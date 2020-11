Corona: Schock-Zahl! SO viele Infizierte gibt es mittlerweile weltweit

Zwar gibt es neue Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19, er ist aber noch nicht verfügbar. Aktuell spitzt sich die Coronavirus-Krise in deutschen Krankenhäusern aber weiter zu, die Todeszahlen steigen deutlich. Eine Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen ist trotz des Lockdowns light noch nicht erreicht.

Die aktuelle Corona-Entwicklung in Deutschland im Überblick.

Coronavirus-Situation in Deutschland (Stand 12. November)

Corona-Neuinfektionen: 21.866

21.866 Neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19: 215

215 Covid-19-Fälle auf Intensivstationen: 3.127 (davon invasiv beatmet: 1.787)

3.127 (davon invasiv beatmet: 1.787) 7-Tage-R: 0,89

(Quellen: Covid-19-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

News-Blog zum Coronavirus in Deutschland

12. November 2020

06.13 Uhr: Schock-Zahlen! Über 50 Millionen Menschen haben sich mittlerweile infiziert

Die Corona-Infizierten übersteigen weltweit einen neuen Hammer-Wert! Inzwischen haben sich weltweit mehr als 51,81 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das berichtet die BILD mit Bezug auf eine Zählung der Nachrichtenangetur Reuters.

Über 1,278 Millionen Menschen sind dem zur Folge nach einer Infektion gestorben. Die USA bleiben mit mehr als 10,2 Millionen bestätigten Fällen und fast 240 000 Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

11. November 2020

22.13 Uhr: 600 Menschen sind innerhalb eines Tages gestorben in Großbritannien

In Großbritannien sind innerhalb eines Tages knapp 600 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt überstieg die Zahl der Infektionen am Mittwoch die Schwelle von 1,25 Millionen seit Beginn der Pandemie, wie aus den aktuellsten Angaben der Regierung hervorgeht. Diese zählen seit Mittwoch auch mehr als 50 000 Todesfälle.

18.36 Uhr: Sind weitere Einschränkungen in der Corona-Pandemie notwendig?

Hat Deutschland die zweite Corona-Welle im Griff, oder sind weitere Einschränkungen notwendig? Darüber wollen Bund und Länder am Montag beraten. Doch schon jetzt werden erste Vorschläge laut. Die Kanzlerin rechnet damit, dass die zweite Welle das Land noch lange beschäftigt.

Wenige Tage vor neuen Bund-Länder-Gesprächen zu den Corona-Maßnahmen in Deutschland gibt die Bundesregierung noch keine Entwarnung. Angesichts von bundesweit fast 18.500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sei es zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag den Fernsehsendern RTL und ntv. Die Dynamik des Infektionsgeschehens habe sich aber in den vergangenen Tagen deutlich reduziert. „Es steigt noch, aber es steigt weniger stark.“ Auch Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sprach von einer positiven Tendenz. „Aber ob das jetzt der Wellenbrecher war, wird sich noch zeigen müssen.“ Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte im ARD-„Morgenmagazin“: „Die Zahlen, die wir jetzt haben, reichen bei weitem nicht aus. Wir haben maximal eine leichte Seitwärtsbewegung erreicht.“

Die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen wie das Verbot von Restaurantbesuchen und touristischen Übernachtungen hat aus Sicht der Regierung damit noch nicht zum erwünschten Rückgang der Infektionszahlen geführt. Über die Frage, ob weitere Maßnahmen notwendig sein könnten, wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Montag beraten und ein Zwischenfazit des Teil-Lockdowns ziehen.

Angela Merkel äußert sich live zur Corona-Pandemie. Foto: imago images / photothek

Merkel rechnet damit, dass die zweite Welle das Land noch länger beschäftigt. Man müsse davon ausgehen, dass die zweite Welle härter sei als die erste, sagte Merkel am Mittwoch bei einer Veranstaltung der „Wirtschaftsweisen“. Die zweite Welle falle in eine schlechtere Jahreszeit, nämlich in die Wintermonate. „Das heißt, sie wird uns noch den ganzen Winter beschäftigen“, sagte Merkel - auch wenn es positive Botschaften bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen gebe.

