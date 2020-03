Coronavirus: „Langsam unerträglich“ – emotionaler Hilferuf ++ Merkel warnt: „Größte Herausforderung seit Zweitem Weltkrieg!“

28 Tote nach Coronavirus in Deutschland, mehr als 8700 Tote weltweit

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Shutdown in vielen Ländern

Weltweit breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen ist in Deutschland auf 28 (Stand Mittwoch, 23 Uhr) gestiegen. Mehr als 8700 Menschen starben weltweit an den Folgen des Coronavirus.

Coronavirus in Deutschland: Hier alle Infos im Newsblog

In unserem News-Blog halten wir dich über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

________________________

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

>> Wie sieht die Lage im Krisengebiet NRW aus? Mehr dazu liest du HIER

>> Dieses simple Haushaltsmittel ist sogar besser als Desinfektionsmittel

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

________________________

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Donnerstag, 19. März

8.30 Uhr: Drei Tote in NRW

Der Kreis Heinsberg meldet drei neue Todesfälle durch das Coronavirus. Mehr dazu in unserem NRW Newsblog >>>

8.18 Uhr: Australien macht Grenzen zu – Lufthansa streicht Flüge

Australien hat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus seine Grenzen geschlossen.

Außerdem hat die Lufthansa sein Flugprogramm noch weiter zusammengestrichen. Bis 19. April fänden nur noch rund fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt, rund 700 von 763 Flugzeugen des Konzerns blieben vorläufig am Boden.

6.45 Uhr: „Langsam unerträglich“: Deutsche Urlauber mit Hilferuf aus dem Ausland

Etliche Deutsche stecken in den Ländern dieser Welt fest und können nicht in die Heimat zurück. Die Rückholaktion dafür hat inzwischen begonnen, weil Flüge nach Europa gestrichen wurden – so auch in Panama.

Dort steckt die Augsburger Krankenschwester Julia März fest. Sie wollte zusammen mit einer Freundin nach einer zweiwöchigen Rundreise am Sonntagabend zurück nach Deutschland fliegen, wie die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Die Fluggesellschaft habe ihnen nur Gutscheine angeboten, und auch die deutsche Botschaft - bei der viele Landsleute Rat gesucht hätten - habe keine Lösung gehabt. Niemand könne sagen, ob die Rückholaktion auch in Panama stattfinden werde.

So steckten die Freundinnen aus Bayern nun mit anderen Europäern in einem Hostel in Panama-Stadt fest. Sie dürften ihre Zimmer nur für Mahlzeiten verlassen. „Es ist quasi ein Gefängnis“, sagte März. Andere Gestrandete weinten und verzweifelten, schilderte sie. „Die Situation wird langsam unerträglich.“ Die beiden wollen nun versuchen, über Kuba nach Hause zu kommen.

00.45 Uhr: EZB legt 750-Milliarden-Euro-Notfallprogramm auf

Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit Anleihenkäufen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kämpfen. Das Notfallprogramm habe einen Umfang von 750 Milliarden Euro und solle bis Ende 2020 laufen, teilte die Notenbank am Mittwochabend in Frankfurt mit.

00.21 Uhr: Todesfälle in der Karibik nehmen zu

In der Karibik nehmen die Todesfälle zu. Sowohl Jamaika als auch Kuba und Costa Rica haben jeweils den ersten Todesfall infolge des Coronavirus' gemeldet. Auch in der Dominikanischen Republik hat es einen zweiten Todesfall gegeben. In der Karibik und auch in Lateinamerika ist der Virus später angekommen als in Europa und in den USA.

Mittwoch, 18. März

22.33 Uhr: Tirol komplett unter Quarantäne

In Österreich wurde das Bundesland Tirol komplett unter Quarantäne gestellt. Laut Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) werden ab Mitternacht alle 279 Gemeinden abgeriegelt. Platter: „Das Virus breitet sich stetig aus. Es ist daher laut unseren Experten erforderlich, dass wir weitere Einschränkungen vornehmen. Wir erlassen eine Quarantäneverordnung für alle 279 Tiroler Gemeinden.“

21.45 Uhr: Portugal verhängt Ausnahmezustand

Das Parlament in Portugal hat die Ausrufung des Ausnahmezustandes gebilligt. Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimme. Nach der Billigung durch das Parlament wollte Staatspräsident Antonio Rebelo de Sousa den Ausnahmezustand noch am Abend verhängen. Die Regierung in Lissabon wird die Rechte der Bürger, der Medien, der Unternehmen und der Organisationen deutlich einschränken können. Der sozialistische Ministerpräsident António Costa versicherte, die Demokratie werde „nicht außer Kraft gesetzt“. Man werde nun aber die Krise viel leichter bekämpfen können.

