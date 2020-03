Coronavirus: „Haben das Coronavirus unterschätzt“ ++ Überraschende Nachricht aus China

24 Tote nach Coronavirus in Deutschland, mehr als 7800 Tote weltweit

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Shutdown in vielen Ländern

Weltweit breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen ist in Deutschland auf 24 (Stand Dienstag, 21 Uhr) gestiegen. Mehr als 7800 Menschen starben weltweit an den Folgen des Coronavirus.

Mittwoch, 18. März

6.27 Uhr: Überraschende Nachricht aus China

In Wuhan hat sich laut chinesischen Angaben den zweiten Tag in Folge nur noch eine einzige Person mit Neuerkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet. In Wuhan war die weltweite Corona-Pandemie ausgebrochen. Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorging, gab es ansonsten landesweit zudem noch zwölf so genannte „importierte Fälle“, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden.

6.10 Uhr: „Am Anfang unterschätzt“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eingeräumt, dass das Coronavirus auch von der Politik unterschätzt worden ist. „Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt“, sagte sie in der Sendung „Bild live“, die in der Nacht zu Mittwoch veröffentlicht wurde. Aber inzwischen zeige sich auch, dass das Virus uns noch lange beschäftigen werde.

„All diese Maßnahmen, die sich für unsere Ohren noch vor vierzehn Tagen oder drei Wochen drastisch, drakonisch angehört haben - wir haben verstanden, dass das jetzt sein muss.“ Das sei sehr schwer.

Dienstag, 17. März

22.33 Uhr: Amazon kündigt drastische Maßnahmen an

22.00 Uhr: Erstes Todesopfer in der Türkei

Jetzt hat auch die Türkei das erste Todesopfer infolge des Coronavirus' zu beklagen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hat am späten Dienstagabend bekanntgegeben, dass ein 89-Jähriger verstorben ist. Die Türkei wurde vergleichsweise spät vom Coronavirus erfasst, erst Anfang März wurde der erste Krankheitsfall bekannt. Inzwischen sind 47 Infizierungen erfasst.

21.44 Uhr: Virologe verrät: DIESES Symptom kennen die wenigsten

21.11 Uhr: Israelischer Botschafter positiv getestet

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff (65), ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch der Gesandte Aaron Sagui ist laut „Bild“ infiziert.

20.34 Uhr: Belgien verhängt Ausgangssperre

In Belgien gilt von Mittwochmittag an eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. Ausnahmen gebe es nur für unbedingt nötige Dinge, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Dienstagabend in Brüssel.

19.55 Uhr: Deutschland will Einreiseverbot in EU sofort umsetzen!

Deutschland will das weitgehende Einreiseverbot in die Europäische Union unverzüglich umsetzen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bekanntgegeben. Sie habe am Abend auch diesbezüglich eine Videokonferenz mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premier Boris Johnson und Türkeis Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan durchgeführt.

19.50 Uhr: Halle ruft Katastrophenfall aus

Die Stadt Halle (Sachsen-Anhalt) hat den Katastrophenfall ausgerufen. Damit könnten wirksamere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen werden, teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Dienstagabend mit.

19.11 Uhr: Zahl der Toten und Infizierten steigt in Italien weiter an

Die Zahl der Toten und Infizierten steigt in Italien weiter an. Bis Dienstag starben 2503 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg von rund 28.000 auf 31.506 an. Experten betonten, es sei noch zu früh, einen Trend daraus abzulesen.

19.01 Uhr: Trump kündigt neues Hilfspaket an

US-Präsident Donald Trump hat weitere umfangreiche Hilfen in Aussicht gestellt. Trump sagte am Dienstag in Washington, man arbeite an einem „großen“ und „kühnen“ Paket. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin beauftragt, noch im Laufe des Tages Verhandlungen mit dem Kongress zu führen.

18.04 Uhr: Krankenhaus-Notfallplan beschlossen

Bund und Länder haben am Dienstag einen Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland beschlossen. In dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss heißt es, durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“.

