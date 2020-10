Coronavirus in Deutschland: Angela Merkel mit ernster Ansprache – DAS ist ihr Masterplan für den Winter

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Der Corona-Herbst ist da: Plötzlich steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland enorm an. Besonders in den Großstädten wie Berlin und Frankfurt spitzt sich die Lage zu. Das RKI meldet weit über 4000 neue Covid-19-Fälle täglich.

Wie wird die Politik auf die neue Coronavirus-Lage reagieren? Wird es neue Maßnahmen oder gar einen zweiten Lockdown geben? Alle Neuigkeiten gibt es hier im News-Ticker. Alle Coronavirus-Meldungen der vergangenen Tage findest Du hier.

Samstag, 10.10.2020

7.28 Uhr: Acht-Punkte-Plan zur Eindämmung von Corona

Am Freitag traf sich Angela Merkel mit den elf Bürgermeistern der größten deutschen Städte. Gemeinsam wurden Maßnahmen entwickelt, das Coronavirus einzudämmen. Es gehe darum, einen zweiten Lockdown zu verhindern, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) am Freitag in Leipzig nach der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass Kinder nicht mehr die Kitas und die Schulen besuchen können. Wir wollen alles dafür tun, dass wirtschaftliche Entwicklungen nicht gebremst werden.“

Dabei helfen soll ein Acht-Punkte-Plan. Auf Bitten der jeweiligen Stadt sollen Bundeswehr und Robert Koch-Institut künftig Experten in Corona-Hotspots schicken, wenn in sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert wurden. Spätestens wenn der Wert auf 50 Infektionen steigt, sollen die Städte umfangreichere Beschränkungen einführen. Dazu gehört etwa die Erweiterungen der Mundschutz-Pflicht auf den öffentlichen Raum, wenn dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann.

Genannt werden auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen und private Feiern.

Die Metropolen sollen laut Plan ihre Ordnungsämter so entlasten, dass sie die Beschränkungen kontrollieren können. Bund und Länder sollen kurzfristig darüber beraten, wie auch Bundespolizei und Länderpolizeien helfen können. Kommt der Anstieg der Infektionszahlen nicht spätestens nach zehn Tagen zum Stillstand, seien weitere Beschränkungsschritte unvermeidlich.

Die Stadt Leipzig stehe derzeit bei den Neuinfektionen gut da, betonte Jung. „Wie haben zwölf Infektionen pro 100 000 Einwohner. Das ist eine völlig entspannte Situation.“ Man handele nach einem festgelegten Verfahren, „aber unterschiedlich ausgeprägt, je nach regionaler Betroffenheit“, erläuterte Jung (SPD).

Freitag, 9.10.2020

14 Uhr: Angela Merkel mit ernster Ansprache – „Die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter dasteht“

Offenbar gab es viel Gesprächsbedarf zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Oberbürgermeistern der elf größten Städte in Deutschland. Eigentlich wollte sie um 14 Uhr vor die Presse treten, doch dann wurde es rund eine Stunde später.

Der wichtigste Beschluss: Experten des Robert Koch-Instituts und der Bundeswehr werden in die Corona-Hotspots geschickt. In Uni-Städten solle zudem Medizinstudenten zur Eindämmung der Pandemie eingesetzt werden.

Entscheidend sei, dass die Kontaktnachverfolgungen weiter sicher gestellt werden. Merkel hob Maßnahmen in München hervor, wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum. Dort habe man Erfolge gesehen.

Merkel wolle sich mit den Oberbürgermeistern in zwei Wochen wieder zusammenschalten. Erst in 14 Tagen, weil man eine gewisse Zeit braucht, um zu beobachten, inwiefern Maßnahmen erfolgreich greifen.

Merkel mahnte: „Jetzt sind die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht.“ Sie appellierte, nun geduldig zu sein. Die Menschen sollten sich fragen, was das Wichtigste sei, nämlich eine starke Wirtschaft und die Gesundheit der Familie. „Alles wird zurückkommen“, doch nun brauche es Achtsamkeit.

Aktuelle Corona-Hotspots in Deutschland.