21.01 Uhr: Zahl der Toten steigt auch in Spanien

Die Zahl der Infektionen ist in Spanien um etwa 2000 auf 13.716 gestiegen. Die Zahl der Toten ist von 525 auf 598 gestiegen.

20.39 Uhr: So reagiert das Netz auf Merkels Ansprache

Kanzlerin Merkel hat sich in einer Fernsehansprache an das Volk gewandt. Sie appellierte an die Vernunft und den Verstand der deutschen Bürger. Die Reaktionen sind eindeutig. Hier mehr dazu>>>

20.00 Uhr: Zahl der Toten steigt auch in Frankreich rasant

In Frankreich ist die Zahl der Toten um 89 auf 264 gestiegen. Das ist eine Zunahme von fast 51 Prozent und eine viel stärkere als zuletzt. Auch die Infektionen sind massiv gestiegen. Die Zahl der positiv getesteten Menschen liege bei 9134, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Mittwochabend. Innerhalb von 24 Stunden ist das ein Anstieg um mehr als 1400.

19.30 Uhr: Auswärtiges Amt holt Urlauber zurück – „Größte Rückholaktion aller Zeiten“

Im Laufe des Tages sollten 30 Maschinen in der Luft sein, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch. Am Nachmittag landete in München der erste von der Bundesregierung gecharterte Flieger mit 153 in Tunesien gestrandeten Deutschen. 4000 weitere Touristen sollten am Abend allein aus Ägypten zurückfliegen. Auf Twitter sprach das Auswärtige Amt von der „größten Rückholaktion aller Zeiten“.

"Unser Ziel: deutsche Staatsbürger so schnell wie möglich zurückzuholen." Unser Krisenbeauftragter Frank Hartmann erklärt im @derspiegel Spiegel-Interview, wie die größte Rückholaktion aller Zeiten abläuft. https://t.co/RoE7kC6rek @AA_sicherreisen pic.twitter.com/Kmyqy5FISx — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 18, 2020

19.29 Uhr: Merkel: „Wirksamstes Mittel sind wir selbst!“

In ihrer Ansprache an das Volk hat Kanzlerin Merkel an die Bevölkerung appelliert, mitzuhelfen, das Coronavirus einzudämmen. Alle staatlichen Maßnahmen würden ins Leere gehen, „wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst“, sagte die Kanzlerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Nation gesprochen. Foto: Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

>> HIER GEHT ES ZUM WORTLAUT DER HISTORISCHEN MERKEL-REDE!

19.25 Uhr: Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

Deutschland weitet die bereits an fünf Landesgrenzen geltenden Einreisebeschränkungen auch auf Flüge und den Schiffsverkehr aus. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, dürfen auch EU-Bürger künftig nicht mehr per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland reisen. Wer aus einem EU-Staat kommt, darf aber noch auf einem deutschen Flughafen landen, wenn er von dort aus weiter in sein Heimatland reist.

18.30 Uhr: Merkel: „Größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg!“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch an die Disziplin der Bürger appelliert. „Die Lage ist ernst, und sie ist offen. Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.“ Und weiter: „Halten Sie sich an die Regeln. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.“ Damit hält sie eine bundesweite Ausgangssperre für möglich.

Zugleich versuchte sie, Sorgen vor Versorgungsengpässen zu zerstreuen. „Alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt.“

Merkel warnte vor unnötigem Hamstern: „Vorratshaltung ist sinnvoll, war es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.“ In dem Zusammenhang dankte sie den Beschäftigten in den Supermärkten für ihr Arbeit, gerade in der jetzigen Krisensituation.

18.28 Uhr: Nächstes Todesopfer in Deutschland

In Baden-Württemberg ist ein weiterer Mensch gestorben. Das Gesundheitsministerium teilte in Stuttgart den Tod eines über 80-jährigen, stationär behandelten Patienten aus dem Landkreis Emmendingen mit, der am Mittwoch starb.

