen in Italien am Coronavirus gestorben sind, will sich jetzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz zur Lage in Deutschland äußern.

Coronavirus: Aus Angst vor einer Infizierung wurden am Brenner in Österreich zwei Fernzüge gestoppt. (Symbolbild) Foto: Matthias Schrader/AP/dpa; imago images / Pacific Press Agency (Montage: DER WESTEN)

13.19 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg auf 219. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien. Borreli warnte vor Panikmache - auch im Ausland. „Unser Land ist sicher, und man kann beruhigt hierher kommen.“ Alle Toten in Italien waren ältere Menschen, teils auch mit Vorerkrankungen. 23 Menschen seien auf der Intensivstation.

Und nichtsddestotrotz: Die Suche nach dem Auslöser bleibt. Noch wissen die Behörden nicht, weshalb sich das Coronavirus in Italien ausbreitet.

12.43 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in Italien steigt. Mittlerweile wurde laut italienischen Medien ein fünftes Opfer bestätigt, nur kurze Zeit nach der Vermeldung eines vierten Todesfalles. Wie Corriere.it zunächst berichtete, handelte es sich bei Letzterem um einen 88-Jährigen aus Bergamo. Zum fünften Todesopfer gibt es bislang noch keine weiteren Infos.

Berufsschüler aus NRW sagen Klassenfahrt ab

11.30 Uhr: Eine Schülergruppe aus Herford hat eine Fahrt in die Lombardei abgesagt. „Die fünf Schüler und zwei Lehrer sollten eigentlich von Mittwoch bis Samstag nach Casalpusterlengo fahren“, so der stellvertretende Schulleiter Bernd Koch am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Schweren Herzens habe das Wilhelm-Normann-Berufskolleg des Kreises Herford die Fahrt am Samstag abgesagt.

„Dabei haben wir noch Glück gehabt, denn wenn die Gruppe früher losgefahren wäre, säßen sie jetzt vielleicht in Quarantäne fest“, sagte Koch. Die Behörden hatten die Menschen unter anderen in dem Ort Casalpusterlengo aufgefordert, zuhause zu bleiben.

6.47 Uhr: Der EC 86 sowie der EC 1288 waren auf der Strecke von Venedig nach München unterwegs, als sie auf Höhe des Brenners zwischen Italien und Österreich angehalten wurden. Der Grund: der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus.

Coronavirus: Zwei Züge am Brenner gestoppt

An Bord des EC 86 hatten sich zwei deutsche Frauen befunden, die an Fieber mit starkem Husten litten. Obwohl beide negativ auf das Coronavirus getestet wurden, mussten die Frauen den Zug bereits in Verona verlassen, so die Bahnpolizei am Brenner.

Erst am frühen Montagmorgen kam der EC 1288 mit mehrstündiger Verspätung in München an. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Vor der Einfahrt in Österreich bestanden die dortigen Behörden aber darauf, dass zwei Ärzte an Bord des EC 86 gehen sollten, um die Gesundheit der anderen Passagiere zu überprüfen. Wie das österreichische Innenministerium mitteilte, wurden bei allen Passagieren, die in Österreich aussteigen, Identitätsfeststellungen vorgenommen.

--------------------

Mehr News zum Coronavirus:

Coronavirus: Horror auf Kreuzfahrt – für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät

Coronavirus: Passagiere von Kreuzfahrt-Schiff dürfen endlich an Land

Coronavirus: TV-Star geht drastischen Schritt und macht DAS mit einer chinesischen Studentin

--------------------

Während der mehrstündigen Wartezeit wurden die Zugpassagiere von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verpflegt. Es dauerte bis kurz vor Mitternacht, bis die rund 500 Passagiere ihre Reise fortsetzen konnten. Die Reisenden aus dem EC 86 mussten allesamt in den EC 1288 umsteigen, der am frühen Montagstunden mit einigen Stunden Verspätung in München ankam.

Coronavirus-Panik in Italien

Das Coronavirus sorgt in Italien derzeit für Ausnahmesituationen. Das Land ist mit mehr als 150 Infizierten das europäische Land mit den meisten bestätigten Erkrankungen. Mehrere Gemeinden wurden zu Sperrzonen erklärt, Schulen, Museen und Universitäten bleiben geschlossen. Insgesamt fünf infizierte Menschen kamen in Italien bisher ums Leben. (at, mb, kv mit dpa)