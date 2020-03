Coronavirus: Schon 70 Tote in Deutschland! ++ Junge Menschen mehr gefährdet als gedacht ++ Mietern darf nicht gekündigt werden

70 Tote nach Coronavirus in Deutschland, mehr als 11.200 Tote weltweit

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Shutdown in vielen Ländern

Das Coronavirus hat seinen Platz auf der Welt gefunden und erobert ganze Landstriche. Dabei steigt die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland immer weiter. Derzeit sind es 70 (Stand Freitagabend). Mehr als 11.300 Menschen starben weltweit an den Folgen des Coronavirus.

Coronavirus in Deutschland: Hier alle Infos im Newsblog

In unserem News-Blog halten wir dich über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

________________________

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

>> Wie sieht die Lage im Krisengebiet NRW aus? Mehr dazu liest du HIER

>> Dieses simple Haushaltsmittel ist sogar besser als Desinfektionsmittel

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

________________________

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Samstag, 21. März

11.29 Uhr: Mietern soll während Corona-Krise nicht gekündigt werden

Mietern soll wegen Mietschulden in der Corona-Krise nicht gekündigt werden dürfen. Das sieht eine Gesetzesvorlage der Bundesministerien für Justiz, Inneres und Wirtschaft vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Gelten soll dies für Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2020. Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibe aber im Grundsatz bestehen.

10.41 Uhr: Impfstoff ab Herbst?

Der amtierende Chef des Tübinger Biotechunternehmens CureVac, Franz Werner Haas, hält bereits ab Herbst die Versorgung zehntausender Menschen mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus für möglich. Die entsprechenden Daten dafür sollten im dritten Quartal vorliegen, sagte Haas der neuen Ausgabe der „Wirtschaftswoche“. „Wenn die Daten gut sind und die Behörden ihr Okay geben, können wir noch dieses Jahr eine größere Studie starten.“

Zehntausende Menschen könnten den Impfstoff dann bereits erhalten, sagte Haas. „Wann der Impfstoff für die breite Masse verfügbar ist – ob noch dieses Jahr oder erst 2021 – hängt vom Ausgang der klinischen Studie und der Entscheidung der Zulassungsbehörden ab.“ In einer bereits bestehenden Anlage könnten „pro Jahr zwischen 200 und 400 Millionen Impfdosen“ gegen das Coronavirus produziert werden. Der erste Produktionsgang laufe bereits.

10.11 Uhr: Australien schließt Bondi Beach in Sydney

In Sydney ist der berühmte Bondi Beach geschlossen worden, nachdem sich dort trotz eines Verbots wegen der Corona-Krise zahlreiche Menschen getummelt hatten. „Wir machen das nicht, weil wir die “Spaßpolizei' sind„, sagte der Polizeiminister des australischen Bundesstaats New South Wales, David Elliott, auf einer Pressekonferenz am Samstag. „Was wir heute Morgen hier am Bondi Beach gesehen haben, war das verantwortungsloseste Verhalten von Personen, das wir bisher gesehen haben.“

Sollten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, könnten auch andere Strände geschlossen werden, warnte er. Die australischen Behörden haben Ansammlungen von mehr als 500 Menschen verboten.

09.34 Uhr: Erneut keine neuen Corona-Infektionen in China

Auch am dritten Tag in Folge seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Samstag kamen nach Angaben der Kommission sieben Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3255 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 81 008 Infizierte registriert, von denen sich bislang rund 71 740 wieder erholt haben.

China fürchtet jedoch eine zweite Welle von Infektionsfällen durch aus dem Ausland einreisende Chinesen. Die Gesamtzahl der Patienten, die sich in anderen Ländern angesteckt haben sollen, stieg am Samstag auf 269.

08.48 Uhr: Virologe mit düsterer Prognose: „Ihr seid nicht unbesiegbar“

Auf den Intensivstationen auch in Deutschland werden immer öfter junge mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt - und „das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt“, sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. „Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt.“

„Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben“, warnte der Mediziner. „Das soll wachrütteln, dass man sich an die Hygienevorschriften und Regelungen hält.“ Die Gefahr durch das neuartige Virus sei anfangs unterschätzt worden - von der Politik wie auch von der Wissenschaft, räumte der Mediziner ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appellierte an junge Menschen, sich während der Corona-Krise an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten. „Ich habe eine Botschaft für junge Leute“, hatte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf gesagt. „Ihr seid nicht unbesiegbar.“

Zwar bestehe für ältere Menschen die größte Gefahr, sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anzustecken und die Lungenkrankheit Covid-19 zu entwickeln. „Aber es geht nicht an den Jungen vorbei“, sagte Tedros. „Dieses Virus kann auch für euch einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt bedeuten, oder es kann euch töten.“ Alle Menschen müssten zusammenstehen, über Landesgrenzen und Generationen hinweg.