18.26 Uhr: Österreich kontrolliert Grenze zu Deutschland

Österreich kontrolliert ab Mitternacht die Grenze zu Deutschland. Das bestätigt das österreichische Innenministerium am Mittwoch. Eine Sprecherin sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass kleinere Grenzübergänge geschlossen werden sollten. Ähnlich geht Österreich bereits an den Grenzen zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein vor.

18.20 Uhr: Zahl der Toten in Italien schnellt in die Höhe

Italien ist noch immer unfassbar stark betroffen. Binnen eines Tages sei die Zahl der Toten um 319 auf 1959 gestiegen! Das hätten zwei Statistiker laut der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt.

18.00 Uhr: Trump will im Notfall Kriegsgesetz aktivieren

US-Präsident Donald Trump will im Notfall auf ein ursprünglich für Kriegszeiten vorgesehenes Gesetz zurückgreifen. Der Defense Production Act (Verteidigungs-Produktions-Gesetz) stattet den Präsidenten bei Bedarf mit weitreichenden Befugnissen aus, im Interesse der nationalen Sicherheit in die Privatwirtschaft eingreifen zu können.

US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Foto: imago images / UPI Photo

Das hat Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus angeküdigt: „Nur für den Fall, dass wir es brauchen.“ Als weitere Beispiele führte er Schutzmasken an, die in der globalen Gesundheitskrise rar geworden sind. „Wir haben Millionen davon angefordert, und wir brauchen Millionen mehr“, sagte Trump.

17.45 Uhr: Saarland bittet Bundeswehr um Hilfe

Als erstes Bundesland hat das Saarland die Unterstützung der Bundeswehr angefordert. Eine Sprecherin des Saarland-Innenministeriums hat am Mittwoch mitgeteilt, dass derzeit zwei Anträge auf Amtshilfe laufen. Es gehe vor allem um die Bereitstellung von Material und medizinischem Personal, weil der Andrang an den Testzentren groß sei.

Das Saarland hat die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten. (Symbolfoto) Foto: imago images / Sven Eckelkamp

Außerdem soll die Bundeswehr bei der Suche nach Abstrich-Zentren helfen, beispielsweise könnten Kasernen als Testzentren fungieren.

17.00 Uhr: Türkei schließt Grenze zur EU

Die Türkei schließt ab Mitternacht ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien. Das meldet die Nachrichtenagentur DHA, das sich auf das türkische Innenministerium beruft.

16.55 Uhr: Merkel hält Ansprache an Bevölkerung

Am Mittwochabend wird Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Ansprache an die Bevölkerung halten. Ein Regierungssprecher hat gesagt, dass es dabei nicht um zusätzliche Maßnahmen gehen werde. Somit will Merkel offensichtlich keine noch drastischeren Schritte wie eine allgemeine Ausgangssperre verkünden.

Der Sprecher: „Es geht um das, was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll.“

16.37 Uhr: Erste Ausgangssperre in Bayern verhängt!

Das Landratsamt Tirschenreuth hat für die Stadt Mitterteich eine Ausgangssperre verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern mit einer solchen Maßnahme. Sie soll bis zum 2. April dauern, wie die Behörde mitteilte.

16.22 Uhr: Bundesweite Hotline für Senioren erreichbar

Für einsame Senioren ist eine bundesweite Hotline eingerichtet worden. Die kostenfreie Telefonnummer 0800 4708090 ist zwischen 8 und 22 Uhr erreichbar, Anrufer können anonym bleiben. Hinter dem Angebot stehen der Verein Silbernetz und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg.

16.15 Uhr. Nächster Todesfall aus Bayern – Insgesamt 27 Todesopfer in Deutschland

In Bayern ist ein sechster Mensch nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München: „Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg am Lech um einen 71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen.“ Die Zahl der Toten in Deutschland steigt damit auf 27.

16.03 Uhr: Aldi Süd bittet Kunden, auf Bargeld zu verzichten

Aldi Süd sorgt für Aufregung: Die Kunden werden gebeten, beim Bezahlen ihrer Waren auf Bargeld zu verzichten und via EC-Karte zu zahlen. Hintergrund seien verschärfte Hygienemaßnahmen. Eine Sprecherin zur „tz“: „Wir animieren die Kunden, verstärkt kontaktlos und mit Karte zu bezahlen.“ Das sorgt verständlicherweise nicht bei allen Kunden für Jubelstürme...