16.09 Uhr: Impfstoff fehlt! Millionen Menschen in Afrika in Gefahr

Aufgrund der Corona-Pandemie könnte Millionen Menschen in den ärmsten Regionen der Welt eine Impfung gegen Polio und Masern verwehrt bleiben. Insbesondere in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, liefen vor allem zahlreiche Kinder wegen fehlender Impfungen Gefahr, an Masern oder Kinderlähmung zu erkranken, warnten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch. Demnach sank die Masern-Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie weiter.

Millionen Menschen sind im Zuge der Corona-Pandemie in Gefahr, weil sie gegen andere Krankheiten wie Polio und Masern nicht geimpft werden können. (Symbolbild) Foto: imago images

Zwar sei eine Auseinandersetzung mit dem Coronavirus „unerlässlich“, es gebe aber noch weitere Krankheiten, die das Leben von Kindern bedrohten, betonten die Organisationen. In den vergangenen Jahren habe es unter anderem ein „globales Wiederaufleben“ der Masern gegeben, das sich zu einer Epidemie entwickeln könnte. Die WHO und die Unicef forderten deshalb „dringende Maßnahmen“ von politischen Entscheidungsträgern und Geldgebern.

Afrika war erst im August als frei vom Poliovirus erklärt worden, dennoch bleibe das Land „weiterhin von Ausbrüchen von Polio und Masern bedroht“, warnten die Organisationen. Erst am Montag hatten die nigerianischen Behörden einen plötzlichen Anstieg der Fälle und Todesfälle in Zusammenhang mit Gelbfieber im Süden des Landes registriert. Auch dabei handelt es sich um eine Krankheit, gegen die ein Impfstoff vorliegt.

Nigeria ist bisher von der Corona-Pandemie weitestgehend verschont geblieben. Die Behörden registrierten 64.000 Infektionen und 1154 Todesfälle. Die niedrige Zahl kann jedoch auch auf die geringe Anzahl von Corona-Tests in dem Land zurückgeführt werden.

11.55 Uhr: Düstere Corona-Simulation für deutsche Intensivstationen – Prognose für Weihnachten

Bereits jetzt befinden sich mehr Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen als bei der ersten Welle im Frühjahr. Aktuell sind es laut dem Intensivregister (DIVI) 3131 Menschen, davon müssen 57 Prozent beatmet werden. Der Höchststand am 18. April waren 2933 Patienten.

Es wird auf jeden Fall noch heftiger, prognostiziert Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Er entwickelte zusammen mit Kollegen Simulationen. „Mit unseren Simulationen mussten wir leider feststellen, dass unabhängig davon, wie stark wir die weitere Ausbreitung von Sars-CoV-2 stoppen, Ende November etwa doppelt so viele Intensivbetten belegt sein werden wie zu Spitzenzeiten der ersten Welle“, analysiert Lehr laut Focus Online.

Rot bis dunkelrot: Weite Teil Deutschlands auf der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts. Foto: RKI, DER WESTEN

Das wären somit rund 6.000 Covid-Patienten bis Ende November laut dieser Berechnung. Ein weiterer Anstieg im Dezember lasse sich nur verhindern, wenn es gelingt, die Reproduktionszahl zu senken.

Mit Blick auf Weihnachten brauche es eine Reproduktionszahl von 0,6, damit man in den meisten Landkreisen wieder auf eine Inzidenzzahl von unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner komme, sie also keine Hotspots mehr wären.

Wie lange müssten wir durchhalten? Je nachdem, wie einsichtig wir sind, würden wir es mit sehr optimistischen R(t) Wert von 0.6 (wie erster Lockdown) um Weihnachten in den meisten Landkreisen unter 50 Fälle/100k in 7 Tagen schaffen.