Freitag, 20. März

23.44 Uhr: Erstes Todesopfer aus Brandenburg

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch in Folge des Coronavirus gestorben. Der 81-Jährige sei in der Oberhavel Klinik in Hennigsdorf zuvor mit schwersten Vorerkrankungen eingeliefert worden, teilte der Landkreis Oberhavel am späten Freitagabend mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 70.

23.30 Uhr: Polizei in Brüssel überwacht Ausgangssperre mit Drohnen

Die Polizei in Brüssel überwacht die belgische Ausgangssperre mit Drohnen. Vor allem in Grünanlagen achte man darauf, dass Sportler und Spaziergänger die Vorschriften beachten und sich nicht zu nahe kommen, teilte die Polizei mit. Dreisprachige Durchsagen erinnern an die Regeln.

@zpz_polbru et @policefederale effectuent des surveillances avec drones et véhicules dans tous les espaces verts que compte notre territoire et diffusent un message audio trilingue pour rappeler à la population les nécessaires mesures de distanciation sociale.@CrisiscenterBE pic.twitter.com/kUzF7JbKLq — PolBru (@zpz_polbru) March 20, 2020

23.08 Uhr: Cannes öffnet Festivalpalast für Obdachlose

Nach der vorläufigen Absage des Filmfestivals von Cannes öffnet die Stadt den Festivalpalast für Obdachlose. Auf der Straße lebende Menschen sollen in dem Gebäude Unterschlupf und Schutz vor Corona finden, sagte Dominique Aude-Lasset von der Stadtverwaltung. Es gehe um ein „Symbol der Solidarität“.

22.38 Uhr: Bei PK! Trump verliert völlig die Nerven

US-Präsident Donald Trump will dieses Jahr wiedergewählt werden – doch die Coronavirus-Pandemie könnte ihm diese Aussicht verhageln. Jetzt hat er bei einer Pressekonferenz die Nerven verloren. Zunächst hatte er ein Malaria-Medikament als mögliches Mittel betitelt, was im Anschluss von Anthony Fauci, dem Direktor der Arzneimittelbehörde FDA, korrigiert werden musste.

Auf eine Nachfrage reagierte Trump mit irritierenden Floskeln: „Ich glaube, die Menschen werden überrascht sein. Das Medikament wird vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Ich habe ein gutes Gefühl.“ Eine weitere Nachfrage desselben Reporter hat Trump verärgert.

Der Reporter hatte gefragt, was Trump Amerikanern zu sagen habe, die aufgrund des Virus' Angst hätten. Der Präsident hatte ihn daraufhin einen „furchtbaren Reporter“ genannt und beklagt, die Frage sei böse und sende ein „sehr schlechtes Signal“. Trump hatte gemeint, er habe sehr oft Recht gehabt und zum Reporter gesagt, dieser solle sich schämen.

US-Präsident Donald Trump ist bei einer Pressekonferenz völlig ausgeflippt. Foto: imago images / ZUMA Wire

21.45 Uhr: Deutschland mit mehr Fällen als Iran

Erschreckende Entwicklung in Deutschland! Die Landesgesundheitsämter melden insgesamt 19.848 Fälle. Damit überholt die Bundesrepublik den Iran mit 19.644 Fällen.

21.35 Uhr: Neun Todesopfer in der Türkei

In der Türkei hat das Coronavirus bislang neun Menschen das Leben gekostet. Das hat Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitagabend mitgeteilt. Insgesamt seien 670 Menschen infiziert. Dabei hatte die Türkei erst in der vergangenen Woche offiziell den allerersten Fall.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020

21.24 Uhr: Erstes Todesopfer in Thüringen

In Thüringen ist erstmals ein Mensch an einer Corona-Infektion gestorben. In Jena starb ein 83 Jahre alter Mann, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte.

21.18 Uhr: Easyjet streicht fast alle Flüge

Easyjet streicht ab Dienstag fast alle Flüge. Der britische Billigflieger begründete seine Entscheidung mit den Ausgangssperren und massiven Reisebeschränkungen in vielen Ländern. Demnach werden bis Montag fast alle Kunden in ihre Heimat zurückgebracht. Ab Dienstag werde es dann nur noch eine sehr kleine Zahl von Verbindungen aus und nach Großbritannien sowie innerhalb des Landes geben.

21.15 Uhr: Italien verschärft Ausgangssperre noch weiter

Weil die bisherigen Maßnahmen die Zahl der Corona-Todesopfer nicht verringern konnten, weitet Italien seine Ausgangssperren aus. Gesundheitsminister Roberto Speranza hat am Freitag einen Erlass vorgestellt, nach dem Parks und Grünanlagen nicht mehr betreten werden dürfen und Sport in der Öffentlichkeit zu unterlassen ist. Die neue Verordnung gilt ab Samstag.