14.57 Uhr: Ryanair streicht Flüge

Ryanair streicht wegen Corona-Krise fast alle Flüge ab 24. März.

14.30 Uhr: ESC wird abgesagt

Der Eurovision Song Contest ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter mit.

Foto: Eurovision

13.22 Uhr: RKI nutzt Telekom-Daten

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat von der Deutschen Telekom kostenlos anonymisierte Bewegungsdaten von Handy-Nutzern erhalten, damit es den Erfolg von Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung einschätzen kann. „Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch.

Das Robert Koch-Institut müsse beurteilen können, warum es Rückgänge oder Anstiege bei Infektionszahlen gibt. „Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen - und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten - dann sehen wir den Grund dafür, dass die Intervention, die wir wünschen, nicht erfolgreich ist“, erläuterte Wieler.

12.30 Uhr: RKI dämpft Impfstoff-Hoffnung

SAP-Milliardär Dietmar Hopp macht den Menschen Hoffnungen, möglicherweise bereits im Herbst ein Impfstoff geliefert werden könnte. Doch die Fachleute vom Robert Koch-Institut dämpfen die Hoffnungen des Miteigentümers des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac.

„Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen.

11.56 Uhr: Altmaier: Wirtschaft stabilisieren - schnelle Maßnahmen zentral

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft als zentral in der Coronavirus-Krise bezeichnet. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er begrüße es daher ausdrücklich, dass die staatliche Förderbank KfW ihre Verfahren weiter straffe und bündele. „Anträge für die am vergangenen Freitag beschlossenen Hilfskredite sind ab sofort möglich und werden zügig bearbeitet. Das ist ein gutes Signal.“

10.13 Uhr: Bald zehn Millionen Infizierte?

Lothar Wieler, Präsident vom Robert-Koch-Institut, warnte mit einer drastischen Prognose vor der Nichteinhaltung der Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus: Wenn die Menschen sich nicht an die Vorgaben der Regierung und Empfehlungen der Virologen halten, könnte es in Deutschland schon bald zehn Millionen Infizierte geben, erklärte Wieler.

„Halten Sie Abstand, versammeln Sie sich nicht, bleiben Sie zu Hause. Wir brauchen jetzt Vernunft und Solidariät“, appelierte der RKI-Präsident an die Menschen.

9.43 Uhr: Bayern verschiebt Abi-Prüfungen

Bayern verschiebt seine Abi-Prüfungen. Die Prüfungen sollen wegen des Coronavirus nicht am 30. April sondern am 20. Mai beginnen. Das teilte das Kultusministerium mit.

6.27 Uhr: Überraschende Nachricht aus China

In Wuhan hat sich laut chinesischen Angaben den zweiten Tag in Folge nur noch eine einzige Person mit Neuerkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet. In Wuhan war die weltweite Corona-Pandemie ausgebrochen. Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorging, gab es ansonsten landesweit zudem noch zwölf so genannte „importierte Fälle“, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden.

6.10 Uhr: „Am Anfang unterschätzt“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eingeräumt, dass das Coronavirus auch von der Politik unterschätzt worden ist. „Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt“, sagte sie in der Sendung „Bild live“, die in der Nacht zu Mittwoch veröffentlicht wurde. Aber inzwischen zeige sich auch, dass das Virus uns noch lange beschäftigen werde.

„All diese Maßnahmen, die sich für unsere Ohren noch vor vierzehn Tagen oder drei Wochen drastisch, drakonisch angehört haben - wir haben verstanden, dass das jetzt sein muss.“ Das sei sehr schwer.

Dienstag, 17. März

22.33 Uhr: Amazon kündigt drastische Maßnahmen an

Der weltgrößte Online-Händler Amazon reagiert auf die Coronavirus-Krise – mit einer drastischen Maßnahme! Um was es sich dabei genau handelt, erfährst du hier.

21.44 Uhr: Virologe verrät: DIESES Symptom kennen die wenigsten

Müdigkeit, trockener Husten, Fieber – das sind die häufigsten Anzeichen einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Bonner Virologe Hendrik Streek erklärt nun aber, noch weitere Symptome bei Erkrankten festgestellt zu haben. >> MEHR DAZU HIER!

