Coronavirus aktuell: Trump-Hammer! „Corona-Krise schlimmer als...“ ++ Weltweit über 260.000 Tote

Das Coronavirus beherrscht schon über Monate den Alltag der Menschen.

Seit Montag sind Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze wieder geöffnet. Weitere Lockerungen werden am heutigen Mittwoch bekanntgegeben. Doch das Coronavirus wird noch lange das Leben dominieren.

Welche Maßnahmen treffen andere Länder? Wann machen in Deutschland Restaurants oder Bars wieder auf? Wann darf ich wieder mit meiner Mannschaft trainieren?

Mittwoch, 6. Mai

22.45 Uhr: Weltweit über 260.000 Tote und 3,7 Millionen Infizierte

Die Zahl der Toten weltweit hat laut Johns-Hopkins-Universität 260.000 überschritten. Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind überdies infiziert. Deutschland hat knapp 7.200 Tote und über 167.000 Infizierte zu beklagen.

20.45 Uhr: Entschieden! Bundesliga-Start am 15. Mai

Die DFL hat die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga darüber informiert, dass beschlossen wurde, die Saison am 15. Mai fortzusetzen. Am Freitag, den 15. Mai, geht es mit dem 26. Spieltag weiter. Das hat die DFL auf „Bild“-Anfrage bestätigt.

20.30 Uhr: Trump: Corona-Krise schlimmer als Pearl Harbor oder 9/11

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die USA laut Präsident Donald Trump schlimmer getroffen, als der Angriff auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg oder die Terroranschläge am 11. September 2001. Trump am Mittwoch im Weißen Haus: „Das ist wirklich der schlimmste Angriff, den wir je hatten. Das ist schlimmer als Pearl Harbor. Das ist schlimmer als das World Trade Center. So einen Angriff hat es noch nie gegeben und er hätte niemals passieren dürfen. Es hätte am Ursprung gestoppt werden können. Es hätte in China gestoppt werden können.“

Der überraschende Angriff japanischer Kampfflugzeuge am 7. Dezember 1941 auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor löste den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg aus. Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York kamen ungefähr 3.000 Menschen ums Leben. Dem Anschlag folgten zwei Jahrzehnte von US-Kriegen und Anti-Terror-Operationen im Irak, in Afghanistan und in weiteren Staaten.

US-Präsident Donald Trump hält die Corona-Krise für noch schlimmer als Pearl Harbor und 9/11. (Archivfoto) Foto: imago images / UPI Photo

19.30 Uhr: Spanien verlängert Notstand

Spanien verlängert den nationalen Notstand um weitere zwei Wochen. Ministerpräsident Pedro Sanchez sichert sich im Parlament genügend Stimmen, um die Verordnung zum vierten Mal um zwei Wochen zu verlängern. Durch strikte Beschränkungen hat es die Regierung zwar geschafft, den täglichen Zuwachs an Corona-Toten von Anfang April von knapp 1.000 auf zuletzt 244 zu senken. Allerdings haben die Maßnahmen die Wirtschaft stark getroffen und zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosen-Zahl geführt.

19.00 Uhr: Türkei will Corona-Auflagen lockern

Die Türkei will laut Gesundheitsminister Fahrettin Koca eine „neue Phase“ gegen das Coronavirus ausrufen. Ab kommender Woche soll es um die Wiedereröffnung von Geschäften und neue Leitlinien für den Umgang miteinander gehen. Das Ziel: Ein erneuter Virus-Ausbruch soll verhindert. Dazu gehören Abstandsgebote und Gesichtsmasken. Laut offiziellen Zahlen hat die Türkei bislang 3.584 Corona-Tote zu beklagen, insgesamt seien 131.744 Menschen infiziert.

18.15 Uhr: Bundesagentur für Arbeit appelliert an Betriebe, Lehrlinge auszubilden

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Unternehmen dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Corona-Krise die Ausbildung von Nachwuchs nicht zu vernachlässigen. „Wir wissen, dass Betriebe in der aktuellen Situation unsicher sind und vielleicht die Besetzung von Ausbildungsstellen für dieses Jahr zumindest zurückstellen“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, in Nürnberg. Scheele: „Ich möchte an alle Ausbildungsbetriebe appellieren, ihre Bemühungen nicht zu verringern.“

16.23 Uhr: Merkel: „Ohne Vertrauen können wir einpacken“

Zum Schluss appelliert Merkel nochmal an die Bundesbürger: „Die ganze Bundesrepublik ist auf Vertrauen aufgebaut. Ich vertraue den Bürgern, den Bürgermeistern, den Gesundheitsämtern. Wenn wir uns nicht vertrauen können, dann können wir einpacken.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin. Foto: Michael Sohn/AP/POOL/dpa