21.07 Uhr: Iran bittet USA um Aufhebung der Sanktionen

Der Iran bittet die USA angesichts der Virus-Krise um Aufhebung von Sanktionen. Präsident Hassan Rohani hat laut staatlichen Medien zufolge gesagt, dass das amerikanische Volk die Trump-Regierung zu diesem Schritt bewegen soll.

20.15 Uhr: Auch Berlin verschärft Einschränkungen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass es härtere Einschränkungen geben wird. Der Senat solle vorbereiten, dass es zu Restaurantschließungen komme, sagte er in der rbb-„Abendschau“.

Bislang müssen Lokale ab 18 Uhr schließen. Künftig solle es dann nur noch Abhol- und Lieferdienste geben. Auch Versammlungen unter 50 Menschen sollten untersagt werden, kündigte Müller an. Die Maßnahmen sollten in enger Abstimmung mit Brandenburg erfolgen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Foto: imago images / snapshot

20.10 Uhr: Bundeswehr leistet Nothilfe

Die Bundeswehr wird dem Kreis Heinsberg in NRW Notfallhilfe leisten. Zur Bewältigung der Lage dort stellen die Streitkräfte zwei Beatmungsgeräte und 8.000 Kittel zu Verfügung, erfuhr die dpa aus der Bundeswehr. Zudem werden 3.000 Atemschutzmasken sowie 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken geschickt.

20.08 Uhr: Bayern meldet acht Todesfälle

Schlimme Nachricht aus Bayern! Am Freitagabend hat das Gesundheitsministerium in München acht neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt hat der Freistaat damit 20 Todesopfer, neun von ihnen kommen aus einem Pflegeheim in Würzburg. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 68.

19.35 Uhr: Baden-Württemberg meldet sechs Todesfälle

Am Freitag sind in Baden-Württemberg sechs weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.

19.19 Uhr: Kretschmann warnt mit Ausgehsperre: „Samstag wird entscheidend!“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen zu Zurückhaltung aufgefordert und indirekt mit einer Ausgehsperre gedroht. Er am Freitag im SWR: „Reduzieren Sie Kontakte auf das absolute Minimum. Bleiben Sie möglichst zu Hause und halten Sie Abstand zu anderen. Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben und Empfehlungen.“ Ansonsten werde die Regierung zu drastischeren Maßnahmen greifen müssen. „Der morgige Samstag wird dafür entscheidend sein“, sagte Kretschmann.

18.58 Uhr: Stadt Braunschweig warnt vor Ersatz-Klopapier

Die Stadt Braunschweig hat davor gewarnt, statt Klopapier Taschentücher oder Küchenpapier für den WC-Gang zu nutzen. Im Gegensatz zu Klopapier löst sich dieses „nassfeste Papier“ nicht auf und kann so schnell zu Verstopfungen im Haus oder sogar im Abwassernetz führen.

Klopapier ist wegen Hamsterkäufen rar geworden. Doch als Ersatz dürfen nicht Taschentücher oder Küchenrollen verwendet werden! (Symbolfoto) Foto: imago images / Rene Traut

18.55 Uhr: Trump kündigt weitere Hilfe an

US-Präsident Donald Trump hat den Amerikanern weitere direkte Hilfszahlungen in Aussicht gestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu stemmen. Sollte der erste Scheck von rund 1000 US-Dollar für jeden US-Steuerzahler nicht ausreichen, werde es weitere Runden geben, versprach Trump am Freitag im Weißen Haus. „Wir sprechen über viel mehr als das“, sagte er vor Journalisten.

18.30 Uhr: Johnson ordnet Lockdown in Großbritannien an

Der britische Premier Boris Johnson hat angeordnet, ab Mitternacht alle Clubs, Pubs, Kinos, Fitnessstudios und Restaurants komplett zu schließen. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus' verlangsamt werden. In Großbritannien sind bislang 167 Menschen der tückischen Krankheit zum Opfer gefallen.

Der britische Premier Boris Johnson hat ein Lockdown für ganz Großbritannien angeordnet. (Archivfoto) Foto: imago images / ZUMA Wire

18.27 Uhr: VW will Medizintechnik produzieren!

Der weltgrößte Autobauer Volkswagen will Hersteller von Medizintechnik mit dem Bau und der Zulieferung eigener Teile unterstützen. „Medizinisches Equipment ist natürlich neu für uns“, sagte ein Sprecher am Freitag. „Aber sobald wir die Anforderungen kennen und die entsprechende Blaupause erhalten, können wir starten.“ Es gehe um Komponenten, die sich mit 3D-Druckern aus der Kunststoffteile- oder Prototypenfertigung herstellen ließen.