11.20 Uhr: Erste Studie aus Deutschland belegt Übersterblichkeit, wegen Corona

Eine Studie aus dem Landkreis Waldshut (Baden-Württemberg) in Deutschland belegt, dass es im Frühjahr in dieser Region eine Übersterblichkeit gab, also ein deutliches Plus an Todesfällen im Vergleich zum Durchschnitt vergangener Jahre. Allerdings lag das nicht nur direkt an Covid-19.

Die Ärzte des Klinikums Hochrhein errechneten, dass es im April 2020 insgesamt 227 Tote im Landkreis gab. Das waren 62 Tote mehr als im Schnitt der Jahre 2016 bis 2019. Ein Plus von 37 Prozent.

Jedoch sind von den 62 Toten nur 34 mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung zu bringen. Weitere 28 Personen starben nicht am Coronavirus, möglicherweise aber an der Angst vor einer Ansteckung. Die Ärzte vermuten, dass Senioren und chronisch Kranke aus Furcht vor einer Ansteckung die Arztpraxen und Kliniken mieden. Laut den Ärzten ging die stationäre Aufnahme aufgrund von Verschlimmerungen oder Komplikationen bestehender chronischer Erkrankungen im Vergleich zum April 2019 um 73 Prozent zurück.

Das lag aber auch daran, dass viele Kliniken die Ressourcen für Covid-19-Patienten benötigen.

Rot bis dunkelrot: Weite Teil Deutschlands auf der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts. Foto: RKI, DER WESTEN

6.45 Uhr: Karl Lauterbach will keine Corona-Spaßbremse sein – „Mir selbst tut das genauso weh“

Weil Karl Lauterbach in der Corona-Krise oft für eine strenge Linie eingetreten ist, gilt er als „Spaßbremse“ und „Alarmsirene“. Lauterbach betrachtet sich jedoch keineswegs als freudlosen Asketen. „Im Gegenteil, ich weiß ganz genau, wie schwer die Einschränkungen sind, und mir selbst tut das genauso weh“, versichert er.

„In der Öffentlichkeit denken viele, dass ich darauf keinen Wert lege, aber ich bin zum Beispiel ein extrem regelmäßiger Restaurantbesucher. Zu üblichen Zeiten gehe ich vier oder fünf Mal in der Woche ins Restaurant. Und ich gehe auch sehr gern in gute Weinkneipen, zum Beispiel im Prenzlauer Berg in Berlin oder im Belgischen Viertel in Köln.“ Genauso vermisse er Kinobesuche, Mannschaftssport, Treffen mit Freunden. „Ich bin ein sehr sozialer Mensch mit einem riesigen Freundeskreis.“

6.25 Uhr: Todeszahlen schießen nach oben ++ RKI muss zwei bittere Eingeständnisse machen

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 18.487 Neuinfektionen und 261 Todesfälle. Damit schießen die Todeszahlen regelrecht nach oben. Am Montag hatte das RKI noch 154 Todesfälle registriert. Am vergangenen Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen bei 17.214.

Derweil muss das RKI zwei bittere Corona-Eingeständnisse machen. Zum einen räumte das Institut im neuen Lagebericht, dass es die Reproduktionszahl oft unterschätze. Entsprechende Kritik an unkorrekten R-Werten äußerte bereits der Journalist Malte Kreutzfeldt (siehe Update am 10.11., 6.30 Uhr). Im RKI-Lagebericht heißt es nun: „In den letzten Wochen wurden Werte, die am Anfang einer Woche berichtet wurden, typischerweise leicht nach oben korrigiert.“ Im aktuellen Lagebericht schätzt das RKI den 7-Tage-R auf 0,92 (Vortag: 0,92).

Zudem ist das RKI immer ahnungsloser, wo sich Corona-Infizierte angesteckt haben. Im Lagebericht steht: Nur „etwa ein Fünftel der insgesamt gemeldeten Covid-19-Fälle kann einem Ausbruch zugeordnet werden“. Für eine Vielzahl der Fälle würden Informationen zur Infektionsquelle fehlen. Somit stochert das RKI mehr und mehr im Nebel.