17.45 Uhr: Freizeitparks bleiben geschlossen

In Deutschland bleiben die Freizeitparks geschlossen. Die Tore bleiben zur Eindämmung des Virus voraussichtlich bis mindestens zum 19. April zu. Die Saison für die Parks hätte regulär Ende diesen Monats bis Anfang April begonnen.

17.21 Uhr: Amazon warnt Kunden!

16.44 Uhr: Unfassbarer Vorgang in Braunschweig

14.08 Uhr: Friedrich Merz infiziert

CDU-Mann Friedrich Merz ist mit dem Coronavirus infiziert. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Test ist positiv“, sagte der Kandidat für die CDU-Spitze. „Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

13.38 Uhr: Flixbus stellt Betrieb ein

Flixbus stellt den Betrieb bis auf weiteres ab Mitternacht ein. Der Fernbusanbieter setzt ab Mittwoch, 0 Uhr, seine Verbindung im In- und Ausland aus.

12.29 Uhr: Bayern lässt Schutz-Equipment von der Polizei bewachen

Die bayrische Polizei bewacht ab sofort medizinisches Schutz-Equipment wie Schutzanzüge und Atemschutzmasken. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz.

In Köln wurden erst kürzlich 50.000 Atemschutzmasken der Stadt gestohlen.

12.12 Uhr: Erster Impftest am Menschen

Auch in den USA laufen die Tests, um einen Impfstoff herzustellen, auf Hochtouren. Dort wurde erstmals einem Menschen ein möglicher Impfstoff gegen das gefährliche Coronavirus SARS-CoV-2 gespritzt.

45 gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren werden in den kommenden Wochen an dem Test im Forschungsinstitut in Seattle teilnehmen und verschiedene Dosen des Impfstoffs erhalten. Das teilten die National Institutes of Health (NIH) mit.

10.30 Uhr: Wann gibt es endlich einen Impfstoff?

RKI-Präsident Lothar Wieler sprach am Dienstag über einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus: „In wenigen Wochen werden wir Impfstoff-Kandidaten haben“, sagte Wieler. Aber: Daraufhin folgen erst Tests, um Wirkungen festzustellen und Nebenwirkungen auszuschließen.

„Ich bin davon überzeugt, dass ein Impfstoff erst im nächsten Jahr zur Verfügung steht. Über jeden Monat, um den ich mich vertue, freue ich mich.“

10.17 Uhr: Neue RKI-Warnung

Das Risiko der Coronavirus-Pandemie ist vom Robert-Koch-Institut auf "hoch" eingeschätzt worden. Das teilt das Institut auf einer Pressekonferenz mit.

Steht uns dadurch eine Ausgangssperre bevor? „Ich kann nur alle dazu ermuntern, dass die gestern genannten Maßnahmen eingehalten werden“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. „Das öffentliche Leben ist eingeschränkt.“

10.02 Uhr: Weltweite Reisewarnung

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

9.22 Uhr: Ikea schließt alle Filialen

Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Märkte in Deutschland. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev laut einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Online können Kunden weiter shoppen.

6.14 Uhr: Mega-Staus an geschlossener Grenze

Die Kontrollen an der polnischen Grenze wegen der Coronakrise führen weiter zu langen Staus auf der A4 bei Görlitz. Am frühen Dienstagmorgen stauten sich Autos und Lastwagen über 20 Kilometer vom Grenzübergang Ludwigsdorf bis Weißenberg, wie eine Sprecherin der Polizei Görlitz sagte. Jedes Auto werde durch die polnischen Grenzbeamten einzeln kontrolliert.

Die Situation an der tschechischen Grenze sei entspannter, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna am Dienstag.

Montag, 16. März

23.14 Uhr: Serbien verschiebt Parlamentswahlen

Serbien hat die für den 26. April geplanten Parlaments-, Provinz- und Kommunalwahlen für unbestimmte Zeit verschoben. Das Land hatte am Sonntag den Notstand erklärt, um die Coronavirus-Ausbreitung zu verlangsamen. Offiziellen Angaben zufolge wurden in Serbien bislang 57 Personen mit dem Virus infiziert.

