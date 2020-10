Coronavirus: Dreifache Mutter verliert Ehemann (45) – jetzt veröffentlicht sie einen emotionalen Appell

Mehr als eine Million Menschen weltweit sind bereits an den Folgen des Coronavirus gestorben. Einer von ihnen ist Charles Roberts, genannt Rob. Der Familienvater ist im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Seine Witwe Alice hat jetzt eine dringende Bitte.

Die dreifache Mutter schreibt auf dem Onlineportal „nj.com“ über das tragische Schicksal, das ihrer Familie widerfahren ist. Ihr Mann sei Polizist gewesen und habe sich bei einem Spätdienst mit dem Coronavirus infiziert. So auch viele seiner Kollegen – im April wurden acht von 24 Polizisten in seinem Departement positiv auf das Virus getestet.

Coronavirus: Familienvater (45) stirbt

Doch anders Rob. Sein erster Test sei falsch etikettiert gewesen, der zweite habe zu lange gebraucht.

Alice Roberts: „Als er in unserem Zuhause kollabierte, wussten wir noch gar nicht, dass er es hatte. Seine Kollegen kamen sofort zu uns, leisteten Erste Hilfe, riskierten ihre Leben, um seines zu retten. Im Krankenhaus gaben ihm talentierte Ärzte und Krankenschwestern starke Medikamente und er schien sich vom Virus zu erholen.“

Ein Familienvater ist an den Folgen des Coronavirus gestorben - seine Frau hat einen emotionalen Appell veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Lehtikuva

Durch den Sauerstoffentzug sei sein Gehirn aber geschädigt worden, so die Witwe weiter. Sie und Robs Mutter konnten ihn aufgrund der Maßnahmen während der Pandemie nur zweimal sehen. „Einmal am Muttertag und dann am nächsten Tag, als er von den Geräten genommen wurde.“

+++ Corona: Alle Entwicklungen in unserem News-Blog>>> +++

Coronavirus: Witwe von Opfer sauer auf Donald Trump

Vor allem US-Präsident Donald Trump macht sie schwere Vorwürfe. Auch der 74-Jährige war mit dem Coronavirus infiziert. Nach wenigen Tagen konnte er das Krankenhaus jedoch wieder verlassen und erklärte dann: „Lasst es nicht euer Leben übernehmen!“ Alice Roberts schreibt dazu: „Dafür ist es viel zu spät. Das Leben meiner Familie und mir hat es übernommen, als es meinen Mann wegnahm.“

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Und weiter: „Wir haben mehr als 216.000 Amerikaner verloren, die Covid-19 nicht entkommen konnten, so wie Präsident Trump es tat. Anstatt dass er auf die Pandemie reagiert, indem er die Nation zusammenbringt und etwas dafür tut, um sie zu kontrollieren, ignoriert er sie, spielt sie herunter und zeigt mit Fingern auf andere.“

------------

Mehr zum Coronavirus:

Coronavirus: Experte mit düsterer Prognose – „Das Dunkelste kommt noch“

Markus Söder: Seine Ministerin verbreitet wirre Masken-Behauptung

Influencer glaubte nicht an Covid-19 – jetzt ist er am Virus gestorben

------------

„Es ist zu spät, um das Coronavirus davon abzuhalten, unsere Leben zu übernehmen“

Deshalb ruft die Witwe dazu auf, um zu verdeutlichen, wie gefährlich das Coronavirus ist, und den Menschen zu zeigen, wie vorsichtig man sein muss. Nach dem Tod ihres Ehemannes durch das Coronavirus hat sie nur diese Bitte. Und: Donald Trump bei den kommenden Wahlen in den USA im November nicht mehr zu wählen.

+++ Corona-Irrsinn: Mutter will ihr Haus verlassen und ist wütend – „Es ist einfach verwirrend“ +++

„Es ist zu spät, um das Coronavirus davon abzuhalten, unsere Leben zu übernehmen“, so Alice Roberts weiter in ihrem Text auf dem Onlineportal „nj.com“ Aber wir haben noch Zeit, um sicherzugehen, dass es unsere Zukunft nicht zu definiert, wenn wir zusammenhalten und Donald Trump rauswählen.“ (cs)