#Kontrollverlust!



Oft zitiert wurde zuletzt, dass nur in 25% der Fälle in Deutschland bekannt ist, wo sich Corona-Kranke infiziert haben.



Laut neuem RKI-Lagebericht wird die Lage nicht besser, sondern schlimmer. Nur noch "etwa ein Fünftel" der Fälle könne zugeordnet werden.

6.10 Uhr: Positivrate der Corona-Tests steigt weiter

In der vergangenen Kalenderwoche wurden 1.446 Millionen PCR-Tests in Deutschland durchgeführt, davon fielen 115.971 positiv aus. Das bedeutet eine Positivrate von 8,02 Prozent und damit ein erneuter deutlicher Anstieg.

Zum Vergleich: In der Kalenderwoche 40 (28.9.-4.10.) wurden 1 Million Tests durchgeführt, davon fielen lediglich 1,66 Prozent (16.574) positiv aus. Somit ist zwar die Zahl der PCR-Tests gestiegen, jedoch weitaus deutlicher auch die Prozentzahl der positiven Test und damit die Gesamtzahl der Neuinfektionen.

SARS-CoV-2-Positivrate in Deutschland auf 8,02% letzte Woche angestiegen (Woche davor: 7,26%). Anstieg allerdings verlangsamt. Quelle: ALM e.V. (90% der Testungen in D)

10. November 2020

19.13 Uhr: Drosten sieht in ersten Impfstoffdaten beeindruckenden Schutz

Die ersten Daten zu dem Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus stimmen den Virologen Christian Drosten optimistisch. Man sehe in der Zwischenbilanz im Moment einen beeindruckenden Schutz gegen die Infektion.

„Wenn jetzt die Studie weiterläuft, kann sich diese Zahl natürlich auch korrigieren, auch durchaus nach unten korrigieren. Damit muss man rechnen“, sagte Drosten. Aber prinzipiell habe der Impfstoff eine wirklich gute Schutzwirkung. Bei dieser Art von Impfstoffen, einer neuen Technik, habe man gar nicht gewusst, was man erwarten kann. „Das ist schon jetzt sehr ermutigend“, sagte Drosten.

Corona in Deutschland: Die ersten Daten zu dem Impfstoff stimmen den Virologen Christian Drosten optimistisch. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

Der Virologe betonte aber auch, dass noch nicht mehr bekannt sei als eine Presseerklärung – auf wissenschaftlicher Ebene sei man auf weitere Veröffentlichungen gespannt. „Das, was wir jetzt in den Medien hatten, das ist eine Zwischenmeldung.“

18.25 Uhr: Nur noch sechs Landkreise in Deutschland gelten nicht als Corona-Hotspot

Laut den Informationen des RKI gibt es in Deutschland nur noch sechs Landkreise, die nicht als Corona-Hotspot gelten: Landkreis Plön in Schleswig-Holstein, der Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, die Mecklenburgische Seenplatte, der Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, der Kreis Nordhausen in Thüringen und der Wartenburgkreis in Thüringen. Diese Kreise haben einen 7-Tage-Indizenz von weniger als 50. Den niedrigsten Wert kann mit 21,2 der Landkreis Teltow-Fläming aufweisen.

Deutschlandweit liegt der Wert aktuell bei 139,1. Es gibt 49 Kreise, welche den 200-Wert überschreiten. Dazu zählen unter anderem die Städte Frankfurt am Main, Mainz und Bremen.

16.15 Uhr: Corona-Impfstoff von BioNTech – Ist ein 90-prozentiger Schutz wirklich gut genug?

Es war die Meldung am Montag: Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer meldeten vielversprechende Daten für einen Impfstoff gegen Covid-19.