16.20 Uhr: „Müssen aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet“

Merkel weiter: „Wir haben in weiten Teilen der Wirtschaft keine Verbote verhängt. Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen weiter vorsichtig sein.“ Und: „Wir müssen darauf aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet. Das sicherlich Kritischste ist das Hotel- und Gaststaättengewerbe.“

16.15 Uhr: Merkel: Punkt erreicht, an dem Virus-Verbreitung verlangsamt ist

Merkel betonte, dass inzwischen ein Punkt erreicht sei, an dem die Virus-Verbreitung verlangsamt worden sei. Zugleich habe das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt werden können. Dies habe erreicht werden können, weil die Bürger verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt, sich auf Beschränkungen eingelassen und damit das Leben anderer Menschen gerettet hätten.

16.10 Uhr: Tschentscher: „Beschluss zur Bundesliga ist einstimmig erfolgt“

Die Bundesliga soll in der zweiten Maihälfte wieder starten. Die Liga entscheidet selbst über den genauen Termin. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher: „Der Beschluss zur Bundesliga ist einstimmig erfolgt.“ Wichtig sei, nicht den Amateursport dabei zu vergessen. Deshalb wurde auch entschieden, dass Training im Freizeitsport wieder erlaubt ist. Allerdings nur im Freien und nach spezifischen, coronabedingten Regeln.

16.00 Uhr: Söder: „Wir öffnen. Aber mit Bedacht!“

Bayern-Ministerpräsident Markus Söder erläutert weiter: „Wir öffnen. Aber mit Bedacht.“ Er macht nochmal deutlich, dass es erst eine vollständige Normalisierung geben könne, wenn ein Impfstoff oder Medikament entwickelt sei. „Da wir kein Impfstoff haben, bleibt die Kontaktbeschränkung die einzige Antwort.“ Das sei die „Mutter aller Fragen“ – „und nicht die Frage, wann der Biergarten wieder öffnet.“

Der Förderalismus habe sich „als wirksam erwiesen.“ Wir müssten „Freiheit ermöglichen, aber Sicherheit gewährleisten.“ Die Corona-Experten der Bundesländer wollen sich nicht mehr im Wochen-Rhythmus treffen, sondern größere Abstände wählen, um die Entwicklung gemeinsam auszuwerten.

15.50 Uhr: „Hygieneregeln müssen eingehalten werden“

Merkel weiter: „Wenn wir regionale Unterschiede haben, müssen wir einen Notfallmechanismus haben.“ Festgehalten wurde demnach: Mehr als 50 Neu-Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis – dann müssen neue Kontaktbeschränkungen her. Das gelte dann so lange, bis wieder eine Woche lang weniger als 50 Infektionen in dem Gebiet zu finden sind, erklärte Merkel weiter.

Die Kanzlerin hat angekündigt, auch für Kinobetriebe eine Lösung erarbeiten zu lassen. Merkel: „Ich will nochmal deutlich sagen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden müssen.“

15.45 Uhr: Merkel: Kontaktbeschränkung bleibt bis 5. Juni gültig

Wie bereits im Vorfeld durchgesickert ist, bestätigt Merkel anstehende Lockerungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltag. Merkel: „Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss beibehalten werden, auch der Mund-Nasen-Schutz muss weiter getragen werden.“ Auch die Kontaktbeschränkung bleibt bis zum 5. Juni gültig, allerdings dürfen jetzt auch Aufenthalte mit einer Person aus einem anderen Hausstand möglich sein.

15.40 Uhr: PK mit Merkel, Söder und Tschentscher beginnt

Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt vor die Presse und sagt gleich zu Beginn: „Wir haben noch einen langen Kampf gegen das Virus, auch wenn wir die allererste Phase gut überstanden haben.“

15.15 Uhr: Warten auf Merkel

Eigentlich hätte Kanzlerin Merkel bereits ihr Statement längst geben wollen. Noch immer warten die Medienvertreter auf die Regierungschefin.

Angela Merkel hat mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen wegen des Coronavirus diskutiert. Foto: dpa

15.00 Uhr: Bundesliga soll noch im Mai mit Geisterspielen starten

Kanzlerin Merkel und die Länderchefs sollen sich bezüglich der Bundesliga geeinigt haben: Die Liga startet im Geisterspiel-Modus in der zweiten Maihälfte wieder. Die Liga soll selbst über den genauen Termin entscheiden.