23.01 Uhr: Hopp will Trump-Angebot für Impfstoff abgelehnt haben – doch jetzt kommt raus, dass...

22.33 Uhr: Lidl mit Sonderregelung!

21.14 Uhr: Zahl der Toten in Frankreich steigt auf 148

Die Zahl der Toten durch die Epidemie steigt in Frankreich auf 148. Dies sei eine Zunahme um etwa 16 Prozent, erklärt die Gesundheitsbehörde. Insgesamt gebe es inzwischen 6633 bestätigte Infektionen, über 20 Prozent mehr als 24 Stunden zuvor.

20.35 Uhr: EU schließt Außengrenzen für 30 Tage

Die EU wird laut Macron ab Dienstag die gesamte Außengrenze schließen. Diese Maßnahme soll 30 Tage gelten, so der französische Staatspräsident am Montagabend in seiner TV-Ansprache. Macron: „Alle Reisen zwischen nicht-europäischen Ländern und der Europäischen Union werden für 30 Tage ausgesetzt.“

20.20 Uhr: Frankreich-Präsident Macron: „Wir sind im Krieg!“

Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus schränkt Frankreich die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. „Wir sind im Krieg“, sagte er. Laut Innenministerium sollen 100.000 Polizisten im Einsatz sein.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache an Frankreichs Bevölkerung. Foto: imago images / Hans Lucas

19.21 Uhr: Russland verhängt Einreiseverbot bis zum 1. Mai

Die russische Regierung hat am Montag beschlossen, die Einreise vorübergehend zu verbieten. Die Maßnahme tritt in Kraft am 18. März und soll bis zum 1. Mai gelten.

19.19 Uhr: Kanada macht Grenzen dicht

Auch Kanada macht schließt die Grenzen dicht. Personen, die keine Staatsbürger sind oder keinen Wohnsitz in Kanada haben, dürften nicht einreisen, sagt Premierminister Justin Trudeau. Es werde einige Ausnahmen geben, beispielsweise für US-Bürger. Auch sei der Güterverkehr nicht von der Grenzschließung betroffen.

19.15 Uhr: Weiterer Todesfall aus Bayern

In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion gestorben. Es handele sich um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in München mit. Damit sind in Deutschland bislang 17 Menschen ums Leben gekommen.

18.37 Uhr: Supermärkte sollen sonntags geöffnet sein

Offen bleiben sollen weiterhin Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Zeitungsverkauf, Waschsalons und der Großhandel. Zusätzlich dazu sollen Sonntagsverkaufsverbote für diese Läden bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden.

Geschlossen werden sollen Spielplätze (Merkel: „Ich setze darauf, dass es ein Einsehen bei den Bürgern gibt“), Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle, Fitnessstudios sowie Sportanlagen und Schwimmbäder.

18.19 Uhr: Deutsche sollen nicht mehr reisen

Um das Coronavirus einzudämmen, sollen die Deutschen laut Merkel keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen.

18.04 Uhr: Merkel: „Außerordentliche Maßnahmen!“

Jetzt ist klar, was sich schon abgezeichnet hatte: „Nicht-lebensnotwendige“ Geschäfte werden geschlossen, Supermärkte und Apotheken bleiben dagegen geöffnet. Merkel hat erneut bekräftigt, dass die Bundesländer und Kommunen für die Umsetzung etwaiger Schließungen und Sperrungen zuständig sind.

17.57 Uhr: Merkel gibt Pressekonferenz zur Coronavirus-Bekämpfung

In wenigen Minuten wird Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse treten und die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus' erläutern.

17.41 Uhr: Zahl der Infizierten steigt in Sachsen auf 152

Die Zahl der in Sachsen aufgetretenen Erkrankungen mit dem Coronavirus steigt. Seit dem ersten Coronafall am 2. März 2020 gibt es inzwischen insgesamt 152 positiv getestete Personen.