20.34 Uhr: Belgien verhängt Ausgangssperre

In Belgien gilt von Mittwochmittag an eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. Ausnahmen gebe es nur für unbedingt nötige Dinge, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Dienstagabend in Brüssel.

19.55 Uhr: Deutschland will Einreiseverbot in EU sofort umsetzen!

Deutschland will das weitgehende Einreiseverbot in die Europäische Union unverzüglich umsetzen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bekanntgegeben. Sie habe am Abend auch diesbezüglich eine Videokonferenz mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premier Boris Johnson und Türkeis Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan durchgeführt.

19.01 Uhr: Trump kündigt neues Hilfspaket an

US-Präsident Donald Trump hat weitere umfangreiche Hilfen in Aussicht gestellt. Trump sagte am Dienstag in Washington, man arbeite an einem „großen“ und „kühnen“ Paket. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin beauftragt, noch im Laufe des Tages Verhandlungen mit dem Kongress zu führen.

18.04 Uhr: Krankenhaus-Notfallplan beschlossen

Bund und Länder haben am Dienstag einen Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland beschlossen. In dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss heißt es, durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“.

17.45 Uhr: Freizeitparks bleiben geschlossen

In Deutschland bleiben die Freizeitparks geschlossen. Die Tore bleiben zur Eindämmung des Virus voraussichtlich bis mindestens zum 19. April zu. Die Saison für die Parks hätte regulär Ende diesen Monats bis Anfang April begonnen.

17.21 Uhr: Amazon warnt Kunden!

Auch der Online-Versandhändler Amazon bleibt von Hamsterkäufen in Zeiten der Corona-Krise nicht verschont. Jetzt hat Amazon sogar eine Warnung an seine Kunden herausgegeben. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier! >>

14.08 Uhr: Friedrich Merz infiziert

CDU-Mann Friedrich Merz ist mit dem Coronavirus infiziert. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Test ist positiv“, sagte der Kandidat für die CDU-Spitze. „Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

13.38 Uhr: Flixbus stellt Betrieb ein

Flixbus stellt den Betrieb bis auf weiteres ab Mitternacht ein. Der Fernbusanbieter setzt ab Mittwoch, 0 Uhr, seine Verbindung im In- und Ausland aus.

12.12 Uhr: Erster Impftest am Menschen

Auch in den USA laufen die Tests, um einen Impfstoff herzustellen, auf Hochtouren. Dort wurde erstmals einem Menschen ein möglicher Impfstoff gegen das gefährliche Coronavirus SARS-CoV-2 gespritzt.

45 gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren werden in den kommenden Wochen an dem Test im Forschungsinstitut in Seattle teilnehmen und verschiedene Dosen des Impfstoffs erhalten. Das teilten die National Institutes of Health (NIH) mit.

10.30 Uhr: Wann gibt es endlich einen Impfstoff?

RKI-Präsident Lothar Wieler sprach am Dienstag über einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus: „In wenigen Wochen werden wir Impfstoff-Kandidaten haben“, sagte Wieler. Aber: Daraufhin folgen erst Tests, um Wirkungen festzustellen und Nebenwirkungen auszuschließen.

„Ich bin davon überzeugt, dass ein Impfstoff erst im nächsten Jahr zur Verfügung steht. Über jeden Monat, um den ich mich vertue, freue ich mich.“

10.02 Uhr: Weltweite Reisewarnung

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

9.22 Uhr: Ikea schließt alle Filialen

Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Märkte in Deutschland. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev laut einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Online können Kunden weiter shoppen.

6.14 Uhr: Mega-Staus an geschlossener Grenze

Die Kontrollen an der polnischen Grenze wegen der Coronakrise führen weiter zu langen Staus auf der A4 bei Görlitz. Am frühen Dienstagmorgen stauten sich Autos und Lastwagen über 20 Kilometer vom Grenzübergang Ludwigsdorf bis Weißenberg, wie eine Sprecherin der Polizei Görlitz sagte. Jedes Auto werde durch die polnischen Grenzbeamten einzeln kontrolliert.

Die Situation an der tschechischen Grenze sei entspannter, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna am Dienstag.

Du hast Corona-Symptome? Das musst du jetzt tun

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Du hast Sorge, dass du betroffen bist? Dann solltest du dir drei Fragen stellen und erst dann weitere Maßnahmen ergreifen. Welche das sind, erfährst du hier >>>

>>> Hier alle Informationen zu den bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus <<<