Coronavirus: DIESES Bild aus einem Flugzeug sorgt für Aufregung – es zeigt eine große Gefahr

New York ist eine der Städte in den USA, die am heftigsten vom Coronavirus betroffen ist. Jede Form von Unterstützung ist dort willkommen – und so meldete sich auch der Kardiologe Ethan Weiss aus San Francisco freiwillig, um für zwei Wochen in den Krankenhäusern der Stadt mitanzupacken.

Dass die Arbeit mit Corona-Patienten aber nicht der einzige Ort mit einer hohen Ansteckungsgefahr ist, beweist der Arzt mit einem Foto auf Twitter. Denn ausgerechnet der Flug zurück nach San Francisco entpuppte sich für Weiss als äußert beunruhigend.

Coronavirus: Arzt sitzt schockiert in brechend vollem Flugzeug

Als er am Flughafen in Newark (New Jersey) das Flugzeug betrat, hatte er eigentlich keinen Grund zur Sorge. Bereits zehn Tage zuvor hatte die Airline „United“ den Passagieren mitgeteilt, dass man automatisch mittlere Sitze blockieren würde, um den Reisenden die Einhaltung des Mindestabstands zu ermöglichen. Doch die Realität sah ganz anders aus.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Also I guess a lot has changed in 10 days pic.twitter.com/mIPdxL13KZ — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

„Ich nehme mal an, United lockert in diesen Tagen seine Social-Distancing-Regelungen?“, fragt Ethan Weiss auf Twitter – und postet ein Foto mit der Info: „Jeder Sitz in dieser 737 ist belegt.“ Immerhin scheinen alle Passagiere einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, doch das scheint Weiss keinesfalls zu beruhigen.

Flugreisen nehmen in den USA zu

Weiss' Foto löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Kritik aus. Gegenüber der „Washington Post“ nahm die Airline Stellung zu den Vorwürfen und nannte dabei neue Reinigungs- und Sicherheitsprozeduren sowie überarbeitete Boarding-Prozesse. Sprecherin Kimberly Gibbs betonte, dass „alle Passagiere und Mitarbeiter gebeten wurden, eine Form von Gesichtsschutz zu tragen“.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Seitdem die USA ihre Beschränkungen von Inlandreisen gelockert haben, wagen sich wieder mehrere Menschen in die Flugzeuge. Am Freitag vor dem Muttertags-Wochenende verzeichnete die „Transportation Security Administration“ mehr als 215.000 Personen an den Flughafen-Checkpoints – eine Größenordnung, die es so seit dem 25. März nicht mehr gab. (at)