Das BNT162b2 bezeichnete Serum wäre der erste zugelassene mRNA-Impfstoff. Ein völlig neues Impfprinzip. Es könnte die Wende in der globalen Coronavirus-Krise bringen. Doch einige wichtige Fragen sind noch offen. Hier gehts lang>>>

12.45 Uhr: Merkel-Ministerin für Maskenpflicht in Grundschulen

Grundschüler mussten an vielen Orten bislang keine Maske im Unterricht tragen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wäre allerdings dafür. Aus ihrer Sicht ist eine Maskenpflicht im Unterricht auch den Kindern in Grundschulen zuzumuten. „Auch wenn das Maskentragen über den Tag natürlich lästig ist.“

11.25 Uhr: Verwirrung um Impfdosen von BioNTech – wie viel wird Deutschland erhalten?

Wie die Bild aus Kreisen der EU-Kommission erfahren hat, sei der Vertrag mit BioNTech so gut wie abgeschlossen. Er sei „ausgehandelt und fertig“, lediglich der formale Beschluss müsse in dem College-Meeting, dem wöchentlichen Treffen der Kommissionsmitglieder, am Mittwoch noch erfolgen. Da könne jedoch nichts mehr dazwischenkommen, zitiert die Bild eine EU-Quelle.

Manfred Weber, Fraktionschef der EVP, sagte am Dienstag dem Fernsehsender Phoenix:. „Ich kann Entwarnung geben: Die Verträge werden in den nächsten Stunden unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse morgen rechtlich verankert werden.“

Demnach erhalte die EU 200 Millionen Impfdosen, mit einer Option auf 100 Millionen weitere. Damit sollen im Frühjahr und Sommer 150 Millionen Europäer geimpft werden, sagte EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese (CDU/ EVP).

Corona-Impfung: Wie viele Dosen von BioNTech wird Deutschland erhalten? Foto: Christoph Schmidt/dpa, DER WESTEN

Jens Spahn erklärte am Dienstag, Deutschland würden bis zu 100 Millionen Dosen des Serums zur Verfügung stehen. Karl Lauterbach sagte bei „Hart aber fair“, dass Deutschland etwa 25 Prozent der EU-Impfdosen erhalte, was was bei 200 Millionen Impfdosen rund 50 Millionen für Deutschland wären. Jeder Bürger braucht jedoch zwei Impfdosen, die nacheinander gespritzt werden müssen. Geht man von den Einwohnerzahlen in der EU aus, stünden Deutschland etwa 18,6 Prozent der Impfdosen zu.

Allerdings geht Lauterbach auch davon aus, dass weitere fünf Impfstoffe kurz vor der Zulassung sind. Laut dem Morning Briefing von Journalist Gabor Steingart ist darunter auch die Firme CureVac, an der sich der deutsche Staat im Sommer beteiligt hat. Die entscheidende Testphase 2b/3 habe nun begonnen. Rund 25.000 Probanden werden derzeit auf die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs getestet. Somit könnte Deutschland 2021 vermutlich auch Impfdosen von anderen Herstellern erhalten.

10.15 Uhr: Kein Vertrag mit BioNTech – Spahn erhöht bei Corona-Impfstoff Druck auf die EU

Jens Spahn (CDU) will erreichen, dass die EU so rasch wie möglich mit dem deutschen Forschungsunternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer einen Vertrag über die Lieferung von deren vielversprechendem Corona-Impfstoffkandidaten abschließt. Bislang gebe es mit den beiden Unternehmen nur einen Vorvertrag, räumte Spahn am Montagabend im „ZDF-heute-journal“ ein. Er wolle, dass die EU nun „in den nächsten Tagen“ einen Abschluss mit Biontech und Pfizer erziele.

„Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst“, betonte Spahn. Deshalb mache die Bundesregierung Druck bei der EU-Kommission, „dass der Vertrag jetzt zügig unterzeichnet wird“.

Aus EU-Kreisen hieß es am Montag, dass die Europäische Union trotz der positiven Mitteilung von Biontech und Pfizer an ihrem bisherigen Zeitplan für die Zulassung eines Corona-Impfstoffs festhalten wolle. Die europäische Arzneimittelbehörde Ema müsse noch weitere Tests vornehmen, eine Zulassung in Europa sei daher frühestens „Anfang kommenden Jahres“ realistisch.