17.07 Uhr: Schweiz erklärt Notstand

Die Schweizer Regierung hat am Montag den Notstand wegen der Ausbreitung des Coronavirus erklärt. Ab Mitternacht müssten alle Geschäfte und Lokale geschlossen werden, teilte die Regierung mit.

16.22 Uhr: Thüringen schließt Bars, Kinos und Clubs

Die Thüringer Landesregierung verschärft ihr Vorgehen und lässt unter anderem Bars, Clubs und Kinos schließen. Ein entsprechender Erlass soll am Mittwoch in Kraft treten. Auch für Restaurants soll es Einschränkungen geben. So dürfen Gaststätten nur dann geöffnet bleiben, wenn es zwischen den Tischen mindestens 1,5 Meter Abstand gibt.

15.30 Uhr: Neue drastische Maßnahme! Regierung schlägt Läden-Schließung vor

Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vor. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen demnach allerdings offen bleiben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Sitzung des Kabinettsausschusses zur Coronakrise aus Regierungskreisen erfuhr.

14.21 Uhr: Keine Panik wegen Versorgung

Der Außenhandelsverband BGA sieht in der Coronavirus-Krise eine flächendeckende Versorgung mit Waren in Deutschland sichergestellt. BGA-Sprecher André Schwarz sagte, zwar sei die Versorgung schwieriger geworden, auch weil Produkte passgenau geliefert werden müssten. Durch Grenzkontrollen könne es zu Verzögerungen kommen.

„Es besteht aber kein Grund zur Panik. Die flächendeckende Versorgung mit Waren ist sichergestellt. Die Politik hat bereits gegengesteuert mit der Lockerung des Sonntags-Fahrverbots für Lkw“, sagte Schwarz.

11.35 Uhr: Erstes Bundesland will Flughäfen schließen

Die baden-württembergische Landesregierung will den Betrieb an allen Flughäfen des Bundeslandes wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt.

10.32 Uhr: Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen

In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. Neben Schul- und Kitaschließungen weitet der Freistaat die Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter aus. Auch Sportplätze und Spielplätze sollen gesperrt werden. Ab Dienstag werden Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen, ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind.

„Hamsterkäufe sind nicht nötig“, sagte Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz.

6.32 Uhr: Ärzte fordern Zeltstationen für Coronavirus-Tests

Angesichts der Coronavirus-Krise fordert der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt, Zeltstationen vor den Kliniken. „Wir sollten Zeltstationen vor den Kliniken einrichten, in denen getestet wird, ob es sich um Corona-Patienten handelt oder nicht. So lässt sich die Übertragung auf anders Erkrankte besser verhindern“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. Das müsse jetzt geschehen, bevor uns die große Welle erreiche, sagte Reinhardt. Darüber sei man mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Austausch.

Reinhardt sprach sich auch dafür aus, Ärzte im Ruhestand zu aktivieren und Medizinstudenten als Helfer einzusetzen.

Sonntag, 15. März

22.55 Uhr: Corona-Krise bis Frühjahr 2021?

Die britische Gesundheitsbehörde Public Health England rechnet einem Bericht der Zeitung „The Guardian“ zufolge damit, dass die Corona-Krise bis zum Frühjahr 2021 anhalten könnte. Das geht angeblich aus einem geheimen Briefing-Dokument hervor, das dem Blatt zugespielt wurde. Bis zu 80 Prozent der Briten könnten sich demnach in den kommenden 12 Monaten mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infizieren, heißt es demnach weiter. Für 15 Prozent der Bevölkerung wäre aufgrund der Erkrankung Covid-19 ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Das wären in Großbritannien rund acht Millionen Menschen. Der ohnehin schon weitgehend ausgelastete Nationale Gesundheitsdienst NHS käme damit weiter unter Druck.

Einem Experten für Epidemiologie von der University of East Anglia zufolge wird die Ausbreitung des Virus in den Sommermonaten aber nachlassen und erst im November wieder an Fahrt aufnehmen. „Ich denke es wird immer da sein, aber weniger heftig werden, wenn die Immunität zunimmt“, sagte Professor Paul Hunter dem „Guardian“ zufolge.