14.25 Uhr: Freizeitsport ist wieder erlaubt

Bund und Länder wollen den wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

14.15 Uhr: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen

Alle Geschäfte können unter Auflagen wieder öffnen. Dazu gehört die Hygiene und ein gesteuerter Zutritt. Warteschlangen sollen vermieden werden. Es soll eine maximale Zahl an Kunden und Personal - bezogen auf die Verkaufsfläche - vorgegeben werden.

13.49 Uhr: Kontaktverbot bleibt bestehen

Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen. Sie dürfen demnach auch zusammen essen gehen, sobald die Gastronomie wieder öffnet.

12.30 Uhr: Heftiger Streit um Verantwortung bei Lockerungen

In der Corona-Krise bekommen die Länder weitgehende Verantwortung für die Lockerung von Beschränkungen - sie sollen aber auch eventuell wieder nötige Verschärfungen garantieren. Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Darüber verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

In der Schalte hatte es demnach heftige Diskussionen über diesen Punkt gegeben, weil vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen diese Obergrenze nicht akzeptieren wollten. Am Ende habe sich aber Kanzlerin Merkel mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, hieß es.

10.10 Uhr: Bund überlässt Entscheidung über Lockerungen den Ländern

Ab 11 Uhr setzen sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in einer telefonkonferenz zusammen und beraten, wie es in Deutschland weitergehen soll. Allerdings ist bereits bekannt, dass der Bund den Ländern die Entscheidung über Lockerungen in vielen Fällen überlässt. So zum Beispiel wenn es um Gastronomie, Fitnessstudios und Diskotheken geht. Aber auch Kita- und Schulöffnungen sollen die Länder selbst entscheiden.

8.40 Uhr: Forscher mit Durchbruch bei Corona-Medikament

Braunschweiger Wissenschaftlern ist anscheinend ein Durchbruch der Suche nach einem Corona-Medikament gelungen. Wie die berichtet, haben die Forscher Antikörper nachweisen können, die das Virus am Eindringen in Zellen hindere. Nun werde ein geeigneter Patient gesucht, mit dem Studien durchgeführt werden können, damit möglicherweiser bereits im Herbst ein Medikament bereitstehen wird.

7.20 Uhr: Fitnessstudios legen möglichen Plan zur Wiedereröffnung vor

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen drängt auf eine schnelle Wiedereröffnung und hofft auf die Entscheidung von Bund und Ländern. Dazu hat der Verband einen Plan vorgelegt, wie die Öffnung klappen könne: Pro zehn Quadratmeter ein Trainierender, wer erkältet ist oder zur Risikogruppe gehört, darf nicht ins Studio, Duschen und Saunen bleiben verschlossen.

So will der Verband drohende Insolvenzen abwenden.

6.45 Uhr: Bundesregierung verabschiedet heute weitere Lockerungen

Ab dem kommenden Wochenende sollen Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, ebenso alle Geschäfte und Hotels. Das will die Bild aus der Beschlussvorlage der Telefonkonferenz von Bund und Ländern erfahren haben, die heute stattfindet.

Demnach soll die Bundesliga wieder spielen dürfen und möglicherweise sogar auch wieder kleine Feiern im Privaten erlaubt sein. Das alles aber nur unter den strengen Auflagen mit Mindestabstand. Außerdem dürfe eine Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nicht überschritten werden. Sonst können die Lockerungen wieder zurückgefahren werden.

Dienstag, 5. Mai

23.00 Uhr: Weltweit mehr als 255.000 Tote

Laut der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit mehr als 255.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Deutschland hat rund 7.000 Tote zu beklagen. Über 3,64 Millionen Menschen sind infiziert.

20.50 Uhr: Wirtschaftsminister einigen sich auf Gastronomie-Öffnung ab 9. Mai

Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Videokonferenz der Länderminister mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Für touristische Beherbergungen wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt.

Ab 9. Mai sollen Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen. Foto: imago images / photothek

17.50 Uhr: Merkel erwägt weitere Lockerungen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sich laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sehr gut entwickelt. Deshalb könne man nun über weitere Lockerungen sprechen, sagte Merkel am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Archivfoto) Foto: imago images / IPON

14.50 Uhr: Großbritannien beklagt die meisten Toten

Großbritannien hat nach neuesten offiziellen Statistiken die meisten Corona-Todesopfer in Europa. In England und Wales sind bis 24. April fast 30 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, wie die Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) am Dienstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der Opfer in Schottland und Nordirland sind es landesweit nach offiziellen Angaben sogar mehr als 32 000 Tote. Todesfälle aus den vergangenen Tagen sind noch nicht in die Statistik eingeflossen. Es wird außerdem mit einer hohen Dunkelziffer bei den Toten gerechnet.

