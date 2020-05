Coronavirus: Englands Chef-Virologe muss gehen – weil er DIESEN fatalen Fehler machte

Einer der Top-Virologen im Kampf gegen das Coronavirus in England wirft hin: Er hatte gegen von ihm empfohlene Regelungen verstoßen. (Symbolbild)

Einer von Englands Top-Virologen im Kampf gegen das Coronavirus nimmt nach öffentlichem Druck den Hut und verlässt eines der wichtigsten Komitees. Der Mediziner, der Premierminister Boris Johnson nach steigenden Fall- und Todeszahlen vom Lockdown überzeugt hatte, ist selbst nicht gerade als Vorbild vorangegangen.

Millionen von Briten wurden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen – doch der Chef-Virologe Neil Ferguson traf sich heimlich mit einer Affäre. Die reiste dafür quer durch London. Nun flog ihm seine Liebschaft gehörig um die Ohren. Darüber berichtete die „Daily Mail.“

Coronavirus: Affäre lässt Chef-Wissenschaftler schlecht aussehen

Großbritannien ist vom Coronavirus stark gebeutelt: Mehr als 200.000 Menschen haben sich infiziert, über 30.000 sind bereits gestorben. Mehr als in jedem anderen europäischen Land. Deswegen verhängte Boris Johnson zuletzt einen Lockdown für die über 60 Millionen Einwohner des Landes.

Johnsen traf dabei auch auf Basis einer Studie, an der einer der englischen Chef-Virologen, Neil Ferguson, beteiligt war. Darin hieß es, dass Großbritannien möglicherweise bis zu 500.000 Todesopfer bis zum Ende der Corona-Pandemie zu verzeichnen haben könnte. Doch der Mitautor der Studie verhielt sich nach dem Lockdown allerdings überhaupt nicht so, wie er es in seiner Arbeit zuvor gefordert hatte.

Mindestens zwei Mal traf er sich mit einer geliebten in seinem Haus in London. Und das obwohl seine Geliebte beim zweiten Mal davon sprach, dass ihr Ehemann Coronavirus-typische Symptome zeigte. Ferguson selbst war bereits am Coronavirus erkrankt und ging davon aus, dass er ohnehin immun gegen das Virus sei. Der Wissenschaftler ist ebenfalls verheiratet, soll laut „Daily Mail“ jedoch vermutlich getrennt von seiner Frau leben.

Wissenschaftler bricht eigene Regeln

Daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung los. Mehrere Politiker, Journalisten und Mediziner kritisierten den 51-Jährigen für seine Haltung. CNN-Reporter Piers Morgan schrieb: „Unglaublich und schockierend. Die Regierung hört also auf die Ratschläge von Wissenschaftlern, die nicht mal selbst auf ihre eigenen Ratschläge hören. Was für ein scheußliches Durcheinander.“

Neil Ferguson darf weiter am College in London forschen. Foto: imago images / Xinhua

Als Reaktion auf die öffentliche Kritik trat Ferguson von seiner Rolle im einflussreichen Komitee für wissenschaftliche Beratung in Krisenzeiten der Regierung zurück.

Trotz des Verstoßes gegen die Regeln, die erst aufgrund seiner Forschung aufgestellt wurden, bleibt der Wissenschaftler jedoch weiter Teil des Forschungsprojektes am Imperial College in London. Wie die Universität mitteilte, werde er sich „weiter auf seine wichtige Forschung konzentrieren“. (dav)