22.15 Uhr: 4.848 Covid-19-Fälle in Deutschland laut RKI

In Deutschland sind bis Sonntagabend laut Robert-Koch-Institut 4.838 laborbestätigte COVID-19-Fälle bekannt geworden, das sind 1.043 Fälle mehr als am Vortag. Davon wurden 4.195 COVID-19-Fälle elektronisch an das RKI übermittelt.

19.06 Uhr: Seehofer erklärt Grenz-Maßnahmen

Horst Seehofer hat auf einer Pressekonferenz zu den Grenzschließungen Stellung genommen. Die Grenze zu Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Österreich und Dänemark wird ab Montag, 8 Uhr geschlossen werden. Gründe seien befürchtete Hamsterkäufe aus dem Ausland und die Unterbrechung der Infektionskette durch Reiseverkehr. „Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran“, so der Innenminister. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist.“

Er stellt klar: Reisende ohne triftigen Reisegrund dürfen nicht ein- und einreisen. Die Maßnahme sei vorübergehend. Wie Seehofer sagte, geht es dabei vor allem um den Reiseverkehr. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler bleibe möglich. Fiebermessungen seien zunächst nicht geplant.

Auch in NRW könnten Grenzschließungen zu den Niederlanden in Frage kommen.

18.54 Uhr: Weiterer Toter in Würzburg

In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag in München unter Berufung auf das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Der Gestorbene sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte.

18.47 Uhr: Schock-Zahlen aus Italien

Italien hat am Sonntag 368 weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Damit seien in Italien inzwischen 1809 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit.

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen stieg den Angaben zufolge auf knapp 25.000, das waren 3509 Fälle mehr als am Vortag. Die am schlimmsten betroffene Region ist die Lombardei im Norden des Landes: Dort starben 1218 Menschen, 13.272 Patienten sind nach Angaben der Behörden infiziert.

17.52 Uhr: Weiteres Todesopfer in Düsseldorf

Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist am Sonntag in Düsseldorf verstorben. Es ist deutschlandweit das elfte Todesopfer, in NRW starben sechs Menschen. >>> Hier liest du alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW

17.07 Uhr: Beliebte Inseln abgeriegelt

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holstein seine Inseln in Nord- und Ostsee ab Montag früh 06.00 Uhr für Touristen abriegeln. Das hat die Landesregierung in Kiel beschlossen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts mitteilte. Zu den betroffenen Inseln gehören Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und die Halbinsel Nordstrand.

Günther appellierte an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber, Reisen in den Norden zu unterlassen. Für den Montag kündigte der Regierungschef weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.

16.35 Uhr: Deutsche Bahn: Besteller entscheiden über veränderten Fahrplan

Die Deutsche Bahn stellt klar, dass die Fahrpläne wegen der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus nicht seitens des Unternehmens eingeschränkt werden. Ein Sprecher: „Wir sind von einzelnen Aufgabenträgern angesprochen worden, uns mit möglichen Angebotseinschränkungen auseinander zu setzen. Ziel der Aufgabenträger und der Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr ist es dabei, mit verlässlichen Leistungen eine stabile Versorgung zu gewährleisten und die Mobilität in Deutschland aufrecht zu erhalten. Die Entscheidung über die veränderten Fahrpläne treffen am Ende die Besteller.“

16.01 Uhr: Lufthansa holt deutsche Urlauber zurück

Mit 15 Sonderflügen will die Lufthansa bis Mittwoch etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Das teilte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können - Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere.

Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kämen noch zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados.

Eingesetzt werden Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 747 und Airbus A340. Abflugorte sind Teneriffa, Punta Cana und Barbados. Zielflughäfen sind Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. In der Regel fliegen die Maschinen nach Auskunft der Lufthansa zunächst leer in die Karibik oder zu den Kanarischen Inseln. Die ersten Rückkehrer wurden bereits am Sonntag in Deutschland erwartet.