18.17 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in NRW

In NRW hat es zwei weitere Todesfälle gegeben. Eine 88-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus Neuss ist am Freitag gestorben. Das hat der Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt. Auch in Solingen ist ein 84-Jähriger in der Lungenfachklinik Bethanien verstorben. Er hatte laut Klinik eine schwere Lungenvorerkrankung.

17.24 Uhr: „schauinsland-reisen“ sagt Reisen ab

Der Reiseanbieter „schauinsland-reisen“ sagt alle Reisen bis einschließlich 23. April 2020 ab.

16.45 Uhr: 380 Tote innerhalb 24 Stunden in Italien

In der Lombardei sind binnen 24 Stunden rund 380 weitere Menschen an COVID-19 gestorben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Lombardei ist in Italien am stärksten von der Pandemie betroffen. Insgesamt sind in der norditalienischen Region etwa 2550 Menschen der Krankheit erlegen.

16.26 Uhr: Auch Hamburg verschärft Beschränkungen

Hamburg erlässt weiterreichende Beschränkungen. Alle Restaurants werden geschlossen und Ansammlungen von mehr als sechs Personen sind untersagt, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mitteilte. Ausnahmen gelten demnach für Lieferdienste sowie für Familien oder Gruppen von Berufstätigen.

16.16 Uhr: Zahl der Infizierten in Spanien steigt immer weiter

Schreckliche Entwicklung in Spanien! Dort ist die Zahl der Infizierten auf knapp 20.000 gestiegen. Dort sind bereits über 1000 Menschen gestorben. Die Region Madrid hat angekündigt, das Messegelände Ifema in ein provisorisches Krankenhaus mit 5500 Betten umzufunktionieren. Dort könnten auch Intensivpatienten betreut werden.

16.10 Uhr: Vier weitere Todesfälle aus Heinsberg

Der Kreis Heinsberg hat vier weitere Todesfälle zu beklagen. Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 68 Jahren sowie ein 95-jähriger Mann sind an einer Lungenentzündung gestorben. Der Kreis teilt mit: „Wie auch bei den vorherigen Fällen, waren alle vier Patienten aus dem Kreis Heinsberg gesundheitlich vorbelastet. Insgesamt verstarben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bislang 13 Personen aus dem Kreis Heinsberg.“ Insgesamt sind in Deutschland damit 51 Personen verstorben.

15.54 Uhr: Auch Hessen schließt Restaurants und Gaststätten

Auch Hessen schließt alle Restaurants und Gaststätten. Ab Samstag dürfen sich zudem nur noch maximal fünf statt bisher höchstens 100 Menschen an öffentlichen Orten versammeln. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): „Die Ausgangssperre ist eine der letzten Maßnahmen, die man treffen kann.“

15.43 Uhr: Polizei soll Norderney von Touristen räumen

Zusätzliche Polizeibeamte sollen die Inselpolizei auf Norderney bei der Räumung von Touristen unterstützen. Eine Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich schreibt vor, dass Gäste bis Sonntag abreisen müssen. Eine Polizeisprecherin: „Wir haben derzeit deutliche Hinweise darauf, dass sich einige Besucher nicht an diese Verfügung halten wollen, beziehungsweise dass einige Vermieter sich darüber hinwegsetzen könnten.“ Aktuell sollen sich noch rund 2000 Touristen auf der Insel befinden.

15.37 Uhr: Hessen holt Pflegekräfte von den Philippinen

Pflegekräfte von den Philippinen sollen Deutschland bei der Versorgung von Patienten helfen. Nach Angaben der Hessischen Krankenhausgesellschaft ist ein „Rekrutierungsflug“ für Intensivpersonal geplant. Christian Höftberger, Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft: „Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir noch 75 philippinische Pflegekräfte nach Hessen bringen können.“

15.16 Uhr: Sachsen droht mit Knast

Sachsen will mit Strafen gegen Menschenansammlungen vorgehen. Verstöße gegen Vorgaben der Behörden sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden können, teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in einem Videobriefing mit. Grundlage sei das Infektionsschutzgesetz.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (Archivfoto) Foto: imago images / photothek

15.00 Uhr: Lauterbach fordert Ausgangssperre in ganz Deutschland

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert für bundesweite Ausgangsbeschränkungen. Zu „Bild“ hat er gesagt: „Angesichts der aktuellen Entwicklung kann ich als Epidemologe und Arzt nur den Vorstoß aus Bayern für Ausgangsbeschränkungen begrüßen. Das ist ein Schritt, dem alle Bundesländer folgen sollten.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Bundestag. (Archivfoto) Foto: imago images / Metodi Popow

14.55 Uhr: Niedersachsen schließt Restaurants und Cafes

Niedersachsen schließt ab Samstagabend alle Restaurants und Cafés. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an. Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll allerdings weiter möglich bleiben.