13.50 Uhr: Merkel-Berater sieht Beginn der zweiten Corona-Welle in Deutschland

Lange wurde sie erwartet und vor ihr gewarnt, nun könnte sie da sein: die zweite Coronavirus-Welle in Deutschland. Kanzleramtschef Braun sagte im Frühstart von RTL/ntv, man sehe in einigen Großstädten nicht nur, dass der wichtige 50er-Grenzwert überschritten werde, sondern auch, dass die Zahlen sehr schnell anstiegen. „Das heißt, dass die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern möglicherweise an einigen Stellen nicht mehr funktioniert, und das ist der klassische Beginn einer zweiten Welle.“

Die Zahl der AKTIVEN #Coronavirus-Fälle in 🇩🇪 stieg gestern der RKI-Tagesstatistik zufolge um 2305 auf 33.271 ➡️ höchstes Niveau seit dem 26. April.



Veränderung gegenüber

- vorgestern: 7% 😳

- dem Dienstag der Vorwoche: +31% 😳

- dem Tiefststand vom 15. Juli: +615% 😳@welt pic.twitter.com/m40SWpHWZD — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 9, 2020

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin, einige Städte wie Berlin „stehen kurz davor, die Kontrolle zu verlieren“.

Berlins Regierender Oberbürgermeister Michael Müller sieht vor allem die 20- bis 40-Jährigen jetzt in der Verwantwortung. Sie sollten erkennen, dass es „nicht die Zeit des Feierns ist und die Zeit des unbedachten Zusammenkommens“. Auf diese Generation komme es nun an.

10:20 Uhr: Corona-Pressekonferenz in Berlin - Virologe Drosten attackiert „viele Irrlichter“

Bei einer Pressekonferenz in Berlin zu den steigenden Corona-Zahlen in deutschen Großstädten gab es Klartext von Virologe Christian Drosten. Er könne nicht verstehen, wieso über den ganzen Sommer hinweg öffentlich diskutiert wurde, ob die Erkrankung wirklich noch so gefährlich sei. Da seien „viele Irrlichter unterwegs momentan in der Öffentlichkeit“.

Der Direktor der Virologie der Charité in Berlin forderte die Medien dazu auf, die Quellen derjenigen zu hinterfragen, die so etwas behaupten. Es brauche eine „Qualitätskontrolle“ bei Wissenschaftlern, auf welcher Basis argumentiert werde, ob emotional oder auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Das sollte mehr hinterfragt werden.

Drosten sagte, dass es mittlerweile sehr klare Zahlen zur Infektionssterblichkeit gibt. Wenn man alle Infizierten betrachte, und nicht nur die registrierten Fälle, können man in Deutschland von einer Sterblichkeit „im Bereich von einem Prozent oder sogar etwas mehr“ ausgehen. Das wäre eine etwa 20-mal höhere Sterblichkeit als bei der Grippe.

Entscheidend bei Covid-19 sei das Alter, was auch eine Erklärung sei, wieso es in den jungen Gesellschaften in Afrika relativ wenige Todesfälle gibt.

Der Virologe appellierte an die Bevölkerung, im Alltag die „richtigen Entscheidungen“ zu treffen. „Das ist das, was uns retten wird vor einer schwierigen Situation“. Dafür brauche es eine gute Informiertheit.

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen des RKI

Am Freitag meldete das RKI 4516 neue registrierte Corona-Infektionen in Deutschland.

Am Vortag waren es 4048 Infektionen.

Seit zwei Tagen gibt es somit einen sprunghaften Anstieg der Infektionen mit jeweils über 4000 Fällen.

Derzeit werden 487 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon beatmet.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag am Donnerstag bei 1,17. Der 7-Tage-R-Wert sogar bei 1,22.

Auch Berlins Oberbürgermeister Michael Müller sieht die Situation mit Sorge: „Wir müssen schnell sein, um die Situation noch beherrschen zu können.“ Man habe es selbst in der Hand, wie die Virus-Lage sich weiterentwickeln werde.

Professor Dr. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité Berin, erklärte, dass es in der Hauptstadt ähnlich wie in Köln und Frankfurt seit etwa zwei Wochen eine neue Phase zu beobachten sei. Dies bestätigte auch der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Es sei „kein Berliner Problem“. Im Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt und Offenbach habe sich die Situation sehr kritisch entwickelt.

Die Aufnahmezahlen und die Anzahl der beatmeten Patienten steigen wieder. Professor Ulrich Frei, Vorstand der Krankenversorgung der Charité, warnte hier vor einem möglichen Problem. Momentan würde es zwar ausreichend viele freie Intensivbetten geben, aber es herrsche ein „absoluter Mangel an Intensivpflegekräften schon seit geraumer Zeit“. Auch Graf nannte die Verfügbarkeit von betriebsfähigen Intensivbetten, also jenen mit Pflegekräften, als Herausforderung.