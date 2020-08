Coronavirus: Erst verboten, jetzt könnte ausgerechnet DAS Kneipen retten

Coronavirus: Ausgerechnet DIESER Gegenstand könnte wieder erlaubt werden, um Gastwirte so möglicherweise zu retten. (Symbolbild)

Das Coronavirus trifft Gastwirte hart: Auch wenn sie den Betrieb wieder aufgenommen haben, so beeinträchtigen Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygienekonzepte das Geschäft weiterhin. Die bevorstehenden kalten Monaten dürfte die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen noch mal erschweren.

Doch könnte die Gastwirte ausgerechnet ein Gegenstand retten, der erst noch verboten wurde.

Coronavirus: Ausgerechnet DAS könnte Gastwirte retten

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, findet das Leben verstärkt an der frischen Luft statt. Gastwirte stehen allerdings bald vor einem Problem, denn der Herbst steht allmählich vor der Tür. Und damit wird es bald kalt und ungemütlich draußen.

+++ Corona-Hammer! RKI gibt bekannt, dass ... +++ Jetzt ist es offiziell! Massive Einschränkungen bei privaten Feiern? ++ Reiserückkehrer müssen bald tatsächlich ... +++

Wenn in der Folge Café- und Kneipenbesucher wieder vermehrt drinnen sitzen, wächst auch die Ansteckungsgefahr wieder. Deshalb könnten bald wieder Heizstrahler eingeführt werden, die die Gastwirte vor einem Ausbleiben der Gäste retten sollen. Darüber berichten mehrere Medien.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg etwa, befürwortet eine Erlaubnis der Heizstrahler für den Herbst und Winter. „Ich plädiere dafür, dieses Verbot temporär auszusetzen, damit die Gäste auch unter Corona-Bedingungen draußen sitzen können, wenn es kühler wird“, so Landsberg gegenüber dem Magazin „Kommunal“.

Weiter begründete er sein Vorhaben damit: „Decken wird man unter Corona-Bedingungen nicht verwenden können, da ist der Heizpilz schon sinnvoller.“

----------------------------

Mehr News:

Coronavirus-Leugner ist jetzt Witwer – „Hätte ich eine Maske getragen ...“

Eurowings verschärft Maskenregeln – DAS musst du ab 1. September beachten

„Sturm auf Berlin“: Trotz Verbot von Corona-Demonstration – DARUM steht ein Chaos-Samstag bevor

----------------------------

Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges sprach sich in der Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ ebenfalls für die sonst so verschrienen Heizstrahler aus. Sie sagt: „Wirte, die keine andere Möglichkeit haben, sollten in diesem Winter Gas-Heizpilze und Elektro-Wärmestrahler verwenden dürfen.“

Heizstrahler sind seit Jahren stark umstritten und in mehreren Städten verboten, weil sie eine große Menge CO2 ausstoßen und damit klimaschädlich sein sollen. Dennoch könnten die Geräte nun wieder erlaubt werden.

----------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

----------------------------

Politiker befürworten Vorhaben wegen Coronavirus

Schließlich werden auch aus der Politik Stimmen laut, die sich gegen das Verbot der Heizstrahler aussprechen. Marcel Kling, tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, befürwortet die Nutzung der Heizstrahler in den bevorstehenden kalten Monaten.

Coronavirus: Draußen lassen sich die Sicherheitsmaßnahmen leichter umsetzen als in den Geschäften. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Gegenüber dem Tagesspiegel sagt er: „Heizpilze sind umweltpolitisch problematisch, einen verantwortlichen Einsatz in diesem Ausnahmejahr 2020 sollten wir aber zulassen.“ Zustimmung signalisierte auch Paul Lehrieder, tourismuspolitischer Sprecher der CSU, im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ Urlaub in Italien: Vorsicht! DIESE beliebte Insel wird zum Corona-Hotspot +++

Selbst die Grünen halten eine Ausnahme für vertretbar. „In diesem Winter ist das alles anders und daher wäre ich in dieser speziellen Ausnahmesituation und mit Blick auf den Gesundheitsschutz dafür, Verbote zeitlich befristet auszusetzen“, sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. Zu prüfen bleibe aber, welche Heiztechnik die geeignetste ist.

Gastwirte dürften damit guter Hoffnung sein, ihren Kunden trotz der kalten Jahreszeit einen beheizten Platz an der Luft anbieten zu können. (nk)