14.50 Uhr: Rheinland-Pfalz verbietet Versammlungen ab sechs Personen

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnete am Freitag die Schließung von Gaststätten an und untersagte Versammlungen von mehr als fünf Menschen.

14.45 Uhr: Baden-Württemberg: Maximal drei Personen gleichzeitig in der Öffentlichkeit

Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.

13.10 Uhr. Corona-Angriff auf Tankstellen-Angestellte! Täter mit widerwärtiger Aktion

In Salzgitter kam es zu einer widerlichen Attacke auf eine Tankstellen-Mitarbeiterin. Alle Infos dazu bei unseren Kollegen von news38 >>>

12.41 Uhr: Bayern verschärft die Ausgangsregeln

Bayern verschärft seine Ausgangsregeln für die nächsten zwei Wochen. Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Freitag weitere Einschränkungen an. Sämtliche Gastronomien werden geschlossen, es gilt ein Besuchsverbot in Seniorenheimen und Krankenhäusern, außer bei Geburten, Elternbesuchen von Kindern und bei Todesfällen.

Das ist weiter erlaubt: „Jeder kann und soll zur Arbeit gehen“, sagte Söder. Einkaufen gehen können die Menschen auch nach wie vor. Auch der Weg zum Arzt soll weiter möglich sein, Logopädie und Ergotherapie-Praxen werden aber geschlossen. Physiotherapie ist nur im Notfall möglich.

Sport und Spazieren gehen ist möglich. Aber: Nur allein oder mit Familie.

Wer sich nicht an die Sperre hält, dem droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro.

11.24 Uhr: RKI-Präsident: „Ganz viele Menschen werden ...“

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), sagte in der täglichen Pressekonferenz: „Wir können diese Epidemie nur verlangsamen, wenn wir uns an die Spielregeln halten.“ Jeder solle den Anweisungen der Politik folgen.

Auf die Frage, warum es in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten so wenige Todesfälle habe, sagte Wieler: „

„Ganz viele Menschen werden diese Krankheit ganz easy überstehen.“ Deutschland stehe immer noch am Anfang einer Epidemie. Viele Menschen werden noch schwer erkranken, aber: „Ganz viele Menschen werden diese Krankheit ganz easy überstehen“

10 Uhr: Reisewarnung bis Ende April

Die von der Bundesregierung ausgegebene Reisewarnung gilt bis Ende April. „Unsere Warnung vor touristischen Auslandsreisen gilt vorerst bis Ende April. Sie umfasst also auch die Osterferien. Das ist für viele schmerzlich, aber absolut notwendig. Bleiben Sie zu Hause! Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen!“, schreibt Außenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter.

9.12 Uhr: Netflix drosselt Qualität

Weil etliche Menschen zu Hause sitzen und Streamingdienste nutzen, wird Netflix seine Datenmengen für 30 Tage drosseln. Dadurch sollen die Netze entlastet werden. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit „guter Qualität“ bekommen, versicherte die US-Firma. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Netflix durch den Schritt aber 25 Prozent weniger Datenverkehr verursachen.

In Europa gibt es insgesamt die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit und Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze verstopfen können. Internet-Anbieter versicherten bisher, dass sie den Anstieg schultern können.

7.28 Uhr: Kalifornien mit Ausgangssperre – was bedeutet das?

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Ausgangssperre für knapp 40 Millionen Menschen verhängt. Kalifornien ist damit der erste Staat in den USA, der eine derart weitreichende Auflage erlässt. Notwendige Regierungsstellen, Einrichtungen wie Banken und wesentliche Geschäfte, darunter Lebensmittelläden und Apotheken, sollen aber geöffnet bleiben. Kalifornier können aber noch Spazieren gehen, Joggen oder Radfahren, allerdings müssen sie dabei voneinander Abstand halten.

6.40 Uhr: Ärztepräsident: Können nicht lange so weiter machen

Die Beschränkungen im Alltag der Menschen müssen nach Ansicht des Ärztepräsidenten Klaus Reinhardt schon jetzt klar befristet werden. „Ich glaube nicht, dass wir das, was wir jetzt tun, monatelang fortführen können“, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Ängste und Sorgen würden die Menschen psychisch überfordern“, warnte der Chef der Bundesärztekammer.

Reinhardt forderte, schon jetzt an einem Ausstiegsszenario zu arbeiten. „Wir müssen uns Gedanken machen für den Tag X, wenn die jetzigen Maßnahmen wie Schulschließungen beendet werden.“ Menschen über 65 Jahren und andere Risikogruppen wie chronisch Kranke müssten sich darauf vorbereiten, dass die Einschränkungen danach für sie noch länger gelten.

