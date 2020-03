Nach Coronavirus-Verdacht: Deutscher Minister bleibt zuhause ++ Virologe: „Laufen in Epidemie-Welle!“

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Deutschland hat die ersten Todesopfer zu beklagen

Infizierungen in allen Bundesländern bestätigt

Der Live-Ticker zur tückischen Krankheit

Das Coronavirus hält die Welt in Atem!

Inzwischen ist die neuartige Krankheit in allen Kontinenten ausgebrochen, knapp 3900 Todesfälle sind erfasst.

Deutschland: Über 1100 Fälle, zwei Tote

Auch Deutschland hat die ersten Toten zu beklagen, insgesamt sind hier über 1100 Infizierten-Fälle bekannt.

Hier kannst du die Situation in NRW verfolgen. >> Hier entlang!

Und hier kannst du nachlesen, was in den letzten Tagen weltweit passiert ist. >> Hier entlang!

Wir halten dich auf unserem Live-Ticker auf dem Laufenden!

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Montag, 9. März

20.45 Uhr: Alle Schulen in der Region Madrid schließen

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa hat alle Kindergärten, Schulen und Universitäten in der Region Madrid für zwei Wochen schließen lassen. Betroffen sind laut spanischer Medien rund 1,2 Millionen Kinder und Studenten.

20.08 Uhr: Infektionsverdacht! Innenminister Seehofer bleibt zuhause

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist zu Wochenbeginn nicht nach Berlin gekommen, weil ein Teilnehmer des EU-Innenministertreffens letzte Woche in Brüssel Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gehaben soll. Seehofer und alle deutschen Delegationsmitglieder seien nach der Reise negativ getestet worden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer. Foto: imago images / Metodi Popow

Doch: Mann wolle auch das Testergebnis der Kontaktperson abwarten, deshalb bleibe Seehofer laut einem Sprecher an seinem Wohnort in Ingolstadt.

19.57 Uhr: Ryanair streicht weitere Italien-Flüge

Ryanair streicht weitere Flüge von und nach Italien. Das reduzierte Angebot gelte ab Donnerstagabend bis zum 8. April. Betroffen sind internationale Flüge von und nach Bergamo, Malpensa, Venedig, Parma, Rimini und Treviso.

19.13 Uhr: Bayern will alle Großveranstaltungen untersagen

Die bayerische Staatsregierung will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich laut Deutscher Presse-Agentur die schwarz-orangene Koalition am Montag in München geeinigt.

18.50 Uhr: Italien schließt alle Ski-Gebiete

Die italienische Regierung schließt im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus ab Dienstag alle Skiorte. Nach Angaben des Zivilschutzes erhöhte sich die Zahl der Todesopfer in Italien binnen 24 Stunden um 97 auf insgesamt 463.

17.30 Uhr: Charite-Virologe: „Laufen in Epidemie-Welle!“

Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charite, hat seine Horror-Prognose am Montag auf einer Pressekonferenz bekräftigt: „Wir müssen damit rechnen, direkt in eine Epidemie-Welle reinzulaufen. Das hat man an komplexen Analysen von verwandten Viren gesehen, dass der saisonale Effekt auf diese Viren nicht so groß ist wie auf andere Erkältungsviren und auch auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit ein kleiner ist.“

Christian Drosten, Direktor am Institut für Virologie der Charite Berlin. Foto: imago images / photothek

16.50 Uhr: Erste Todesfälle in Deutschland – zwei Menschen in NRW gestorben

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

Das zweite Opfer ist ein 78-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg. Nach Angaben von Landrat Stephan Pusch habe er sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet und sei am Montag um 14 Uhr an Herzversagen gestorben.

(mg)