Coronavirus erreicht Deutschland! HIER hat sich der erste Patient infiziert

Coronavirus: Die Behandlung von infizierten Patienten erfolgt in Isolierung.

Der Coronavirus hält die Welt in Atem. Ständig hört man von neuen Infizierten und Toten.

Jetzt hat sich auch der erste Fall in Deutschland bestätigt!

Coronavirus: Erster Fall in Deutschland bestätigt

Die Angst vor dem Coronavirus ist groß. Zunehmend wird von neuen Fällen berichtet. Die Zahl der Todesopfer in seinem Ursprungsland China steigt immer weiter.

+++ Gefährliches Coronavirus in Europa angekommen! Zahl der Infizierten steigt +++

Am späten Montagabend hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München jetzt den ersten Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt. Ein Mann aus Bayern habe sich mit dem gefährlichen Erreger infiziert.

Der Infizierte befinde sich der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert“, heißt es weiter.

Über 100 Todesfälle weltweit

Außerdem teilt der Ministeriumssprecher mit: „Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronoavirus zu infizieren, wird von der „Task Force Infektiologie“ sowie dem Robert Koch-Institut derzeit als gering erachtet.“ So würden Menschen, die engen Kontakt mit dem Patienten hatten, ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.

Währenddessen sind weltweit bereits 4.500 Fälle bekannt. Vergangene Woche Dienstag meldete das chinesische Staatsfernsehen einen extremen Anstieg um über 1.700 Fälle im Gegensatz zum Vortag. In der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei soll es 24 weitere Tote gegeben haben. Insgesamt starben in China somit bisher 106 Menschen an dem Virus.

Dort hat die Epidemie bereits Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch Kreuzfahrten sind betroffen. Mehr dazu erfährst du hier >>>

Am Vormittag soll Öffentlichkeit über Fall aufgeklärt werden

Am Dienstagvormittag will das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL eine Pressekonferenz zu dem Coronavirus-Fall in Bayern geben.