Donnerstag, 19. März

23.25 Uhr: Zweiter Todesfall in Hessen

Der Kreis Offenbach hat den zweiten Todesfall in Hessen gemeldet. Bei der Toten handelt es sich um eine 89 Jahre alte Frau aus Mainhausen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht. „Sowohl die Infektionskette als auch die Kontaktpersonen der Verstorbenen konnten nachvollzogen werden“, heißt es dort weiter. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 45.

22.45 Uhr: Zahl der Todesfälle in der Türkei steigt auf vier

In der Türkei ist die Zahl der gestorbenen Patienten auf vier gestiegen. Insgesamt seien nun 359 Personen mit dem Virus infiziert, teilt das Gesundheitsministerium mit.

22.35 Uhr: Rumänien droht bei Verletzung von Corona-Auflagen mit Knast

Rumänien reagiert knallhart bei Verletzung der Coronavirus-Auflagen: Die Regierung hat am Donnerstag ein Erlass veröffentlicht, das Haftstrafen vorsieht, wenn infizierte Menschen die Quarantäne eigenwillig verlassen oder gegen behördliche Anordnungen verstoßen!

Bei einer einfachen Missachtung drohen bereits bis zu drei Jahren Haft. Sollte sich nachweislich eine Person durch jemand anderes anstecken, der gegen Auflagen verstoßen hatte, drohen sogar fünf Jahre Knast. Der Hammer: Sollte jemand durch eine mutwillige Ansteckung in Folge des Coronavirus sterben, drohen sogar 15 Jahre Haft!

Regierungschef Ludovic Orban (56): „Wir können es nicht hinnehmen, wenn unverantwortliche Menschen einfach frei herumlaufen und damit andere krank machen.“

Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban. (Archivfoto) Foto: imago images / Xinhua

22.04 Uhr: Home-Office in Österreich jetzt Pflicht

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) legt mit einer weiteren Maßnahme nach: Ab Freitag ist Home-Office Pflicht, sofern es möglich ist. Österreichischen Medienberichten zufolge heißt es in einer entsprechenden Verordnung, Arbeitsstätten dürften „lediglich dann betreten werden, wenn die berufliche Tätigkeit nicht auch außerhalb der Arbeitsstätte durchgeführt werden kann“.

22.00 Uhr: Saudi-Arabien sperrt Mekka und Medina für Gläubige

Saudi-Arabien setzt Reisen in die heiligen Städte Mekka und Medina vorerst aus, auch Gebete werden dort ausgesetzt. Zu groß ist die Furcht im Königreich, dass sich das Coronavirus von dort aus ausbreitet.

Mekka gilt als heiligste Stadt im Islam. Gebetet wird dort vorerst nicht mehr öffentlich. (Archivfoto) Foto: imago images / Arabian Eye

21.45 Uhr: Freiburg erlässt Ausgangssperre

Die Stadt Freiburg erlässt ein Betretungsverbot für öffentliche Orte. Das Verbot soll vom 21. März bis 3. April gelten, wie die Stadt mitteilte. Anlass sei die Lage der angrenzenden Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört.

Das Betretungsverbot bedeutet konkret, dass öffentliche Orte nicht mehr betreten werden dürfen. Das Haus oder die Wohnung soll nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das nur allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten. Von allen anderen Personen sei ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Die Beschränkungen würden für zwei Wochen gelten.

Oberbürgermeister Martin Horn: „Uns ist bewusst, dass diese schwerwiegende Entscheidung deutliche Einschränkungen auf das Leben haben wird. Aber nach dem heutigen Stand muss der Schutz der Bevölkerung vor allen anderen Erwägungen Vorrang haben.“

21.02 Uhr: USA ruft höchste Reisewarnung aus

Die USA raten ihren Bürgern dringend von Auslandsreisen ab. Das US-Außenministerium hat die höchste Reisewarnstufe für die gesamte Welt ausgerufen. Ein nahezu einmaliger Vorgang. Im Ausland befindliche US-Bürger sollen umgehend in die USA zurückzukehren. Ansonsten drohe ihnen, auf unbestimmte Zeit nicht in die USA zurückkehren zu können, erklärte das Ministerium.

20.55 Uhr: Filmfestival von Cannes muss verlegt werden

Das weltberühmte Filmfestival von Cannes wird nicht wie geplant im Mai stattfinden. Es werden nun verschiedene Optionen geprüft – möglich ist etwa eine Verlegung auf Ende Juni oder Anfang Juli.