14.56 Uhr: Deutschland macht die Grenzen dicht!

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Die teilweise Grenzschließung soll ab Montagmorgen 08.00 Uhr gelten.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) darauf verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen und auch Zurückweisungen geben.

Deutschland schließt seine Grenzen nach Frankreich, Österreich und die Schweiz. Zuvor hatten Polen Tschechien und Dänemark ihre Grenzen dicht gemacht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die „Bild-Zeitung“ ebenfalls berichtete.

Zuvor hatten bereits Dänemark, Polen und Tschechien ihre Grenze nach Deutschland geschlossen.

12.22 Uhr: Bahn schränkt Regionalverkehr ein

Laut einem Bericht des Spiegel will die Deutsche Bahn den Regionalverkehr auf Notfallfahrplan umstellen. Ab Dienstag oder Mittwoch soll dies bereits in Kraft treten. Der Hintergrund: Das Unternehmen erwartet, dass viele Mitarbeiter wegen der Betreuung ihrer Kinder zuhause bleiben. Zusätzlich reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise.

Der regionale Bahnverkehr soll auf einen Notfallplan umgestellt werden. Foto: dpa

„Wir wollen auf eine solche Situation gut vorbereitet sein, damit wir auch unter diesen schwierigen Umständen einen kalkulierbaren und stabilen Service anbieten können“, zitiert der Spiegel einen Bahnsprecher. Vorbild soll der Sonntagsfahrplan sein, bei dem deutlich weniger Bahnen auf den Schienen sind. Der Fernverkehr soll davon vorerst nicht betroffen sein.

Hinzukommt, dass Schaffner zukünftig nicht mehr die Fahrkarten kontrollieren werden. Dies diene sowohl dem Schutz der Mitarbeiter, als auch der Passagiere. „Die Schaffnerin oder der Schaffner werde lediglich im Zug mitfahren“, so ein Bahnsprecher.

10.14 Uhr: Airbnb lässt Aufenthalte bis Mitte April kostenlos stornieren

Der Apartment-Vermittler Airbnb will von der Coronavirus-Krise betroffenen Reisenden entgegenkommen und für die kommenden Wochen gebuchte Aufenthalte kostenlos stornieren lassen. Airbnb-Reservierungen müssen üblicherweise vorab bezahlt werden, oft wird bestenfalls ein Teil des Betrag zurückerstattet. Für alle Aufenthalte, die bis zum Samstag gebucht wurden und bis zum 14. April beginnen, gelte nun aber eine Sonderregelung, teilte Airbnb mit.

Reisen könnten von Vermietern oder Gästen gebührenfrei storniert werden. Die Regelung gilt weltweit. In China allerdings, wo wegen der Coronavirus-Ausbreitung bereits Ausnahmeregeln galten, will Airbnb am 1. April wieder zum Normalzustand zurückkehren.

Die aktuellen Reisebeschränkungen führen dazu, dass viele Airbnb-Kunden ihre Aufenthalte nicht antreten können. Man sei sich bewusst, dass die kostenlosen Stornierungen Vermieter finanziell treffen werden, räumte Airbnb ein. Man werde nach Wegen suchen, sie zu unterstützen. Auch Airbnb selbst werde bei stornierten Reisen auf seine Service-Gebühr verzichten.

08.14 Uhr: Streit in dm-Filiale eskaliert

07.00 Uhr: US-Präsident Trump nicht infiziert

US-Präsident Donald Trump ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das ergab ein Test, dessen Ergebnis sein Azrt am Samstagabend (Ortszeit) in Washington bekanntgab. Der Präsident selbst gab bekannt, das Einreiseverbot, das für Europäaer bestand, nun auch auf Großbritannien und Irland auszuweiten. Selbst innerhalb der USA denke er über Reisebeschränkungen nach. In den USA ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf über 2500 gestiegen. Allerdings wurden wegen fehlender Tests nur wenige Menschen getestet, die tatsächliche Anzahl an Fällen dürfte deutlich höher liegen.