Karl Lauterbach erklärte am Abend bei „Hart aber fair“ (ARD), dass Deutschland BioNTech mit 375 Millionen Euro für die Impfstoff-Forschung gefördert habe. Ein Vertrag auf EU-Ebene sei in Vorbereitung für 300 Millionen Dosen. Deutschland dürfte in etwa 25 Prozent davon erhalten, also etwa 75 Millionen Dosen, was dann für 37,5 Millionen Bundesbürgern ausreichen würde, denn jeder müsse sich innerhalb von drei Wochen zweimal impfen.

6.45 Uhr: Mehr Corona-Intensivpatienten als im Frühjahr

Seit Montag gibt es mehr Corona-Patienten auf deutschen Intensivpatienten als zum Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr. Am 18. April lag die Zahl bei 2.933 Intensivpatienten, mittlerweile sind es 3.026, von denen aktuell 1.699 invasiv beatmet werden müssen.

Mittlerweile müssen über 3000 Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen behandelt werden (Symbolbild). Foto: imago images / Westend61

Das KATAPULT Magazin veranschaulichte die Entwicklung mit diesen beiden Deutschlandkarten. In allen Bundesländern hat sich der Anteil der Corona-Patienten im Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 9. November stark erhöht, in manchen fast verdoppelt. Besonders ausgelastet sind die Kliniken in Sachsen mit einem Anteil von 15.9 Prozent sowie in Berlin mit 21.3 Prozent.

Die linke Karten haben wir vor 10 Tagen gepostet. Seitdem ist die Lage deutlich angespannter.

Die linke Karten haben wir vor 10 Tagen gepostet. Seitdem ist die Lage deutlich angespannter. Einige Kliniken sind bereits jetzt überlastet und müssen vereinzelt #Covid-19-Patienten in andere Kliniken bringen. Oft fehlt es an #Pflegepersonal, um die aufgestockten Betten...

6.35 Uhr: Das RKI meldet 15.332 neue Corona-Infektionen – genau auf Niveau der Vorwoche

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 15.332 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Insgesamt gibt es nun 687.200 registrierte Fälle in Deutschland. Zudem verstarben 154 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektionen. Die Gesamtzahl der Todesopfer in Deutschland liegt nun bei 11.506.

Damit liegt die Zahl der Neuinfektion fast exakt auf dem Niveau der Vorwoche. Am vergangenen Dienstag wurden 13.352 Fälle gemeldet, also 20 mehr. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 0,98 (Vortag: 1,01).

6.30 Uhr: Journalist kritisiert das RKI wegen niedrigen R-Werten

Der taz-Journalist Malte Kreutzfeldt kritisiert das Robert-Koch-Institut wegen den Angaben über den 7-Tage-R-Wert. Dieser lag in der vergangenen Woche teilweise unter 1, obwohl die Zahl der Neuinfektionen konstant zugenommen haben. Kreutzfeldt rechnete nach und entdeckte, dass der R-Wert vom RKI systematisch unterschätzt werde. Sein Ergebnis: „Die Werte von vor einer Woche sind inzwischen im Schnitt um 0,1 höher als ursprünglich gemeldet, die von vor zwei Wochen sogar um 0,15.“ Und weiter stellte er fest „Die vier R-Werte von unter 1, die letzte Woche gemeldet und oft als Zeichen für einen Rückgang der Infektionen gewertet wurden, waren nicht real. Die korrigierten Werte für diese Tage liegen inzwischen alle über 1, und sie dürften noch weiter steigen.“

Das ist relevant, weil R-Werte unter 1 auf eine Entspannung des Infektionsgeschehens hindeuten. Kreutzfeldt erklärt sich die Differenz mit der Überlastung von Praxen, Laboren und Ämtern. Das RKI habe das jedoch offenbar noch nicht einberechnet.