20.33 Uhr: München: Polizisten werden auf Spielplatz absichtlich angehustet

Was für ein Irrsinn! In München haben am Mittwoch drei junge Männer (22, 21, 20) auf einem Spielplatz Fußball gespielt. Polizisten hatten sie aufgefordert, wegen der Coronavirus-Pandemie nachhause zu gehen. Statt Folge zu leisten, hat das Trio mit Unverständnis reagiert und die Beamten absichtlich angehustet! Alle drei haben einen Platzverweis erhalten und eine Anzeige kassiert.

20.03 Uhr: „Focus Online“: Corona-Infektionen in Deutschland steigen stärker als in Italien

Seit Mittwoch steigt die Zahl der Infizierten in Deutschland laut „Focus Online“ schneller an als in Italien zum Vergleichszeitraum. Vergleiche man den täglichen Anstieg der Neuinfektionen in Italien mit denen in Deutschland beide ab dem Tag, ab dem es mehr als 200 infizierte Menschen im Land gab, sehe man, dass die Kurve in Deutschland seit Mittwoch deutlich steiler ansteige als in Italien.

Am Mittwoch, an Tag 16 der Epidemie in Deutschland, hat Deutschland 12.327 Infizierte zu verzeichnen gehabt. In Italien waren es an Tag 16 „nur“ 10.149. Bis Tag 15 sei Deutschland Italien im Vergleich immer einen Schritt voraus gewesen. Seit Mittwoch nicht mehr.

19.44 Uhr: Zahl der Toten steigt in Frankreich massiv

Frankreich meldet erneut einen starken Anstieg der Zahl der Coronavirus-Toten. 108 weitere Menschen seien an der Erkrankung gestorben, erklärten die Gesundheitsbehörden. Die Gesamtzahl der Toten erhöht sich damit auf 372.

19.00 Uhr: Kanzlerin und Ministerpräsidenten beraten über Ausgangssperren

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen laut „SWR“ an diesem Sonntag über Ausgangssperren beraten. Mehrere Regierungschefs hatten bereits am Donnerstag mit Ausgangssperren gedroht. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): „Es hängt von der Bevölkerung ab, ob wir schärfere Maßnahmen ergreifen müssen.“ Hintergrund ist, dass viele Bundesbürger den Aufrufen, Abstand zu Mitmenschen zu halten, nicht nachkommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Nation gesprochen. Foto: Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

>> HIER GEHT ES ZUM WORTLAUT DER HISTORISCHEN MERKEL-REDE!

18.19 Uhr: Italien hat mehr Tote als China!

Italien hat mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Bisher seien 3405 Menschen gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit.

17.54 Uhr: Trump denkt über Kreuzfahrtschiffe als Hospitäler nach

US-Präsident Donald Trump erwägt den Einsatz von Kreuzfahrtschiffen als schwimmende Hospitäler. Dies sei eine Möglichkeit, wenn über die Krankenhaus-Schiffe des Militärs hinaus weitere Betten benötigt würden, sagte er.

17.47 Uhr: WHO zieht Warnung vor Ibuprofen zurück

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Warnung vor der Einnahme des Schmerzmittels Ibuprofen bei Verdacht auf eine Corona-Infektion zurückgenommen. Die WHO-Experten hatten Studien und Ärzte konsultiert und seien zu dem Schluss gekommen, dass es über die bekannten Nebenwirkungen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen hinaus keine Hinweise auf negative Ibuprofen-Konsequenzen gebe. „Auf der Basis der heute vorhandenen Informationen rät die WHO nicht von der Einnahme von Ibuprofen ab“, teilte die WHO mit.

17.41 Uhr: Zahl der Toten in England jetzt 128

Die Zahl der Toten durch das Coronavirus in England ist auf 128 gestiegen. Das Alter der Opfer bewege sich zwischen 47 und 96 Jahren, alle seien gesundheitlich vorbelastet gewesen, teilt die Gesundheitsbehörde mit.

17.22 Uhr: Mediziner fordern: Zusätzliche Maßnahmen nötig!

Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie hat verschiedene Modelle zur Ausbreitung des Coronavirus durchgerechnet, dazu eine Stellungnahme veröffentlicht. Fazit: „Die Szenarien zeigen, dass zusätzliche Maßnahmen innerhalb der nächsten zwei Wochen eingeführt werden müssten, um die Kapazitäten der Intensivstationen nicht zu überschreiten. Auch ist damit zu rechnen, dass diese Einschnitte über die nächsten Monate aufrechterhalten werden müssen, um zu einer völligen Eindämmung der Infektionsausbreitung zu führen.“ Im Klartext könnte das bedeuten: Ausgangssperre!

Eine wichtige Stellungnahme von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. https://t.co/06ZBu7W5Cd — Christian Drosten (@c_drosten) March 19, 2020

17.06 Uhr: Bayern und Thüringen verschieben Abschlussprüfungen

Bayern und Thüringen verschieben Abschlussprüfungen. In Bayern wurde schon das Abitur verschoben, jetzt auch die Abschlussprüfungen an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen, so das Kultusministerium in München. In Thüringen werden jetzt auch die Abitur-Prüfungen verschoben. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, so das Thüringer Bildungsministerium.