13.13 Uhr: Hamburg lockert Maßnahmen

Der Hamburger Senat hat mehrere Lockerungerungs-Maßnahmen vorgenommen. Spielplätze öffnen von 7 bis 20 Uhr, sämtliche Kulturstätten können wieder besucht werden. Außerdem sind Gottesdienste und Trauerfeiern mit mehreren Menschen möglich. Zudem wird das Autokino und Individualsport erlaubt. Dazu zählen Sportarten wie Golf, Tennis, Leichtathletik usw.

Im Vergleich zu Bayern werden in Hamburg noch keine Besuche in Pflegeheimen erlaubt. Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitsministerin von Hamburg will diesen Schritt erst gemeinsam mit den Pflegeheim-Besitzern absprechen.

12.22 Uhr: Bayern empfängt Gäste an Pfingsten

Für Restaurants und Hotels hat Söder auch einen Plan präsentiert. Ab dem 25. Mai dürfen unter strengen Auflagen auch Restaurants öffnen. Ab Pfingsten empfangen dann auch Hotels wieder Gäste, allerdings auch nur mit extremen Hygiene-Konzepten. Söder sprach beim bayrischen Weg von einer Kombination aus „Vorsicht und Freiheit.“

Coronarvirus aktuell: Bayerns Ministerpräsident will eine schrittweise Lockerung. Foto: imago images/Overstreet

11.25 Uhr: RKI warnt vor zweiter und dritter Welle

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sinkt, warnt das RKI vor einer zweiten und einer dritten Welle. „Wir wissen, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich dessen sicher und viele gehen auch davon aus, dass es eine dritte Welle geben wird“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

09.46 Uhr: Sachsen genehmigt Mannschaftstraining von RB Leipzig

In Sachen Lockerungen ist der Freistaat Sachsen ein Vorreiter. Als erstes Bundesland hat Sachsen nun das Mannschaftstraining einer Profifußballmannschaft genehmigt. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er verwies dabei auf die seit Montag geltende neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats Sachsen, laut der Athleten ihren Sport wieder ausüben dürfen, wenn ein Arbeitsvertrag besteht. Bis dato konnten die Fußballer von RB Leipzig lediglich in Kleingruppen trainieren.

08.04 Uhr: Bundesliga-Start am 15. Mai?

Wie die Agentur Reuters aus Regierungskreisen erfahren haben will, soll die Bundesliga am 15. Mai ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Am Mittwoch trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten. Dann soll auch eine Entscheidung über die Bundesliga getroffen werden. Laut Reuters gelte es als wahrscheinlich, dass ab dem 15. Mai wieder Geisterspiele erlaubt seien.

07.01 Uhr: Heftige Kritik am Immunitätsausweis

Patientenschützer lehnen Pläne der Bundesregierung, auch beim Coronavirus einen Nachweis für eine Immunität zu ermöglichen, rundweg ab. „Der Immunitätsausweis wäre ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Vorschlag gehe „ethisch weit über die aktuelle Bekämpfung der Pandemie hinaus“, beklagte er.

„Denn während die Immunisierten Teilhabe am öffentlichen Leben erhalten, wird sie den Nichtimmunisierten verwehrt. Das ist zutiefst diskriminierend.“ Zudem verleite der Immunitätsausweis zu vorsätzlichen Selbstinfektionen. „Der Hochrisikogruppe bliebe dann nur die Wahl zwischen langanhaltender Isolation oder Lebensgefahr. Eine solche Spaltung der Gesellschaft ist unverantwortlich“, kritisierte Brysch.

06.35 Uhr: Israelischen Forscher gelingt Durchbruch

Israelische Forscher vom Israel Institute for Biological Research (IIBR) haben einen Erfolg gefeiert. Die Wissenschaftler haben Coronavirus-Antikörper isoliert. Dies sei ein „bedeutender Durchbruch“ in Richtung einer möglichen Behandlung der Corona-Pandemie, sagte der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett.

Coronavirus aktuell: Forscher aus Israel feiern einen Durchbruch. Foto: imago images/Future Image

In seiner Erklärung heißt es, dass die entwickelten „monoklonalen neutralisierenden Antikörper“ das neuartige Coronavirus im Körper des Trägers neutralisieren könne. Das könnte ein erster Schritt der Bekämpfung des Coronavirus sein.