16.52 Uhr: „Bild“: Bundeswehr bereitet sich auf langen Einsatz vor

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich laut „Bild“ mit einem Tagesbefehl an die Soldaten gewandt. Er soll Mut machen, die Truppe auf den Kampf gegen das Coronavirus einschwören. Was die Ministerin deutlich macht: Der Corona-Kampf wird lang!

16.46 Uhr: Tesla-Boss Elon Musk prüft Produktion von Beatmungsgeräten

Elon Musk, der CEO von SpaceX und Tesla, hat auf Twitter angeboten, Beatmungsgeräte für Patienten herzustellen, falls nötig. Musk: „Wir werden Beatmungsgeräte herstellen, wenn es einen Mangel gibt.“ Und weiter: „Tesla stellt Autos mit hochmodernen hvac-Systemen her. SpaceX stellt Raumschiffe mit Lebenserhaltungssystemen her. Beatmungsgeräte sind nicht kompliziert, aber nicht sofort produzierbar.“

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

16.07 Uhr: Riesen-Schock in Monaco!

Der Palast von Monaco steht unter Schock! >> ALLE HINTERGRÜNDE HIER

15.51 Uhr: Bundesregierung rechnet mit 2,35 Millionen Kurzarbeitern

Die Bundesregierung rechnet mit rund 2,35 Millionen Beschäftigten, die aus konjunkturellen oder saisonalen Gründen Kurzarbeitergeld beziehen werden. Dies geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor. Die Kosten für die Bundesagentur für Arbeit werden auf über zehn Milliarden Euro beziffert.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). (Archivfoto) Foto: imago images / Christian Spicker

15.48 Uhr: Drei weitere Tote aus Baden-Württemberg

Die Todesnachrichten aus Deutschland reißen nicht ab. In Baden-Württemberg sind drei weitere infizierte Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Laut Gesundheitsministerium in Stuttgart handelt es sich bei den Opfern um einen über 80 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Sigmaringen, eine über 90-Jährige aus dem Kreis Esslingen und einen ebenfalls über 90 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Emmendingen, der bereits vorerkrankt gewesen war.

15.38 Uhr: Erster Todesfall in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist der erste Todesfall eingetreten. Eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, so das das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit.

15.22 Uhr: Sechs neue Tote in Bayern

Die Zahl der Toten in Deutschland ist auf 37 gestiegen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstag mitgeteilt hat, sind sechs weitere Menschen nach Coronavirus-Infektionen gestorben. Allein in Bayern gibt es damit 13 Todesfälle.

Bei den Toten handelt es sich laut Sprecher um eine 69-Jährige aus dem Landkreis Oberallgäu, eine 86-Jährige aus dem Landkreis Traunstein, einen 80-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, einen 99-Jährigen aus Würzburg sowie eine 80-Jährige und einen 87-Jährigen aus dem Landkreis Freising.

14.19 Uhr: Alle 16 Minuten ein Toter in einer Region

In Madrid und der dazugehörigen Region ist am Montag im Schnitt jede Viertelstunde ein Mensch an den Folgen des Coronavirus gestorben. In der besonders heftig von der Coronakrise betroffenen Region rund um die spanische Hauptstadt Madrid starben binnen 24 Stunden 88 Menschen, rechnete die Zeitung „El País“.

767 Patienten sind mittlerweile im ganzen Land an Covid-19 gestorben. Ein Szenario, das uns auch drohen könnte, wenn Menschen die Vorgaben von Politik und Virologen nicht beachten.

11.40 Uhr: Spitzen-Politiker Cem Özdemir positiv getestet

Grünen-Politiker Cem Özdemir ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Auch ich bin vom Coronavirus betroffen. Mit geht es gut & um mich muss sich niemand sorgen. Bleibe weiter daheim in #Quarantäne & folge den Anweisungen der Behörden. Sorgt Euch um die, die es härter treffen kann & macht unbedingt mit bei #wirbleibenzuhause!“, schreibt der ehemalige Grünen-Chef auf Twitter.

8.30 Uhr: Drei Tote in NRW

Der Kreis Heinsberg meldet drei neue Todesfälle durch das Coronavirus. Mehr dazu in unserem NRW Newsblog >>>

(ms, ak, mg, jg)

Du hast Corona-Symptome? Das musst du jetzt tun

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Du hast Sorge, dass du betroffen bist? Dann solltest du dir drei Fragen stellen und erst dann weitere Maßnahmen ergreifen. Welche das sind, erfährst du hier >>>

>>> Hier alle Informationen zu den bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus <<<